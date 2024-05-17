«Почувствовал боль, ожог»: водитель выстрелили в лицо оппоненту по дорожному конфликту — видео

Полицией проводится проверка Источник: Никита











В Новосибирске конфликт между двумя водителями на дороге перерос в разборки с оружием — один из участников потасовки выстрелил в другого.



О происшествии заявил пострадавший Никита, попросивший не указывать его фамилию. По его словам, инцидент случился в районе дома №24 по улице Учительская13 мая.



— Я ехал во втором ряду, а он — в первом. Ему не понравилось, что я его не пропустил, потому что в первом ряду стояла машина. Потом я перестроился, — объяснил Никита в разговоре с корреспондентом НГС. — Я в первом ряду, он — во втором. Шоркает моё зеркало, мне это, естественно, не нравится.



После этого Никита остановил автомобиль, тогда другой водитель решил немного сдать вперед. Новосибирцы вышли из машин на проезжую часть — обсуждение ситуации переросло в конфликт.



— Он меня толкнул и пошел в сторону своей машины. Мне почему-то показалось, что он сядет в машину и уедет, — сказал Никита. — Но он достал пистолет неизвестного мне происхождения и начал стрелять. Вдобавок еще и пинать стал.

Конфликт зафиксировала камера видеорегистратора Источник: Никита

Судя по кадрам, после произошедшего к Никите подошли очевидцы — один из них начал разговаривать со вторым участником конфликта. Затем водитель проехал немного по дороге и припарковался вблизи торгового дома «Народный».



— Они подумали, что он скроется, а очевидец ему не давал. На парковку заехал и с ним общался. Потом женщина вызвала скорую, я тоже. Параллельно вызвал полицию, приехала Росгвардия — его задержали, — сказал Никита.



В результате сибиряк попал в больницу. По его словам, он несколько часов находился в медучреждении, и в этот же день написал заявление в полицию.



— После выстрела я почувствовал боль, ожог, — сказал Никита.

В разговоре с НГС новосибирец уточнил, что в результате инцидента его глаз не пострадал, но теперь на лице сибиряка шов Источник: Никита











В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что заявление в полицию поступило. Его зарегистрировали.

— Проводится проверка. Назначено проведение СМЭ (судебно-медицинская экспертиза, — прим.ред). По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.



В начале мая в Новосибирске был другой инцидент со стрельбой: ее открыл мужчина около жилого комплекса в центре города. Звуки выстрелов попали на видео.

