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Происшествия Дороги превратились в реки: Акатуйский жилмассив третий день топит из-за прорыва трубу — видео коммунальной аварии

Дороги превратились в реки: Акатуйский жилмассив третий день топит из-за прорыва трубу — видео коммунальной аварии

Прорыв произошел на Виктора Уса между домами 5 и 7

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Прорыв произошел вечером 4 апреля

В Акатуйском жилмассиве третий день продолжается потом. Вечером 4 апреля между домами 5 и 7 на Виктора Уса прорвало трубу, из-за чего улицы превратились в реки.

— У нас тут трубу прорвало, всё потихоньку смывает. Дороги уже скрылись под водой, потихоньку подвалы заливает. Сейчас ни пройти, ни проехать, вокруг грязь сплошная, — рассказала читательница НГС Александра.

4 апреля в диспетчерской службе «Горводоканала» журналисту НГС сообщил, что заявка о коммунальной аварии принята.

— Первая заявка о коммунальном происшествии поступила от жителей в 19:04. Сейчас аварийные бригады занимаются устранением дефекта. Точные сроки завершения работ пока неизвестны, — пояснили в «Горводоканале».

Когда устранят аварию, неизвестно

Сегодня, 6 апреля, в диспетчерской сообщили, что уточняют информацию об аварии, но после сотрудник перестал отвечать на звонки корреспондента.

В конце марта в центре Новосибирска затопило дорогу на улице Ипподромской. Причиной коммунального ЧП стал прорыв магистральной теплосети.

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