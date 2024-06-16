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Происшествия Двое выбрались на берег: названы подробности столкновении лодки с баржей на Оби — погибла женщина

Двое выбрались на берег: названы подробности столкновении лодки с баржей на Оби — погибла женщина

Трагедия произошла вблизи Димитровского моста

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

В Новосибирске раскрыли подробности происшествия с маломерным судном на реке Обь, в котором погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, транспорт опрокинулся.

По предварительным данным, инцидент случился 15 июня в районе 19:00 в акватории реки вблизи Димитровского моста.

— Допущено опрокидывание маломерного судна, на борту которого находилось 3 человека. В том числе несовершеннолетний ребенок, — сказано в сообщении.

В результате поисково-спасательных мероприятий специалисты нашли человека без признаков жизни. Вместе с тем лицо, которое управляло транспортом, и ребенок, выбрались на берег — несовершеннолетнего госпитализировали.

Сейчас обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его завели по статье 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации ведомства, опрокидывание лодки допущено в результате столкновения судна с находившейся на стоянке баржей. В нем уточнили, что утонула женщина, ребенок и мужчина оказались в медучреждении.

В апреле на Обском водохранилище погиб рыбак. Сибиряк выехал на мотобуксировщике на хрупкий лед.

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Новосибирск Гибель человека Река Обь
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