Дачи уходят под воду: новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок

В СНТ «Спутник-Элсиб», который находится недалеко от Хилокского рынка уходит под воду. Талая вода затопила не только дороги, но и участки и дома местных жителей. Чтобы не промочить ноги, людям приходится надевать резиновые сапоги, но в некоторых местах и они бессильны, так как уровень воды достигает пояса. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в садовом товариществе и запечатлел масштабы паводка.
А тем временем в Акатуйском жилмассиве третий день продолжается потоп. Вечером 4 апреля между домами 5 и 7 на Виктора Уса прорвало трубу, из-за чего улицы превратились в реки.