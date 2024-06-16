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У Mazda на ходу отлетело колесо — видео ДТП

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Происшествия Отвалилось колесо: водитель Mazda влетел в забор в Новосибирске — видео момента ДТП

Отвалилось колесо: водитель Mazda влетел в забор в Новосибирске — видео момента ДТП

Водитель иномарки травм не получил

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16 комментариев
Авария произошла в микрорайоне Родники

В Калининском районе Новосибирска у автомобиля Mazda на ходу отвалилось колесо. Кадры опубликованы в сообществе «Инцидент.Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент, как пишут в сообществе, произошел днем в воскресенье, 16 июня. Водитель иномарки двигался по улице Мясниковой, и в районе дома №8 у автомобиля на ходу отвалилось колесо.

— Автомобиль врезался в забор. Водитель не пострадал, — сообщил автор поста в сообществе.

Судя по опубликованным кадрам, после столкновения с забором водитель спокойно вышел из машины, чтобы оценить повреждения.

Накануне на трассе под Новосибирском разбился 24-летний водитель мотоцикла Yamaha. Сообщалось, что мотоциклист не имел водительских прав.

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