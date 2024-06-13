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Образование тест Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

Мы пролистали кучу словарей, чтобы найти верные ответы

34 929
46 комментариев
Уверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложный

Нет, если вы будете неправильно ставить ударения в словах, вас, конечно, поймут. В конце концов, буквы-то вы не перепутали. Но, согласитесь, приятно же, когда и вы, и ваш собеседник разговариваете без единой ошибки? Так давайте проверим, насколько вы близки к идеалу.

ТЕСТ
1 / 10
Если компот, то вИшневый, а если цвет, то вишнЁвый, верно?
  • Верно
  • Нет, и так, и эдак — вИшневый
  • В обоих случаях правильно говорить «вишнЁвый»
2 / 10
Если арАхис, то арАхисовый? Или арахИсовый?
  • арАхисовый
  • арахИсовый
  • Верны оба варианта
3 / 10
Двор вашего дома — это внутридомОвая или внутридомовАя территория? А может, вообще внутридОмовая?
  • внутридомовАя
  • внутридомОвая
  • внутридОмовая
4 / 10
Куда поставите ударение в слове «коклюш»?
  • На первую «о»
  • На «ю»
5 / 10
Как только появился маркетинг, так все и не знают, как его правильно называть — мАркетинг или маркЕтинг
  • Только «мАркетинг»
  • Исключительно «маркЕтинг»
  • Оба варианта равноправны
6 / 10
Раздел медицины, изучающий руки, ноги и позвоночник, — это ортопЕдия или ортопедИя?
  • ортопЕдия
  • ортопедИя
  • Оба варианта правильные
7 / 10
Только один вариант ударения в перечисленных словах считается разговорным. Найдете его?
  • зАдал
  • задАл
  • задалА
8 / 10
Что-то мелкое будете брать пАльцами или пальцАми?
  • пАльцами
  • пальцАми
9 / 10
А стричь — нОжницами или ножницАми?
  • ножницАми
  • нОжницами
10 / 10
Вы решили одеться потеплее, но обнаружили, что у вас нет… джЕмперов или джемперОв?
  • джЕмперов
  • джемперОв
  • Оба варианта правильны, когда носить нечего

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