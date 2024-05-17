«А жизнь-то практически прожита»: как актер «Склифосовского» Дмитрий Ульянов добился успеха и почему боится стареть

Звезда телевидения продолжает следить за собой, но понимает, что лучшие годы позади Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+) на «Смотрим»











Сериал «Склифосовский» (12+) за двенадцать лет в эфире превратился в настоящее народное шоу: за судьбой врачей следят миллионы зрителей, а актеры получили всенародную славу. Пока создатели вовсю готовят к показу следующий сезон, мы решили рассказать о судьбе актера, сыгравшего сосудистого хирурга Андрея Волошина. Дмитрий Ульянов появился в сериале уже в десятом сезоне, но быстро стал одним из любимых героев зрителей. Рассказываем, как артист пришел к роли.



Начинал массажистом и библиотекарем

Дмитрий Ульянов окончил школу в 1989 году. Получив аттестат, будущий актер решил, что поступать в вуз пока не хочет — вместо этого он пошел работать. В то время его мама работала в медицинском училище и Дмитрий устроился в студенческую библиотеку. По всей видимости, медицинская атмосфера всё-таки взяла верх над юношей и он решил получить диплом массажиста.

— В этом училище я и окончил курсы массажа. Умею делать классический массаж и отлично понимаю, хорошо ли его выполняет специалист, — рассказывал Дмитрий Ульянов в беседе с «АиФ».



Получив диплом массажиста, Дмитрий долго тренировался на близких и друзьях, а затем решил устроиться на работу по специальности. Но такая карьера не подошла будущей звезде, и он продолжил искать себя.

Источник: dmitry_ulianov_actor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дмитрий попытался поступить в Щукинское училище на актера, но не прошел конкурс. Отучившись год в колледже искусств, Ульянов вновь попытался поступить на актерский: ему удалось попасть на курсы в МХАТ, однако спустя два года его отчислили. Дело в том, что ученикам запрещено сниматься во время обучения, а будущая звезда «Склифосовского» нарушил запрет, появившись в одном из выпусков детского шоу «Будильник».



В итоге Дмитрию Ульянову удалось перевестись в Щукинское училище и стать дипломированным актером театра и кино. Затем актер бросился в карьеру с головой: за двадцать лет в кино Ульянов сыграл более ста ролей. Наиболее известные его работы: «72 метра» (12+), «Зверобой» (18+), «Доярка из Хацапетовки» (12+), «Спасская» (12+) и, конечно же, «Склифосовский».

После пятидесяти начал бояться своего возраста

За годы работы в карьере Дмитрий Ульянов наработал солидный послужной список, и теперь его с радостью возьмут в любое шоу. Но на шестом десятке актер столкнулся с депрессией.

— Некоторые мои друзья уже руководят театрами, а я не хочу этого делать, понимаете? Поэтому меня нет во многих шоу, пространстве соцсетей и общественной повестке. Это мой выбор, — признался Ульянов. — Но в 50 лет вдруг осенило: а жизнь-то практически прожита. Да, есть еще время. Но прожить эту жизнь заново уже не сможешь. И вот тогда накрывает легкая депрессия.

Источник: dmitry_ulianov_actor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Возраст пугает Дмитрия Ульянова не только потому, что второй раз прожить жизнь не получится. В первую очередь актер переживает, что возраст ограничивает его карьеру: ведь со временем он вырастает из многих типажей, которые раньше играл.



— Как ты выглядишь — вот что важно. Как стареешь: седеешь, лысеешь, толстеешь, худеешь. Вот от этого напрямую зависит, дают какие-то роли или нет, дают ли вообще, — заявил актер. — Почти 15 лет я снимался в определенных ролях. А потом тебя вызывают на кастинг — и вроде бы ты тот же, но глаз уже другой. Как будто взрослее. Уже не тот резвый капитан, который быстро бежит и стреляет.

Источник: dmitry_ulianov_actor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но, несмотря на минуты грусти, Дмитрий Ульянов не опускает руки и продолжает заниматься любимым делом. Тем более что с его образом жизни он еще долго сможет оставаться в форме.



В одном из интервью звезда «Склифосовского» признался, что ни разу в жизни не пробовал ни алкоголь, ни сигареты — просто не было тяги. Вредным привычкам Дмитрий Ульянов всю жизнь предпочитает спорт и до сих пор регулярно им занимается.



— Именно физкультурой — четыре раза в неделю. Мне нравится держать себя в форме. Для меня позаниматься, как почистить зубы с утра, — норма, — рассказал артист. — У меня есть свой комплекс упражнений на все группы мышц, и, если я его не сделаю, буду плохо себя чувствовать.



«Я понял, что у меня будет ребенок с этим человеком»

Главная поддержка и опора Дмитрия Ульянова вот уже больше двадцати лет — его жена Юлия. Они познакомились случайно: супруга вспоминала, что встретила Дмитрия на улице.



— Судьба в лице нашей общей подруги Анны. Они в свое время учились с Димой вместе в институте. Я с ней познакомилась на съемках. И вот мы пошли с Аней гулять по Тверской, там встретились с Димой. Мне он сразу понравился. Серьезных мыслей не было, но заинтересованность возникла, — вспомнила Юлия Ульянова на программе «Когда все дома».



По словам Дмитрия, он влюбился в девушку с первого взгляда.



— Самое интересное: я понял, что у меня будет ребенок с этим человеком. Сразу, в ту же секунду понял. Было странно, ведь я не знал, замужем ли она, — разоткровенничался артист. — Потом я думал, как мне найти Аньку, чтобы потом найти Юлю. После по наитию пошел опять по Тверской, но только в другую сторону. И увидел их в общепите. Понял, что нельзя упускать Юлю, и взял ее телефон. В тот же вечер мы встретились.

Источник: dmitry_ulianov_actor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









