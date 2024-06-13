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Религия Красивые открытки на Вознесение Господне: 10 идей, как поздравить близких

Красивые открытки на Вознесение Господне: 10 идей, как поздравить близких

Этими картинками захочет поделиться каждый

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3 комментария
В праздник важно не только поздравить близких, но и посетить храм

Открытки на праздники всё чаще посылают не по почте, а в соцсетях: это и быстро, и бесплатно. А глядя на наши открытки в честь Вознесения Господня, хочется добавить: еще и очень красиво! Сохраняйте себе эти 10 картинок и пересылайте в семейные чаты, чтобы близкие точно оценили ваше поздравление.


В этот день верующие отмечают Вознесение Христа на небо, случившееся через сорок дней после его воскрешения. Согласно Библии, именно в момент вознесения ангелы рассказали людям о втором пришествии, и с тех пор его ждут верующие всех конфессий.

Верующие считают, что в этот день Иисус может устроить любому из них проверку, попросив милостыню под видом нищего. Поэтому отказывать нуждающимся в Вознесение не принято. Это не единственная традиция праздника: в этот день также устраивают хороводы, пытаясь привлечь урожай, а хозяйки пекут лествицы — особое ржаное печенье в виде лестницы, символизирующей путь с земли на небо.


Суеверные в Вознесение надеются увидеть радугу: она сулит счастье и благополучие в будущем. А если небо не видно из-за проливного дождя, то, по приметам, стоит ждать беду.

А вы поздравляете близких с православными праздниками?

Поздравляю, и всегда с открыткой
Меня поздравляют, а я каждый раз забываю про праздник
Сам не праздную, но верующих поздравляю
Для меня это всё не праздники, я атеист

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Религия Православие Вознесение Открытки Праздник Соцсети Мессенджеры
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