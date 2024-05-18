Город на тарелке: куда отвести гостей Новосибирска на ужин или за интересными продуктами

С веранды ресторана TEN можно взглянуть свысока на главный символ Новосибирска — Оперный театр Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Многие из нас хоть раз оказывались в ситуации, когда вам нужно придумать, куда сводить гостей Новосибирска, чтобы не только поесть, но и показать город. Просто хорошее заведение с пастой, стейком, или том ямом тут не годится — такого сегодня хватает где угодно. Обозреватель НГС составил список мест, которые в той или иной степени уникальны. Подборка пригодится и тем гостям, кто ищет, куда сходить в Новосибирске самостоятельно, и хочет оказаться в месте, о котором будет что рассказать по возвращении домой.



Часто звучащий совет путешественникам «есть там, где едят местные» выглядит разумным, только если вы оказались в другой стране, да ещё очень популярной у туристов. Куда, например, местные ходят в Новосибирске? В столовые «Солнечный день», например, в бары «Шашлыкофф», в кафе «Перчини». Все эти сети по-своему достойны внимания, но вряд ли человек, приехавший из Екатеринбурга, Самары или Москвы, увезёт из таких мест какие-то запоминающиеся впечатления.

То же касается расплодившихся в последнее время грузинских, вьетнамских заведений или более или менее стандартных кофеен. Хочется чего-то необычного, в идеале обладающего каким-то местным колоритом.







«Позная» на Нижней Ельцовке

Заведение находится в настоящей юрте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Позы или буузы, конечно, местной едой считаются в городах на полторы тысячи километров восточнее. Но при необходимости можно гостям скормить и их тоже: всё равно Сибирь, а тут тысяча верст не крюк.

Буузы у нас готовят много где. Например, в центре можно рекомендовать уже довольно старое заведение «Аян» на Димитрова. Но если вам хочется настоящей экзотики, то стоит проделать путь до юрты по адресу Зелёная горка, 1/1б. Погружение в региональную специфику обеспечено.

Буузы (или позы) Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Опять же недорого: буузы по 60 рублей штука, бурятский хан-чай по 40, простой салат — по 70–80 рублей. Но главное, у гостей будут фотографии экзотики, как будто они действительно забрались в какую-то сибирскую глушь. И всё это в получасовой (если без пробок) доступности от городского центра. А из Академгородка и вовсе рукой подать.



Кофейня «Кардамон»

Кофейня «Кардамон» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Теплый, оригинальный и очень своеобразный проект с ощущением стоящей за ним какой-то долгой интригующей истории. Место тоже соответствует — построенный больше 80 лет назад в тихом центре квартал, напротив пара дореволюционных ещё особняков. В общем, сразу получится и кофе выпить с интересной едой, и маленькую экскурсию провести, и просто прогуляться в приятном месте.

Кофе по-карибски с салатом из овощей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С едой и напитками тут, кстати, действительно интересно. На фоне повсеместной унификации, когда каждый ресторатор считает своим долгом ввести в меню всё самое модное, в «Кардамоне» вас ждут марокканский апельсиновый суп, говядина в таджине с кус-кусом и нутом, кофе по-карибски. Новосибирского здесь, может быть, и не много, но вот ощущение чего-то особенного и настоящего гарантировано.

Бонусом — магазин со всякими интересными штуками, которые прекрасно подойдут в качестве сувениров. Цены достаточно гуманны: поесть можно от 390 рублей, посидеть с интересным кофе — от 200, бокал вина стоит 260 рублей. Но вот столик на вечер лучше заказать заранее.

«Гастрокорт»

Первый павильон бывшего рынка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Место, конечно, на любителя (и таких любителей там порой столько, что стола не найдёшь), но в качестве достопримечательности рекомендовать стоит однозначно. Всё-таки самый крупный в России фудмолл со 130-ю с лишним уже точками. Выглядит впечатляющее, особенно если рассказать, что ещё пару лет назад здесь торговали продуктами.

Продукты, кстати, никуда не делись: павильоны с ними расположены на другом конце квартала, который занимает рынок, — со стороны улицы Крылова. Так что можно убить сразу двух зайцев: съесть чего-то необычного, купить рыбы, мяса, местных сыров и солений.



Цены в корнерах могут колебаться, но в целом нужно исходить из того, что дешевле 500 рублей поесть где-то вряд ли удастся. Зато на выбор будет всё, чем богат новосибирский ресторанный бизнес в принципе. Помимо банальностей вроде «грузинок», «вьетнамок», бургеров и пиццы, тут вас ждут и гонконгские сэндвичи на основе паровых булок, и бешбармак, и устрицы, и настоящая чайная с десятками разновидностей этого напитка. В общем, на одно только первое знакомство может понадобиться не меньше получаса.

«Добрянка» в ТЦ «Эдем»

Изразцовая печь, в которой готовят часть блюд Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новосибирцы к этим магазинам уже так привыкли, что воспринимают их как что-то само собой разумеющееся, а между тем это штука уникальная. Мало того, что там меню кулинарии разрабатывалось при активном участии исследователя русской кухни Максима Сырникова, так создатели магазина в «Эдеме» соорудили в нем большую трёхподовую изразцовую печь, которая тут стоит не для красоты: в ней медленно томят мясо, запекают рыбу, делают гурьевскую кашу. В общем, если вы собираетесь в Академгородок и ваши гости интересуются русской кухней в принципе, то пропустить такое невозможно.



В магазине можно не только взять еду на вынос, но и перекусить на месте, сидя перед изразцовой печью с выставленными перед ней чугунками и мармитами с самой разной едой. Цены, конечно, повыше, чем в обычных кулинариях, но по ресторанным меркам получается вполне доступно.

Beerman на Речке

С летней веранды можно разглядеть четыре с половиной моста через Обь Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Главная фишка здесь — лучшие виды на реку Обь. Особенно хороши они сейчас, когда можно подняться на летнюю веранду. Даже если придётся кутаться в плед, это того стоит. С веранды видно сразу все четыре с половиной моста (Димитровский уже не очень), так что можно заодно ввести гостей в курс истории города, от прокладки Транссиба до современных строительных концессий. Будет что не только сфотографировать, но и обсудить.

Чёрные пельмени с морепродуктами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Меню в «Бирмане» достаточно универсальное, ждать здесь какой-то особенной местной специфики не стоит, зато каждый сможет чего-то выбрать для себя. Но есть тут, конечно, и пельмени, в том «числе из сибирских рыб», и судак с грибами и луком, и щучьи котлеты, и бифштекс из марала — в общем, есть что выдать за местную еду, если гости не будут слишком придираться.

Цены соответствуют месту: те же пельмени с сибирскими рыбами обойдутся в 790 рублей, а судак в сливочном соусе и вовсе в 1240. Но можно обойтись чем-то попроще вроде оливье с тремя видами мяса (490 рублей) или хрустящей жареной мойвы с соусом тар-тар к пиву.



Книжный бар «Открой рот»

В зале бара Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С барами в Новосибирске всё довольно неплохо. Были случаи, когда местное заведение признавали лучшим в Сибири и даже лучшим в России, так что на всякий случай имейте в виду и их. Но для погружения в местную атмосферу стоит проверить, нет ли в нужный день живой музыки в заведении «Открой Рот». Этот подвал на улице Ленина не имеет толком вывески — входить нужно в ирландский паб «Уголок Святого Патрика» и дальше искать спуска вниз (исторически их два).

В баре регулярно бывает живая музыка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Внизу вас ждут полки с книгами, шкафы с водкой (это, если что, музей), незамысловатая, но подходящая в качестве закуски еда и нередко бурное веселье с танцами. В общем, место колоритное с каким-то своим неповторимым, как это назваться теперь, вайбом. Неочевидный способ проникновения внутрь позволит вам прослыть у гостей ещё и знатоком новосибирских секретных мест.

Местное пиво (в подвале ещё и пивоварня) стоит 300 рублей, настойки — по 200 за стопку (или 620 за четыре сразу), жаренная картошка с грибами — 360 рублей.

#СибирьСибирь

В ресторане собрана богатая коллекция самоваров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если гостям нужна будет «сибирская кухня», но одними буузами они ограничиться не готовы, то это место как раз для них. Тут Сибирь и в интерьерах, и в названии, и в меню, конечно, тоже — насколько это в принципе возможно, потому что само по себе понятие «сибирской кухни» не имеет ни четких границ, ни жестких критериев.



Но довольно обширный набор блюд с отчетливой сибирской репутацией здесь обеспечен. Строганина из нельмы, салат с камчатским крабом, запечённый муксун, голубцы из косули, пельмени с олениной и клюквой. В общем, специалитетов хватит на большую компанию.

Цены, конечно, не студенческие: в разделе рыб, например, ничего дешевле 1180 рублей нет в принципе, а филе карасукской говядины (это уже мясо) на углях потянет на все 1740 рублей. Ну а где ещё, в каком Париже или Токио вам эту карасукскую говядину предложат? Уникальная вещь.

PuppenHaus

В ресторане можно найти уголок на любой вкус Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Странноватый снаружи, но совершенно уникальный внутри трехэтажный (с учетом закрытой летней веранды на крыше) ресторан-музей, который стоит посещения, даже если вы намерены ограничиться чаем с десертами или обедом по меню ланча. В залах повсюду вас будут ждать старинные предметы быта, куклы, кукольные домики — включая огромный, на три этажа с мансардой. В общем, будет на что и самому посмотреть, и людям показать. Не всякий музей может похвастаться такой коллекцией экспонатов.

Кукольный дом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ресторан до сих пор имеет репутацию очень дорого места, что сегодня не вполне справедливо. Меню в последнее время стало попроще и нельзя сказать даже, что заведение как-то особенно выделяется по ценам на уровне мест категории «выше среднего». То есть при желании съесть что-то большее, чем легкий салатик, лучше заложить в бюджет хотя бы 1,5–2 тысячи рублей на человека. Кухня русская с французским акцентом: есть и оленина, и северная рыба.

«На даче»

В зале ресторана Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Построенный из толстых бревен в глубине Заельцовского бора (формально уже за его границей) ресторан выглядит сказочным уже снаружи. Тем более, что ближайший его сосед — странное и чудное сооружение в духе Гауди, которое, кажется, занесло в эти сосны какой-то магией. Внутри вас ждёт основательная изба с изразцовой печью, старомодными торшерами и люстрами. С веранды открывается вид на сосны.

Бревенчатые стены придают заведению особенный уют Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Что можно придумать более сибирского, чем бревенчатый ресторан в лесу? Так что если счёт в 2–3 тысячи рублей на человека без алкоголя вас не пугает, можно даже взять такси, чтобы никого не ограничивать в настойках, которые здесь очень неплохи. Стоимость поездки в оба конца из центра для трех-четырех человек не слишком скажется на бюджете вечера в целом. Уже сам путь, когда вы, кажется, покинули уже город, а вокруг стена деревьев и ни души, своего рода приключение.



В этом году ни одно новосибирское заведение на смогло попасть в сотню лучших ресторанов России по версии премии WHERETOEAT. Обозреватель НГС Стас Соколов объяснят, почему, по его мнению, это произошло.