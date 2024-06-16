Главная красотка СССР: как проходил первый в Союзе конкурс красоты и что стало с его победительницей

Даже сама победительница конкурса красоты не ожидала, что корона достанется ей. Но вместе с победой к ней пришел и народный гнев Источник: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров











Это сейчас мы уже и сосчитать не можем, сколько конкурсов красоты проходит в России, — количество «мисс» разных направлений перешагнуло все мыслимые барьеры. А раньше на всю страну (точнее, на весь Союз) была одна главная красотка — та, что носила звание «Московская красавица». Первый такой конкурс прошел в 1988 году и стал настоящим прорывом для страны Советов, чья власть до этого времени, мягко говоря, не приветствовала публичное обнажение женщин, считавшихся образцом целомудрия. Но у конкурса, который мог бы совершить революцию, оказалось достаточно провалов.

Источник: Городские порталы

Конкурс, разгневавший тысячи женщин

Дать конкурсу название «Мисс Москва» организаторы не могли — оно казалось слишком американским, и надо было выделиться на всём остальном западном фоне. Выделились просто и без изысков — конкурс назвали «Московская красавица». Ведущим и автором сценария назначили Леонида Якубовича. Как рассказывала позже о его участии в отборе девушек директор конкурса Мария Парусникова, он «всё время грустил».

— Если это была симпатичная девушка, он говорил: «Извините, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, юбочку». Она так скромно приподнимала юбочку, показывала коленочки, он улыбался и говорил: «Боже, вы такая красивая, расслабьтесь». Они начинали улыбаться, и сразу какая-то реальная картина, живой человек, — рассказывала Парусникова.

«Жюрить» участниц пригласили Михаила Задорнова, Анастасию Вертинскую, Марка Розовского. А возглавил всю эту компанию Муслим Магомаев. По составу тех, кто приложил руку к «Московской красавице», видно, что конкурс намеревались провести с размахом.



Были времена, когда Леонид Якубович не только заставлял крутить барабан (но уже тогда носил свои фирменные усы) Источник: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров











Выбирали главную красавицу СССР с 10 по 12 июня на Центральном стадионе имени Ленина (тот, что сейчас скромно называется «Лужниками»). Посмотреть, кому достанется корона, собрались около 10 тысяч человек. Не считая журналистов и репортеров. Остальные прильнули к экранам телевизоров — конкурс транслировали по центральному телевидению.

Кстати, спонсировать мероприятие согласился модный западногерманский журнал Burda Moden. Он же предложил в качестве приза победительнице сотрудничество с их модельным агентством.



Еще только заслышав о том, что в столице собираются провести конкурс красоты, женщины со всего Союза начали заваливать КПСС гневными письмами. Они требовали остановить вакханалию и не позорить непорочных советских девушек, раздевая их до купальников.

Испытание терпеливостью

Однако самих девушек мысль стать королевой красоты серьезно заинтересовала — побороться за красивый титул решили больше 2,5 тысячи. В мае 1988 года они собрались на первом отборе в Парке Горького.

Стать первой красавицей пришли 2,5 тысячи девушек, но только шестеро дошли до финала Источник: Юрий Масляев / ТАСС











Естественно, при таком количестве соискательниц во второй тур проходили только самые терпеливые — те, что смогли отсидеть четыре часа в очереди, заполнить анкету и подать заявку на участие.



Отсев девушек был чудовищный — во второй этап конкурса прошли анкеты лишь 36 участниц с исключительно модельными фигурами. Хотя организаторы конкура заявляли, что конкретных параметров по внешним данным для участниц не было.

«Купальник хоть выжимай»

В дальнейшем девушки, попавшие во второй тур, позавидовали тем, кто не прошел дальше. Потому что у них началась изнурительная подготовка к дальнейшим этапам. Ради этого приходилось забыть о своем привычном ритме жизни — подготовка отнимала минимум пять часов в день. Всё это время девушки репетировали творческие номера и тренировались в спортзале, доводя себя до изнеможения идеала. А еще надо было выкроить время, чтобы найти одежду для выступления. И это, как оказалось, стало довольно сложной задачей. Великого ассортимента на прилавках тогда не было, девушки ходили на одни и те же рынки или брали вещи у мам и бабушек, у которых выбор фасонов был еще меньше. В итоге некоторые девушки были одеты одинаково.

Отдельным испытанием стала жара 1988 года.



— Жара, купальник хоть выжимай, душ принять негде, пообедать негде, — жаловалась на безалаберную организацию мероприятия одна из участниц Елена Васильева. — Откуда же им было знать, ведь обещали сказку, а оказалось… всё как всегда.

На этом фото Мария Калинина дефилирует в купальнике, еще не подозревая, что скоро ей достанется корона победительницы Источник: Александр Чумичев / ТАСС











После таких испытаний, конечно, было особенно обидно не пройти дальше. Но перед финалом отсеялись еще 30 девушек.

Провалы конкурса

До финала жюри допустило только шестерых участниц: Елену Дурневу, Екатерину Чиличкину, Оксану Фандеру, Марию Калинину, Елену Передрееву и Ирину Суворову. Им предстояло трижды продефилировать по сцене — в вечернем наряде, национальном костюме и в купальнике.



Жюри оценивало не только внешность участниц, но также их остроумие и любознательность и интеллект — вопросы задавал Михаил Задорнов, а задания были самыми разными — от простых «хозяйственных» до сложных географических.

Самая большая проблема перед жюри встала, когда настало время выбирать победительницу. Мало того, что четких критериев отбора не было, так организаторы еще и не проверили паспортные данные участниц. В результате те, кто мог бы взять корону победительницы, лишались ее, потому что не прошли по возрасту. Да, в самом финале.

Но это еще полбеды. Одну девушку, прошедшую все испытания, не стали рассматривать в качестве победительницы просто из-за ее «неблагозвучной» фамилии. Звали девушку Елена Дурнева. И организаторы прямо говорили, что с такой фамилией первую красавицу СССР представить невозможно.

Еще одна девушка, с подходящими именем и фамилией (Ирина Суворова) и нужного возраста, не победила, потому что оказалась замужем и воспитывала двух детей. Так что ее можно было удостоить только звания «Миссис Москва».

Не повезло и еще одной участнице, в победе которой никто не сомневался. Молодая, красивая, харизматичная, незамужняя, очаровательная, с благозвучной фамилией — Оксана Фандера заметно выделялась среди остальных участниц лидерскими качествами и умением спокойно общаться с организаторами конкурса. Однако на момент проведения конкурса она только переехала в Москву из Одессы, так что стать «Московской красавицей» она никак не могла «по национальным соображениям».

В итоге жюри выбирало победительницу по принципу «у нее типичные русские имя и фамилия». Таких девушек оказалось две.

Екатерина Чиличкина была одной из двух девушек, между которыми жюри выбирало победительницу. Для всего советского народа Катя осталась на неофициальном втором месте конкурса Источник: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров, фотохроника











Корона «Московской красавицы» досталась десятикласснице Маше Калининой. Она была самой юной претенденткой на корону — на тот момент ей даже не исполнилось 17 лет. Не успев снять корону победительницы, на следующий день после конкурса она пошла в школу на выпускные экзамены.

Звание «Московской красавицы» должно было уйти девушке с миловидной русской внешностью и «правильной» фамилией. Такой девушкой стала Мария Калинина Источник: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров, фотохроника











Сама Маша позже признавалась, что не рассчитывала на победу и даже к своему участию в конкурсе серьезно не относилась. Выступала она в маминых туфлях, которые были на несколько размеров больше, и в закрытом купальнике, одолженном у подруги.

Вместе с короной победительницы Маша получила контракт с Burda Moden, телевизор «Темп», хрустальную вазу с цветами, круиз по Средиземному морю, кассетный магнитофон, несколько поездок в страны Европы. Был и дополнительный приз — «Московская красавица» могла полчаса померить коллекционные шубы. Ни одну из них Маше не подарили.

Жизнь после победы

Только придя в себя после победы, Маша обнаружила, что стала объектом для ненависти. Ее моментально стали обвинять в том, что она купила победу, разгневанная общественность обратила внимание и на то, что девушка — однофамилица «всесоюзного старосты» Михаила Калинина (с 1919 по 1946 год он занимал должность номинального главы государства в РСФСР, а затем и СССР), недовольные успехом Маши считали, что они родственники. Недоброжелатели толпами собирались под окнами Калининых и требовали справедливости. Из-за этого отцу «Московской красавицы» даже пришлось ставить решетки на окна — чтобы никто не добрался до его дочери.

Вместе с победой в конкурсе Марии досталось множество призов, но среди них не оказалось народной любви Источник: Александр Чумичев / ТАСС











Потом Маша уехала туда, где до нее никто не мог дотянуться. Несколько месяцев она колесила по Европе, участвовала в фотосъемках в качестве модели, а потом остановилась в США. Там Калинину официально представили первой русской красавицей президенту Джорджу Бушу-старшему, а в 18 лет девушка переехала в Лос-Анджелес. Закончила курсы актерского мастерства и стала профессиональной актрисой. Но работа в кино оказалась не такой, как Маша себе представляла. Она всегда хотела попробовать себя в разных амплуа, но режиссеры рассмотрели в ее пронзительных темных глазах и скуластом лице идеал плохой девочки и стали предлагать ей исключительно роли стервозных и опасных женщин. Если хотите увидеть ее работы в кино, можете посмотреть итальянский фильм «Осторожно, перестройка» 1990 года или американский ужастик 2006 года «Остаться в живых» (16+).

В Россию после отъезда Маша больше не возвращалась. Сейчас она не стремится к медийности и увлеклась йогой — открыла собственную студию, ведет ретриты. Духовные ценности ей оказались больше по душе.