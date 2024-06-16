«Это же просто белок?»: врач рассказал, какие последствия могут быть, если съесть фрукт с червяком

Лето — пора кормить свой организм витаминами из свежих овощей, фруктов и ягод. Лучше всего есть их прямо с грядки или с дерева, чтобы получить максимум пользы. Но нередко такое приятное занятие могут омрачить неожиданные находки — небольшие червячки. Особенно часто они встречаются в перезревших плодах, рассказывает «Доктор Питер».
В проглоченном вместе с мякотью червяке точно мало приятного. Но над таким счастливчиком часто любят подшучивать окружающие: «Не переживай, это же белок». Но что, если дело не только в возникшем чувстве отвращения от такой еды?
Могут вызвать отравление
По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека, но они могут переносить на себе бактерии и паразитов, которые вызывают отравление.
Так, по словам врача, черви в ягодах и фруктах могут быть переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки. Симптомы отравления в этом случае типичные:
тошнота;
рвота;
диарея;
спазмы в животе;
лихорадка.
Также у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Аллергические реакции могут проявляться в виде зуда и крапивницы.
— Если вы съели червивый фрукт, внимательно следите за своим здоровьем в течение следующих нескольких дней, — советует доктор Кутушов.
А при появлении подозрительных симптомов — отравления или паразитарной инфекции — обязательно обратитесь к врачу.
Как не пострадать от фруктового паразита: три совета токсиколога
Перед едой тщательно промывайте фрукты и ягоды, а также осматривайте их на наличие повреждений или небольших отверстий.
Храните фрукты и овощи в холодильнике. Низкие температуры не дадут завестись в плодах червякам.
Разрезайте мягкие на ощупь и перезревшие плоды — для перестраховки. Если же увидите там червя, сразу выбрасывайте.
Какие паразиты живут внутри россиян в разных регионах
Ранее мы рассказывали, что летом прибавляется работы у паразитологов. Медики говорят, что многие удивляются, когда узнают, какие паразиты распространены в их краях.
Так, например, в Центральном федеральном округе встречаются ленточные черви из рода широкий лентец, тело которых состоит из 3000–4000 члеников, а в длину достигает 10–12 метров. Такие черви живут до 25 лет. Они наиболее распространены там, где есть водохранилища и крупные стоячие водоемы. Например, в Ярославской и Нижегородской областях.
Нужно отметить, что в данном случае речь идет о болезнях, вызываемых паразитированием в организме человека гельминтов, цикл развития которых происходит с промежуточным хозяином. То есть от человека к человеку это не передается, передается с рыбой и рыбными продуктами, чаще всего щучьей икрой.
На Дальнем Востоке, в Сибири и северных регионах больше распространен гельминтоз под названием описторхоз. Для него характерно как хроническое течение с рецидивами, так и острое, которое проявляется в виде клиники холецистита. Всё из-за того, что эти паразиты живут в желчевыводящих протоках.
Этот гельминтоз распространен именно в этих регионах (из-за особенностей национальной кухни), так как здесь употребляют строганину (сырую замороженную рыбу).
О специфике южных регионов и Урала читайте в материале.