Дороги превратились в реки: Акатуйский жилмассив третий день топит из-за прорыва трубу — видео коммунальной аварии

В Акатуйском жилмассиве третий день продолжается потом. Вечером 4 апреля между домами 5 и 7 на Виктора Уса прорвало трубу , из-за чего улицы превратились в реки.

— У нас тут трубу прорвало, всё потихоньку смывает. Дороги уже скрылись под водой, потихоньку подвалы заливает. Сейчас ни пройти, ни проехать, вокруг грязь сплошная, — рассказала читательница НГС Александра.