«Выехал на мотобуксировщике на лед»: на Обском водохранилище погиб рыбак

Спасатели передали тело погибшего следователями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Обском водохранилище погиб рыбак — он выехал на мотобуксировщике на хрупкий лед. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пропаже поступило сегодня, 10 апреля, утром. Накануне мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся. Пропавшего на воздушной подушке выехали искать сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда.

— В районе села Боровое спасатели обнаружили место провала и погибшего мужчину. По оперативным данным, он оставил на берегу автомобиль, на мотобуксировщике выехал на хрупкий лед водохранилища и провалился, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Мужчина не смог выбраться из ледяной воды.

Спасатели передали тело погибшего следователями. В МЧС напомнили, что сезон зимней рыбалки закрыт. Лед очень опасен. С 1 марта в Новосибирской области действует запрет на выезд на водоемы на любой технике, включая снегоходы и мотобуксировщики.

