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Происшествия «Выехал на мотобуксировщике на лед»: на Обском водохранилище погиб рыбак

«Выехал на мотобуксировщике на лед»: на Обском водохранилище погиб рыбак

Тонкая корка не выдержала

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Спасатели передали тело погибшего следователями

На Обском водохранилище погиб рыбак — он выехал на мотобуксировщике на хрупкий лед. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пропаже поступило сегодня, 10 апреля, утром. Накануне мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся. Пропавшего на воздушной подушке выехали искать сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда.

— В районе села Боровое спасатели обнаружили место провала и погибшего мужчину. По оперативным данным, он оставил на берегу автомобиль, на мотобуксировщике выехал на хрупкий лед водохранилища и провалился, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Мужчина не смог выбраться из ледяной воды.

Спасатели передали тело погибшего следователями. В МЧС напомнили, что сезон зимней рыбалки закрыт. Лед очень опасен. С 1 марта в Новосибирской области действует запрет на выезд на водоемы на любой технике, включая снегоходы и мотобуксировщики.

В регионе сейчас борются с талыми водами. На Ордынском шоссе на мосту через Ирмень из-за них для автомобилистов закрыли одну полосу.

ПО ТЕМЕ
Обское водохранилище Рыбак провалился Тонкий лед Спасатели ГУ МЧС по Новосибирской области
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