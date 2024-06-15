Подросткам, неделю насиловавшим 10-летнего мальчика в Тыве, вынесли приговор. Какие сроки им дали

Один из насиловавших 10-летнего мальчика подростков дал признательные показания на суде в Тыве Источник: Косаткина / YouTube.com











15 июня суд в Тыве вынес приговор подросткам, которые неделю насиловали 10-летнего мальчика. Из карточки дела, которую обнаружил MSK1.RU, следует, что их осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст.132 ч.4 п.б УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 20 лет.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что троим обвиняемым дали разные сроки: одному дали девять лет и десять месяцев, второму — восемь лет тюрьмы, третьему — семь. Последний, по ее словам, дал признательные показания. Так и удалось доказать вину всех трех подростков.

Источник: Кызылский городской суд Республики Тыва











Мама пострадавшего от насилия мальчика рассказала Собчак, что юристы осужденных старшеклассников хотят обжаловать приговор и дойти до Верховного суда.

Пострадавшего 10-летнего мальчика журналистка помогла перевезти в Москву и организовала ему лечение. По словам матери, несколько дней назад ему сделали вторую операцию. Школьнику также нашли независимого психолога со знанием тувинского языка, чтобы мальчик мог восстановиться после пережитого кошмара.