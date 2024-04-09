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Город Продолжается снеготаяние: затопит ли Новосибирск талыми водами — ответ мэрии

Продолжается снеготаяние: затопит ли Новосибирск талыми водами — ответ мэрии

В городе обстановка остается стабильной

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Резиновые сапоги убирать пока рано

В Новосибирске на протяжении трех дней начал постепенно снижаться уровень воды в малых реках. Об этом стало известно во время аппаратного совещания, которое прошло сегодня, 9 апреля.

— Возникновение ЧС маловероятно, погодные условия будут способствовать разрушению ледяного покрова на водных объектах. Продолжается процесс активного снеготаяния и образования склоновых стоков. Возможно подтопление пониженных участков местности в подвальных помещениях частного сектора и хозяйственных построек, — предупредил Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска.

Он добавил, что на неделе будет сброс воды Новосибирской ГЭС в пределах 3000 кубических метров, и в Новосибирске будет стабильная обстановка.

— Уровень воды по гидропосту на реке Обь с учетом прогноза у нас ожидается не выше критического. Критически у нас 350, ожидается не выше 330, — добавил чиновник.

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал подчиненных из-за медленной уборки города от пыли и крошки.

На выходных новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок.

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