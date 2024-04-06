НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

южн.

 753мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

ТЕМА ДНЯ

83 дороги затопило талыми водами в НСО

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Закрывают Универсам на Ленина
Кандидаты в шорт-лист премии
Парковка стала болотом
Золотой нож Новосибирска
Самое дорогое жилье Академа
Косметичка за 3500
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия Дачи уходят под воду: новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок

Дачи уходят под воду: новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок

СНТ находится недалеко от Хилокского рынка

566
3 комментария
В регионе ввели режим ЧС из-за паводков

В СНТ «Спутник-Элсиб», который находится недалеко от Хилокского рынка уходит под воду. Талая вода затопила не только дороги, но и участки и дома местных жителей. Чтобы не промочить ноги, людям приходится надевать резиновые сапоги, но в некоторых местах и они бессильны, так как уровень воды достигает пояса. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в садовом товариществе и запечатлел масштабы паводка.

Талая вода затопила не только дороги, но и дома
Вода поднялась на 20 сантиметров
Чтобы не промочить ноги, людям приходится надевать резиновые сапоги
Добраться сухим домой вряд ли удастся
По данным регионального правительства, в области затопило 83 дороги

А тем временем в Акатуйском жилмассиве третий день продолжается потоп. Вечером 4 апреля между домами 5 и 7 на Виктора Уса прорвало трубу, из-за чего улицы превратились в реки.

ПО ТЕМЕ
Паводок Затопило дома Потоп Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,  35

Светлана,  40

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Slava,  47

Красотка,  49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление