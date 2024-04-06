Дачи уходят под воду: новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок

В СНТ «Спутник-Элсиб», который находится недалеко от Хилокского рынка уходит под воду. Талая вода затопила не только дороги, но и участки и дома местных жителей. Чтобы не промочить ноги, людям приходится надевать резиновые сапоги, но в некоторых местах и они бессильны, так как уровень воды достигает пояса. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в садовом товариществе и запечатлел масштабы паводка.