«Это же просто белок?»: врач рассказал, какие последствия могут быть, если съесть фрукт с червяком

Хорошо мойте фрукты и храните их в холодильнике Источник: Дарья Пона / 74.RU











Лето — пора кормить свой организм витаминами из свежих овощей, фруктов и ягод. Лучше всего есть их прямо с грядки или с дерева, чтобы получить максимум пользы. Но нередко такое приятное занятие могут омрачить неожиданные находки — небольшие червячки. Особенно часто они встречаются в перезревших плодах, рассказывает «Доктор Питер».



В проглоченном вместе с мякотью червяке точно мало приятного. Но над таким счастливчиком часто любят подшучивать окружающие: «Не переживай, это же белок». Но что, если дело не только в возникшем чувстве отвращения от такой еды?



Могут вызвать отравление

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека, но они могут переносить на себе бактерии и паразитов, которые вызывают отравление.



Так, по словам врача, черви в ягодах и фруктах могут быть переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки. Симптомы отравления в этом случае типичные:

тошнота;

рвота;



диарея;



спазмы в животе;



лихорадка.



Также у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Аллергические реакции могут проявляться в виде зуда и крапивницы.

— Если вы съели червивый фрукт, внимательно следите за своим здоровьем в течение следующих нескольких дней, — советует доктор Кутушов.



А при появлении подозрительных симптомов — отравления или паразитарной инфекции — обязательно обратитесь к врачу.



Как не пострадать от фруктового паразита: три совета токсиколога

Перед едой тщательно промывайте фрукты и ягоды , а также осматривайте их на наличие повреждений или небольших отверстий.

Храните фрукты и овощи в холодильнике . Низкие температуры не дадут завестись в плодах червякам.

Разрезайте мягкие на ощупь и перезревшие плоды — для перестраховки. Если же увидите там червя, сразу выбрасывайте.

Какие паразиты живут внутри россиян в разных регионах

Ранее мы рассказывали, что летом прибавляется работы у паразитологов. Медики говорят, что многие удивляются, когда узнают, какие паразиты распространены в их краях.

Так, например, в Центральном федеральном округе встречаются ленточные черви из рода широкий лентец, тело которых состоит из 3000–4000 члеников, а в длину достигает 10–12 метров. Такие черви живут до 25 лет. Они наиболее распространены там, где есть водохранилища и крупные стоячие водоемы. Например, в Ярославской и Нижегородской областях.



Нужно отметить, что в данном случае речь идет о болезнях, вызываемых паразитированием в организме человека гельминтов, цикл развития которых происходит с промежуточным хозяином. То есть от человека к человеку это не передается, передается с рыбой и рыбными продуктами, чаще всего щучьей икрой.



На Дальнем Востоке, в Сибири и северных регионах больше распространен гельминтоз под названием описторхоз. Для него характерно как хроническое течение с рецидивами, так и острое, которое проявляется в виде клиники холецистита. Всё из-за того, что эти паразиты живут в желчевыводящих протоках.



Этот гельминтоз распространен именно в этих регионах (из-за особенностей национальной кухни), так как здесь употребляют строганину (сырую замороженную рыбу).

