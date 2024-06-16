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Происшествия Захват заложников в СИЗО Террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали

Террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали

Сотрудники ФСИН выжили

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Шесть заключенных взяли в плен двух сотрудников колонии

Всех участников вооруженного захвата заложников в ростовском СИЗО-1 ликвидировали. Сотрудники колонии, которых захватили в плен, выжили.

Перед этим спецназ начал штурм СИЗО, так как переговоры ни к чему не привели. Очевидцы на улице услышали стрельбу.

— В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали, — сообщили РЕН-ТВ во ФСИН.

Шесть заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников колонии: младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления. Виновные оказались сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Мы вели онлайн-трансляцию, в которой собрали всю хронологию произошедшего.

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Захват заложников СИЗО Ростов-на-Дону Ликвидация
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