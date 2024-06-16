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Происшествия подробности В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО взяли в заложники сотрудников ФСИН

В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО взяли в заложники сотрудников ФСИН

Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге

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Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Издание Baza уточняет, что весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге.

— Сотрудников вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Туда же направлены большое количество машин скорой помощи. Дорога у изолятора перекрыта. По предварительным данным, один из подозреваемых мог взять в заложники сотрудников изолятора, — пишет 161.ru со ссылкой на сообщение.

РИА Новости пишет, что на месте происшествия в ростовском СИЗО находится начальник ГУФСИН, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

— Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, — добавили в ГУФСИН

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Захват заложников СИЗО Происшевтсие ФСИН Ростов-на-Дону
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