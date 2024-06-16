Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках, возбуждено дело — онлайн-трансляция

Все входы и выходы на участок, захваченные бандитами, блокированы. Сейчас преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они продолжают удерживать в заложниках двух сотрудников УФСИН и требуют обеспечить им свободу и возможность скрыться.