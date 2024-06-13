Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

Нет, если вы будете неправильно ставить ударения в словах, вас, конечно, поймут. В конце концов, буквы-то вы не перепутали. Но, согласитесь, приятно же, когда и вы, и ваш собеседник разговариваете без единой ошибки? Так давайте проверим, насколько вы близки к идеалу.