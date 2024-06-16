Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках, возбуждено дело — онлайн-трансляция

В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Сотрудников МВД и Росгвардии вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Собираем оперативную информацию в этом материале.
Завели уголовное дело
После захвата заложников в ростовском СИЗО возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном комитете.
Тем временем читатели 161.RU сообщают о перебоях в работе Telegram по всей Ростовской области.
Будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировалась извне — ТАСС.
Источник 161.RU в силовых структурах передает, что террористы пытаются попасть в комнату хранения оружия. По информации нашего собеседника, при себе у них ножи, заточки. Периодически они выкрикивают лозунги запрещенных организаций.
В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам № 6, 10, сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.
Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках шесть-семь обвиняемых, продолжаются переговоры, сообщил РИА Новости источник.
Террористы не смогут попасть в оружейку СИЗО — источник «112».
Все входы и выходы на участок, захваченные бандитами, блокированы. Сейчас преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они продолжают удерживать в заложниках двух сотрудников УФСИН и требуют обеспечить им свободу и возможность скрыться.
Кто в заложниках?
Младший дежурный изолятора и начальник оперативного управления находятся в заложниках в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщил источник 161.RU в силовых структурах.
Угол Журавлева и Горького.
— Не очень понимаю, в чем смысл этих стоящих машин, потому что некоторые все равно проезжают. Хотя кто-то сам разворачивается, — передает наш корреспондент.
Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры с террористами зайдут в тупик, сообщает канал «112».
Кадры оцепления от нашего журналиста.
Корреспондент 161.RU передает с места:
— Всё перекрыто, никого, естественно, не пропускают. Женщина с ребенком пыталась пройти, спорила с Росгвардией. Сотрудники ответили, что никому нельзя пройти, тем более с ребенком.
Далее между ними был такой короткий диалог:
— А что случилось?
— Потом в новостях прочитаете.
Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, сообщил источник РИА Новости.