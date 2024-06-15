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Происшествия В районе Димитровского моста столкнулись баржа и судно — погибла женщина, еще два человека в больнице

В районе Димитровского моста столкнулись баржа и судно — погибла женщина, еще два человека в больнице

В медучреждении оказался ребенок

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В полиции опубликовали фото с места происшествия

Вечером 15 июня в Новосибирске на реке столкнулись маломерное судно и баржа. Предварительно, в результате погибла девушка, сообщили в телеграм-канале управления на транспорте МВД России по СФО.

— В Новосибирске транспортные полицейские работают на месте столкновения маломерного судна с баржей, — сказано в сообщении. — По предварительным данным, в результате происшествия на реке Обь в районе Димитровского моста погибла пассажирка маломерного судна.

Уточняется, что еще двух человек доставили в больницу, в их числе оказался ребенок около пяти лет. По информации ведомства, на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа.

Если вы стали свидетелем происшествия или знаете погибшую и пострадавших, просим связаться с НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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15 июня стало известно, что в Колыванском районе утонула девушка. По данным СК, тело нашли в одном из водоемов.

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Погиб человек Река Обь Димитровский мост Столкновение судов Новосибирск
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