НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

облачно, без осадков

ощущается как +32

3 м/c,

зап.

 745мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Прогноз погоды в Новосибирске на неделю

«Чижик» захватил Новосибирск
Лето с пользой
Всё о захвате СИЗО
Как не пропустить отпуск
Поступил в вуз в Дублине
Как вычислить бабника
Юморист Лукинский — о городе
Модный показ в духе глянца
Автохам на красном кабриолете
НГС в Telegram
Происшествия Захват заложников в СИЗО онлайн-трансляция Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках, возбуждено дело — онлайн-трансляция

Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках, возбуждено дело — онлайн-трансляция

В центре города перекрыто движение

1 457
18 комментариев

В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Сотрудников МВД и Росгвардии вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Собираем оперативную информацию в этом материале.

Марина Гаричян

Завели уголовное дело

После захвата заложников в ростовском СИЗО возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном комитете.

Марина Гаричян

Тем временем читатели 161.RU сообщают о перебоях в работе Telegram по всей Ростовской области.

Марина Гаричян

Будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировалась извне — ТАСС.

Марина Гаричян

Источник 161.RU в силовых структурах передает, что террористы пытаются попасть в комнату хранения оружия. По информации нашего собеседника, при себе у них ножи, заточки. Периодически они выкрикивают лозунги запрещенных организаций.

Марина Гаричян

В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам № 6, 10, сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Марина Гаричян

Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках шесть-семь обвиняемых, продолжаются переговоры, сообщил РИА Новости источник.

Марина Гаричян

Террористы не смогут попасть в оружейку СИЗО — источник «112».

Все входы и выходы на участок, захваченные бандитами, блокированы. Сейчас преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они продолжают удерживать в заложниках двух сотрудников УФСИН и требуют обеспечить им свободу и возможность скрыться.

Марина Гаричян

Кто в заложниках?

Младший дежурный изолятора и начальник оперативного управления находятся в заложниках в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщил источник 161.RU в силовых структурах.

Марина Гаричян

Угол Журавлева и Горького.

— Не очень понимаю, в чем смысл этих стоящих машин, потому что некоторые все равно проезжают. Хотя кто-то сам разворачивается, — передает наш корреспондент.

Марина Гаричян
Марина Гаричян

Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры с террористами зайдут в тупик, сообщает канал «112».

Марина Гаричян

Кадры оцепления от нашего журналиста.

Марина Гаричян

Корреспондент 161.RU передает с места:

— Всё перекрыто, никого, естественно, не пропускают. Женщина с ребенком пыталась пройти, спорила с Росгвардией. Сотрудники ответили, что никому нельзя пройти, тем более с ребенком.

Далее между ними был такой короткий диалог:

— А что случилось?

— Потом в новостях прочитаете.

Марина Гаричян

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, сообщил источник РИА Новости.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

And-Rey,  51

Dim,  42

Артём,  35

Ivan,  37

Totopoet,  43

Денис,  36

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление