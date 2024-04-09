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Дороги и транспорт «Подмыло береговую опору»: на Ордынском шоссе на мосту через Ирмень закрыли одну полосу

«Подмыло береговую опору»: на Ордынском шоссе на мосту через Ирмень закрыли одну полосу

Организовано реверсивное движение

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Талые воды размыли береговую опору

На Ордынском шоссе на мосту через Ирмень для автомобилистов закрыли одну полосу. Об этом сообщает ТУАД Новосибирской области — решение принято из-за размыва береговой опоры. По оставшейся полосе организовано реверсивное движение.

— Подрядчик на мосту дежурит, работает техника по отводу воды от береговой опоры. Просадок в зоне переходных плит не зафиксировано. Уровень воды пошел на спад. Полоса движения, над которой образовался дефект, перекрыта. После стабилизации паводковой ситуации на мосту будут выполнены аварийно-восстановительные работы, — объяснили в ТУАД Новосибирской области.

Дорожники укрепят подмостовое пространство каменной наброской и вернут всё в первоначальный вид.

В это время в Новосибирске на протяжении трех дней начал постепенно снижаться уровень воды в малых реках.

На выходных новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок.

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Паводок Паводок в Новосибирской области Мост Ордынское шоссе
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