«Почувствовал боль, ожог»: водитель выстрелили в лицо оппоненту по дорожному конфликту — видео

В Новосибирске конфликт между двумя водителями на дороге перерос в разборки с оружием — один из участников потасовки выстрелил в другого.
О происшествии заявил пострадавший Никита, попросивший не указывать его фамилию. По его словам, инцидент случился в районе дома №24 по улице Учительская13 мая.
— Я ехал во втором ряду, а он — в первом. Ему не понравилось, что я его не пропустил, потому что в первом ряду стояла машина. Потом я перестроился, — объяснил Никита в разговоре с корреспондентом НГС. — Я в первом ряду, он — во втором. Шоркает моё зеркало, мне это, естественно, не нравится.
После этого Никита остановил автомобиль, тогда другой водитель решил немного сдать вперед. Новосибирцы вышли из машин на проезжую часть — обсуждение ситуации переросло в конфликт.
— Он меня толкнул и пошел в сторону своей машины. Мне почему-то показалось, что он сядет в машину и уедет, — сказал Никита. — Но он достал пистолет неизвестного мне происхождения и начал стрелять. Вдобавок еще и пинать стал.
Судя по кадрам, после произошедшего к Никите подошли очевидцы — один из них начал разговаривать со вторым участником конфликта. Затем водитель проехал немного по дороге и припарковался вблизи торгового дома «Народный».
— Они подумали, что он скроется, а очевидец ему не давал. На парковку заехал и с ним общался. Потом женщина вызвала скорую, я тоже. Параллельно вызвал полицию, приехала Росгвардия — его задержали, — сказал Никита.
В результате сибиряк попал в больницу. По его словам, он несколько часов находился в медучреждении, и в этот же день написал заявление в полицию.
— После выстрела я почувствовал боль, ожог, — сказал Никита.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что заявление в полицию поступило. Его зарегистрировали.
— Проводится проверка. Назначено проведение СМЭ (судебно-медицинская экспертиза, — прим.ред). По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.
В начале мая в Новосибирске был другой инцидент со стрельбой: ее открыл мужчина около жилого комплекса в центре города. Звуки выстрелов попали на видео.
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В пресс-службе Росгвардии по региону прокомментировали данные о ситуации.
— На место происшествия выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, — сообщили в ведомстве.