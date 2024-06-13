Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

Нет, если вы будете неправильно ставить ударения в словах, вас, конечно, поймут. В конце концов, буквы-то вы не перепутали. Но, согласитесь, приятно же, когда и вы, и ваш собеседник разговариваете без единой ошибки? Так давайте проверим, насколько вы близки к идеалу.
Если компот, то вИшневый, а если цвет, то вишнЁвый, верно?
- Верно
- Нет, и так, и эдак — вИшневый
- В обоих случаях правильно говорить «вишнЁвый»
Если арАхис, то арАхисовый? Или арахИсовый?
- арАхисовый
- арахИсовый
- Верны оба варианта
Двор вашего дома — это внутридомОвая или внутридомовАя территория? А может, вообще внутридОмовая?
- внутридомовАя
- внутридомОвая
- внутридОмовая
Куда поставите ударение в слове «коклюш»?
- На первую «о»
- На «ю»
Как только появился маркетинг, так все и не знают, как его правильно называть — мАркетинг или маркЕтинг
- Только «мАркетинг»
- Исключительно «маркЕтинг»
- Оба варианта равноправны
Раздел медицины, изучающий руки, ноги и позвоночник, — это ортопЕдия или ортопедИя?
- ортопЕдия
- ортопедИя
- Оба варианта правильные
Только один вариант ударения в перечисленных словах считается разговорным. Найдете его?
- зАдал
- задАл
- задалА
Что-то мелкое будете брать пАльцами или пальцАми?
- пАльцами
- пальцАми
А стричь — нОжницами или ножницАми?
- ножницАми
- нОжницами
Вы решили одеться потеплее, но обнаружили, что у вас нет… джЕмперов или джемперОв?
- джЕмперов
- джемперОв
- Оба варианта правильны, когда носить нечего