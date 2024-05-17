«Решил отомстить»: новосибирец поджег дома знакомого после ссоры — его задержала полиция

Сообщение о пожаре поступило в полицию несколько дней назад Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирской области задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дома. Это произошло после ссоры с владельцем здания, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Инцидент произошел в Краснозерском районе. Сообщение от потерпевшего о поджоге поступило в полицию несколько днем назад, 14 мая, в результате пожара в здании выгорела веранда и кровля.



По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в произошедшем. Им оказался 40-летний местный житель — сибиряка ранее привлекали к уголовной ответственности.



— Как выяснилось, задержанный поссорился с потерпевшим, решил отомстить и поджег принадлежащий мужчине дом, — объяснили в ведомстве.



Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, проводится расследования.

