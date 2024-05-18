Копите, терпите и ждите. Как долго еще ипотека на вторичке будет оставаться недосягаемой

Ипотека остается недостижимой роскошью для тех, кто собирался покупать квартиру на вторичке Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Центральный банк России составил прогноз на ближайшие годы — в том числе и по ключевой ставке, которая для многих «поставила на стоп» вопрос покупки квартиры в ипотеку. Особенно это касается вторичного рынка: на него не распространяются льготные программы.

Если коротко, хуже всего ситуация будет в 2024 году — среднегодовая ключевая ставка останется на уровне 15–16%, ее снижение начнется только в 2025-м параллельно с экономическим ростом.

— Пересмотр [прогноза] отражает реакцию денежно-кредитной политики на устойчивое инфляционное давление в экономике, связанное с сохранением в начале года значительного отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Закрепление процессов дезинфляции в экономике потребует более продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее, — говорится в комментарии к прогнозу. Подробности — в материале E1.RU.



Приемлемая ключевая ставка на уровне 6–7% вернется через два года Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











С таким прогнозом остается только ждать, когда ключевая ставка упадет и ипотека станет доступнее.

— Покупатели, которые планируют потом рефинансироваться, могут понять, когда наступит «потом». Продавцы, которые рассчитывают на скорое оживление рынка ипотеки, смогут прикинуть, сколько стоит этот расчет, — прокомментировал прогноз в своем телеграм-канале глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Как прогноз отразится на рынке жилья, мы также спросили Екатерину Торопову, директора агентства недвижимости «Метражи». По ее словам, ситуация скажется не только на покупателях и продавцах вторички.

— Если всё будет так, как прогнозирует ЦБ, доступной ипотеки в России не будет еще как минимум года полтора. Причем это касается не только вторичного рынка, но и новостроек. 1 июля заканчивается срок действия ипотеки с господдержкой под 8% — и пока всё говорит о том, что продлевать ее не будут. Да, остается семейная ипотека под 6%, но там сильно сузится круг заемщиков. Возможно, Минфин и Минстрой к июлю придумают еще какие-то льготные ипотечные программы. Но если нет, то базовые ипотечные ставки под 16–20% будут действовать и на вторичном, и на первичном рынке, — говорит эксперт.

Придется расстроить тех, кто ожидает падения цен с учетом ключевых ставок. Подешевеет разве что старое жилье.

— Всё это, конечно, обрушит спрос. Будут ли на этом фоне снижаться цены? На вторичку, вероятно, они уже и сейчас снижаются, хоть и медленно. Впрочем, это касается скорее старой вторички: хрущевок, брежневок. Свежая вторичка — то есть вчерашние новостройки — всё равно держится в цене. Мы лет пять назад покупали с клиентом евродвушку на 60 квадратов в новом ЖК «Вивальди», тогда она стоила порядка 8 миллионов рублей. Сейчас он ее продает за 18 миллионов — и есть покупатели. Что будет с ценами на новостройки — не знаю.

То, что сейчас происходит на первичном рынке и вообще на рынке недвижимости, — против всяких правил и законов рынка. Екатерина Торопова, директор агентства недвижимости

По логике цены должны были начать снижаться уже давно, потому что ажиотажного спроса, как раньше, сейчас нет. А по факту мы видим, что цены на новостройки не только не падают — даже растут! Я имею в виду дома в хороших локациях. Недавно один застройщик открыл старт продаж нового ЖК в районе, близком к центру. Там студия на 20 квадратных метров уже стоит 6 миллионов! И застройщик при этом поднимает цены чуть ли не еженедельно, — отметила Екатерина Торопова.

По ее словам, в июле, после отмены льготной ипотеки, цены на квартиры вряд ли поползут вниз.

— Во-первых, застройщики строят на кредитные деньги, то есть они сами берут деньги на строительство под большой процент. Во-вторых, инфляция разогнала цены на стройматериалы и зарплаты рабочих и инженеров, и квадратный метр сейчас обходится застройщикам значительно дороже. Надо понимать, что мы живем во время тектонических сдвигов в политике и экономике. И сейчас много такого, что происходит вопреки всякой логике, — объясняет эксперт.

Главное печальное последствие для простых граждан: иметь свое жилье хочется всем, но вот возможности для этого остаются далеко не у всех.

— Есть огромные перекосы в покупательской способности людей и в зарплатах. В большинстве отраслей зарплаты не поднялись, люди в целом стали беднее. О покупке квартиры они сейчас думают в последнюю очередь. Но, например, та же оборонка работает в три смены, зарплаты там порой исчисляются сотнями тысяч — и люди вкладывают эти деньги в недвижимость. Я с этим сталкиваюсь ежедневно. Стабильно высокие зарплаты у ИТ-специалистов. Кроме того, значительное количество покупателей недвижимости сейчас — военнослужащие и их семьи. То, что в стране много людей с большими деньгами — высокими зарплатами, субсидиями, разными выплатами, — как-то пока удерживает рынок недвижимости от полного краха, — подчеркивает эксперт.

Делать сейчас уверенные прогнозы о том, что будет дальше, я думаю, не решится никто. Екатерина Торопова, директор агентства недвижимости

Если вы собирались покупать квартиру, пришлось ли отложить планы? Всего проголосовало: 27 Да, с такими ставками лучше подождать Нет, дальше может быть ещё хуже У меня есть квартира, куплена до безумных ставок (либо без ипотеки) Есть квартира, пришлось рискнуть с сумасшедшими ставками Я просто посмотреть результаты

В апреле также был опубликован доклад о перспективах экономики в стране. Главное в нем: через одиннадцать лет у каждой семьи будет две квартиры и дача.

