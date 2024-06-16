Террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали

Всех участников вооруженного захвата заложников в ростовском СИЗО-1 ликвидировали. Сотрудники колонии, которых захватили в плен, выжили.
Перед этим спецназ начал штурм СИЗО, так как переговоры ни к чему не привели. Очевидцы на улице услышали стрельбу.
— В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали, — сообщили РЕН-ТВ во ФСИН.
Шесть заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников колонии: младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления. Виновные оказались сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Мы вели онлайн-трансляцию, в которой собрали всю хронологию произошедшего.