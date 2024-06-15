Подросткам, неделю насиловавшим 10-летнего мальчика в Тыве, вынесли приговор. Какие сроки им дали

15 июня суд в Тыве вынес приговор подросткам, которые неделю насиловали 10-летнего мальчика. Из карточки дела, которую обнаружил MSK1.RU, следует, что их осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст.132 ч.4 п.б УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 20 лет.
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что троим обвиняемым дали разные сроки: одному дали девять лет и десять месяцев, второму — восемь лет тюрьмы, третьему — семь. Последний, по ее словам, дал признательные показания. Так и удалось доказать вину всех трех подростков.
Мама пострадавшего от насилия мальчика рассказала Собчак, что юристы осужденных старшеклассников хотят обжаловать приговор и дойти до Верховного суда.
Пострадавшего 10-летнего мальчика журналистка помогла перевезти в Москву и организовала ему лечение. По словам матери, несколько дней назад ему сделали вторую операцию. Школьнику также нашли независимого психолога со знанием тувинского языка, чтобы мальчик мог восстановиться после пережитого кошмара.
Напомним, что это дело длилось с января 2023 года. Когда 10-летний школьник возвращался домой с очередной тренировки, его подкараулили трое старшеклассников 15–17 лет. Они занимались с ним в одной спортивной секции. Парни праздновали день рождения и были пьяны.
Подростки затащили ребенка в уличный туалет, изнасиловали, а затем запугали, запретив обо всём рассказывать. Через несколько дней насилие повторилось. Всего с 10 по 22 января произошло пять эпизодов.
Мама пострадавшего пыталась добиться правосудия над этими подростками, но произошедшее, по ее словам, пытались замять. До суда же дело дошло только в ноябре 2023-го. Подробнее об этой истории мы рассказывали здесь