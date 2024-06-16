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Происшествия Молодой мотоциклист погиб после ДТП на новосибирской дороге — он врезался в машину

Молодой мотоциклист погиб после ДТП на новосибирской дороге — он врезался в машину

Сибиряк скончался в больнице

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Вечером 15 июня в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, погиб мотоциклист — он скончался в больнице после аварии.

Авария произошла около 18:30 часов на дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». В сообщении сказано, что 24-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался по трассе со стороны Новосибирска, и на 54 километре дороги, по предварительным данным, совершил столкновение с попутным автомобилем Lexus — он поворачивал налево

Машиной управлял 47-летний мужчина. Мотоциклист, как сообщили в ведомстве, водительского удостоверения не имеет.

— В результате происшествия мотоциклист получил тяжёлые травмы, в последствии скончался в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сказано в сообщении.

В конце мая в Искитимском районе случилось смертельное ДТП, в котором погибла женщина.

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