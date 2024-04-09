«Подмыло береговую опору»: на Ордынском шоссе на мосту через Ирмень закрыли одну полосу

Талые воды размыли береговую опору Источник: ТУАД Новосибирской области











На Ордынском шоссе на мосту через Ирмень для автомобилистов закрыли одну полосу. Об этом сообщает ТУАД Новосибирской области — решение принято из-за размыва береговой опоры. По оставшейся полосе организовано реверсивное движение.

— Подрядчик на мосту дежурит, работает техника по отводу воды от береговой опоры. Просадок в зоне переходных плит не зафиксировано. Уровень воды пошел на спад. Полоса движения, над которой образовался дефект, перекрыта. После стабилизации паводковой ситуации на мосту будут выполнены аварийно-восстановительные работы, — объяснили в ТУАД Новосибирской области.

Дорожники укрепят подмостовое пространство каменной наброской и вернут всё в первоначальный вид.

В это время в Новосибирске на протяжении трех дней начал постепенно снижаться уровень воды в малых реках.

