Продолжается снеготаяние: затопит ли Новосибирск талыми водами — ответ мэрии

В Новосибирске на протяжении трех дней начал постепенно снижаться уровень воды в малых реках. Об этом стало известно во время аппаратного совещания, которое прошло сегодня, 9 апреля.
— Возникновение ЧС маловероятно, погодные условия будут способствовать разрушению ледяного покрова на водных объектах. Продолжается процесс активного снеготаяния и образования склоновых стоков. Возможно подтопление пониженных участков местности в подвальных помещениях частного сектора и хозяйственных построек, — предупредил Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска.
Он добавил, что на неделе будет сброс воды Новосибирской ГЭС в пределах 3000 кубических метров, и в Новосибирске будет стабильная обстановка.
— Уровень воды по гидропосту на реке Обь с учетом прогноза у нас ожидается не выше критического. Критически у нас 350, ожидается не выше 330, — добавил чиновник.
Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал подчиненных из-за медленной уборки города от пыли и крошки.
На выходных новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок.