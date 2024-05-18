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Еда обзор Город на тарелке: куда отвести гостей Новосибирска на ужин или за интересными продуктами

Город на тарелке: куда отвести гостей Новосибирска на ужин или за интересными продуктами

Девять мест — от позной в юрте и старой кофейни до элитного ресторана в лесу

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С веранды ресторана TEN можно взглянуть свысока на главный символ Новосибирска — Оперный театр

Многие из нас хоть раз оказывались в ситуации, когда вам нужно придумать, куда сводить гостей Новосибирска, чтобы не только поесть, но и показать город. Просто хорошее заведение с пастой, стейком, или том ямом тут не годится — такого сегодня хватает где угодно. Обозреватель НГС составил список мест, которые в той или иной степени уникальны. Подборка пригодится и тем гостям, кто ищет, куда сходить в Новосибирске самостоятельно, и хочет оказаться в месте, о котором будет что рассказать по возвращении домой.

Часто звучащий совет путешественникам «есть там, где едят местные» выглядит разумным, только если вы оказались в другой стране, да ещё очень популярной у туристов. Куда, например, местные ходят в Новосибирске? В столовые «Солнечный день», например, в бары «Шашлыкофф», в кафе «Перчини». Все эти сети по-своему достойны внимания, но вряд ли человек, приехавший из Екатеринбурга, Самары или Москвы, увезёт из таких мест какие-то запоминающиеся впечатления.

То же касается расплодившихся в последнее время грузинских, вьетнамских заведений или более или менее стандартных кофеен. Хочется чего-то необычного, в идеале обладающего каким-то местным колоритом.


«Позная» на Нижней Ельцовке

Заведение находится в настоящей юрте

Позы или буузы, конечно, местной едой считаются в городах на полторы тысячи километров восточнее. Но при необходимости можно гостям скормить и их тоже: всё равно Сибирь, а тут тысяча верст не крюк.

Буузы у нас готовят много где. Например, в центре можно рекомендовать уже довольно старое заведение «Аян» на Димитрова. Но если вам хочется настоящей экзотики, то стоит проделать путь до юрты по адресу Зелёная горка, 1/1б. Погружение в региональную специфику обеспечено.

Буузы (или позы)

Опять же недорого: буузы по 60 рублей штука, бурятский хан-чай по 40, простой салат — по 70–80 рублей. Но главное, у гостей будут фотографии экзотики, как будто они действительно забрались в какую-то сибирскую глушь. И всё это в получасовой (если без пробок) доступности от городского центра. А из Академгородка и вовсе рукой подать.

Кофейня «Кардамон»

Кофейня «Кардамон»

Теплый, оригинальный и очень своеобразный проект с ощущением стоящей за ним какой-то долгой интригующей истории. Место тоже соответствует — построенный больше 80 лет назад в тихом центре квартал, напротив пара дореволюционных ещё особняков. В общем, сразу получится и кофе выпить с интересной едой, и маленькую экскурсию провести, и просто прогуляться в приятном месте.

Кофе по-карибски с салатом из овощей

С едой и напитками тут, кстати, действительно интересно. На фоне повсеместной унификации, когда каждый ресторатор считает своим долгом ввести в меню всё самое модное, в «Кардамоне» вас ждут марокканский апельсиновый суп, говядина в таджине с кус-кусом и нутом, кофе по-карибски. Новосибирского здесь, может быть, и не много, но вот ощущение чего-то особенного и настоящего гарантировано.

Бонусом — магазин со всякими интересными штуками, которые прекрасно подойдут в качестве сувениров. Цены достаточно гуманны: поесть можно от 390 рублей, посидеть с интересным кофе — от 200, бокал вина стоит 260 рублей. Но вот столик на вечер лучше заказать заранее.

«Гастрокорт»

Первый павильон бывшего рынка

Место, конечно, на любителя (и таких любителей там порой столько, что стола не найдёшь), но в качестве достопримечательности рекомендовать стоит однозначно. Всё-таки самый крупный в России фудмолл со 130-ю с лишним уже точками. Выглядит впечатляющее, особенно если рассказать, что ещё пару лет назад здесь торговали продуктами.

Продукты, кстати, никуда не делись: павильоны с ними расположены на другом конце квартала, который занимает рынок, — со стороны улицы Крылова. Так что можно убить сразу двух зайцев: съесть чего-то необычного, купить рыбы, мяса, местных сыров и солений.

Цены в корнерах могут колебаться, но в целом нужно исходить из того, что дешевле 500 рублей поесть где-то вряд ли удастся. Зато на выбор будет всё, чем богат новосибирский ресторанный бизнес в принципе. Помимо банальностей вроде «грузинок», «вьетнамок», бургеров и пиццы, тут вас ждут и гонконгские сэндвичи на основе паровых булок, и бешбармак, и устрицы, и настоящая чайная с десятками разновидностей этого напитка. В общем, на одно только первое знакомство может понадобиться не меньше получаса.

«Добрянка» в ТЦ «Эдем»

Изразцовая печь, в которой готовят часть блюд

Новосибирцы к этим магазинам уже так привыкли, что воспринимают их как что-то само собой разумеющееся, а между тем это штука уникальная. Мало того, что там меню кулинарии разрабатывалось при активном участии исследователя русской кухни Максима Сырникова, так создатели магазина в «Эдеме» соорудили в нем большую трёхподовую изразцовую печь, которая тут стоит не для красоты: в ней медленно томят мясо, запекают рыбу, делают гурьевскую кашу. В общем, если вы собираетесь в Академгородок и ваши гости интересуются русской кухней в принципе, то пропустить такое невозможно.

В магазине можно не только взять еду на вынос, но и перекусить на месте, сидя перед изразцовой печью с выставленными перед ней чугунками и мармитами с самой разной едой. Цены, конечно, повыше, чем в обычных кулинариях, но по ресторанным меркам получается вполне доступно.

Beerman на Речке

С летней веранды можно разглядеть четыре с половиной моста через Обь

Главная фишка здесь — лучшие виды на реку Обь. Особенно хороши они сейчас, когда можно подняться на летнюю веранду. Даже если придётся кутаться в плед, это того стоит. С веранды видно сразу все четыре с половиной моста (Димитровский уже не очень), так что можно заодно ввести гостей в курс истории города, от прокладки Транссиба до современных строительных концессий. Будет что не только сфотографировать, но и обсудить.

Чёрные пельмени с морепродуктами

Меню в «Бирмане» достаточно универсальное, ждать здесь какой-то особенной местной специфики не стоит, зато каждый сможет чего-то выбрать для себя. Но есть тут, конечно, и пельмени, в том «числе из сибирских рыб», и судак с грибами и луком, и щучьи котлеты, и бифштекс из марала — в общем, есть что выдать за местную еду, если гости не будут слишком придираться.

Цены соответствуют месту: те же пельмени с сибирскими рыбами обойдутся в 790 рублей, а судак в сливочном соусе и вовсе в 1240. Но можно обойтись чем-то попроще вроде оливье с тремя видами мяса (490 рублей) или хрустящей жареной мойвы с соусом тар-тар к пиву.

Книжный бар «Открой рот»

В зале бара

С барами в Новосибирске всё довольно неплохо. Были случаи, когда местное заведение признавали лучшим в Сибири и даже лучшим в России, так что на всякий случай имейте в виду и их. Но для погружения в местную атмосферу стоит проверить, нет ли в нужный день живой музыки в заведении «Открой Рот». Этот подвал на улице Ленина не имеет толком вывески — входить нужно в ирландский паб «Уголок Святого Патрика» и дальше искать спуска вниз (исторически их два).

В баре регулярно бывает живая музыка

Внизу вас ждут полки с книгами, шкафы с водкой (это, если что, музей), незамысловатая, но подходящая в качестве закуски еда и нередко бурное веселье с танцами. В общем, место колоритное с каким-то своим неповторимым, как это назваться теперь, вайбом. Неочевидный способ проникновения внутрь позволит вам прослыть у гостей ещё и знатоком новосибирских секретных мест.

Местное пиво (в подвале ещё и пивоварня) стоит 300 рублей, настойки — по 200 за стопку (или 620 за четыре сразу), жаренная картошка с грибами — 360 рублей.

#СибирьСибирь

В ресторане собрана богатая коллекция самоваров

Если гостям нужна будет «сибирская кухня», но одними буузами они ограничиться не готовы, то это место как раз для них. Тут Сибирь и в интерьерах, и в названии, и в меню, конечно, тоже — насколько это в принципе возможно, потому что само по себе понятие «сибирской кухни» не имеет ни четких границ, ни жестких критериев.

Но довольно обширный набор блюд с отчетливой сибирской репутацией здесь обеспечен. Строганина из нельмы, салат с камчатским крабом, запечённый муксун, голубцы из косули, пельмени с олениной и клюквой. В общем, специалитетов хватит на большую компанию.

Цены, конечно, не студенческие: в разделе рыб, например, ничего дешевле 1180 рублей нет в принципе, а филе карасукской говядины (это уже мясо) на углях потянет на все 1740 рублей. Ну а где ещё, в каком Париже или Токио вам эту карасукскую говядину предложат? Уникальная вещь.

PuppenHaus

В ресторане можно найти уголок на любой вкус

Странноватый снаружи, но совершенно уникальный внутри трехэтажный (с учетом закрытой летней веранды на крыше) ресторан-музей, который стоит посещения, даже если вы намерены ограничиться чаем с десертами или обедом по меню ланча. В залах повсюду вас будут ждать старинные предметы быта, куклы, кукольные домики — включая огромный, на три этажа с мансардой. В общем, будет на что и самому посмотреть, и людям показать. Не всякий музей может похвастаться такой коллекцией экспонатов.

Кукольный дом

Ресторан до сих пор имеет репутацию очень дорого места, что сегодня не вполне справедливо. Меню в последнее время стало попроще и нельзя сказать даже, что заведение как-то особенно выделяется по ценам на уровне мест категории «выше среднего». То есть при желании съесть что-то большее, чем легкий салатик, лучше заложить в бюджет хотя бы 1,5–2 тысячи рублей на человека. Кухня русская с французским акцентом: есть и оленина, и северная рыба.

«На даче»

В зале ресторана

Построенный из толстых бревен в глубине Заельцовского бора (формально уже за его границей) ресторан выглядит сказочным уже снаружи. Тем более, что ближайший его сосед — странное и чудное сооружение в духе Гауди, которое, кажется, занесло в эти сосны какой-то магией. Внутри вас ждёт основательная изба с изразцовой печью, старомодными торшерами и люстрами. С веранды открывается вид на сосны.

Бревенчатые стены придают заведению особенный уют

Что можно придумать более сибирского, чем бревенчатый ресторан в лесу? Так что если счёт в 2–3 тысячи рублей на человека без алкоголя вас не пугает, можно даже взять такси, чтобы никого не ограничивать в настойках, которые здесь очень неплохи. Стоимость поездки в оба конца из центра для трех-четырех человек не слишком скажется на бюджете вечера в целом. Уже сам путь, когда вы, кажется, покинули уже город, а вокруг стена деревьев и ни души, своего рода приключение.

В этом году ни одно новосибирское заведение на смогло попасть в сотню лучших ресторанов России по версии премии WHERETOEAT. Обозреватель НГС Стас Соколов объяснят, почему, по его мнению, это произошло.

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