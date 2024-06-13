Красивые открытки на Вознесение Господне: 10 идей, как поздравить близких

В праздник важно не только поздравить близких, но и посетить храм Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Открытки на праздники всё чаще посылают не по почте, а в соцсетях: это и быстро, и бесплатно. А глядя на наши открытки в честь Вознесения Господня, хочется добавить: еще и очень красиво! Сохраняйте себе эти 10 картинок и пересылайте в семейные чаты, чтобы близкие точно оценили ваше поздравление.



Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы













В этот день верующие отмечают Вознесение Христа на небо, случившееся через сорок дней после его воскрешения. Согласно Библии, именно в момент вознесения ангелы рассказали людям о втором пришествии, и с тех пор его ждут верующие всех конфессий.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Верующие считают, что в этот день Иисус может устроить любому из них проверку, попросив милостыню под видом нищего. Поэтому отказывать нуждающимся в Вознесение не принято. Это не единственная традиция праздника: в этот день также устраивают хороводы, пытаясь привлечь урожай, а хозяйки пекут лествицы — особое ржаное печенье в виде лестницы, символизирующей путь с земли на небо.



Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы













Суеверные в Вознесение надеются увидеть радугу: она сулит счастье и благополучие в будущем. А если небо не видно из-за проливного дождя, то, по приметам, стоит ждать беду.



Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы









