В районе Димитровского моста столкнулись баржа и судно — погибла женщина, еще два человека в больнице

В полиции опубликовали фото с места происшествия Источник: Транспортная полиция Сибири/t.me











Вечером 15 июня в Новосибирске на реке столкнулись маломерное судно и баржа. Предварительно, в результате погибла девушка, сообщили в телеграм-канале управления на транспорте МВД России по СФО.

— В Новосибирске транспортные полицейские работают на месте столкновения маломерного судна с баржей, — сказано в сообщении. — По предварительным данным, в результате происшествия на реке Обь в районе Димитровского моста погибла пассажирка маломерного судна.



Уточняется, что еще двух человек доставили в больницу, в их числе оказался ребенок около пяти лет. По информации ведомства, на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа.