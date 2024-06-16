Начался «саммит мира» по Украине, из-за аномальной жары вспыхнул газопровод под Саратовом: новости 15 июня

На газопроводе произошла разгерметизация Источник: radio_sputnik / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 июня.

Шольц отреагировал на предложения Путина по Украине

Накануне, 14 июня, Владимир Путин назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров. Россия готова их начать, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от планов вступления в НАТО.



Политики продолжают реагировать на предложения президента РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц считает их «несерьезными». Об этом он сказал телеканалу ZDF.

По мнению политика, предложение «не было сделано всерьез», но «каким-то образом» имеет отношение к «мирной конференции» в Швейцарии. Кроме того, Шольц обвинил российского лидера в «империализме». Канцлер уверен, что предложение Путина «не может сработать», а мир для Украины должен быть «справедливым и честным».



Также канцлер ФРГ заверил, что Запад продолжит поддержку Украины. Говоря о конференции в Швейцарии, Шольц подчеркнул, что на ней могут быть заложены основы для дальнейших переговоров.

— И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала, — сказал канцлер.



Шольц также заявил, что готов говорить с Путиным. Но при одном условии. По словам канцлера, для переговоров нужны конкретика и «подходящий момент».

— Переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено, — сказал Шольц в интервью первому немецкому каналу ARD на полях саммита G7 в Италии.

В Кремле прокомментировали начало саммита по Украине в Швейцарии

Реакция от участников саммита в Швейцарии на предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине не носит конструктивного характера. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, в Москве надеются, что в следующий раз Украину обсудят на конструктивном мероприятии. Участникам саммита Кремль передавать ничего не хочет.



— Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии, — сказал Песков.

15–16 июня в Швейцарии пройдет международная мирная конференция, на которой будут обсуждать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Россия в ней участвовать не будет. Владимир Путин отмечал, что «без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно», а саммит он назвал уловкой.



Глава офиса Зеленского допустил переговоры с Россией

Украинские политики смотрят на саммит по-другому. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина будет искать возможности представить России проект «мирного плана», наработки которого могут быть достигнуты на конференции в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.



Ермак подчеркнул, что его страна не пойдет на «компромиссы с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью». Однако Киев открыт к предложениям по мирному плану от стран, участвующих в самммите.



— Когда этот мирный план будет готов, мы будем искать возможности представить его России. Мы думаем, это может случиться на втором саммите мира, — сказал чиновник.

Он добавил, что Киев хочет составить план на основе «формулы мира» Зеленского.

Обнародован проект мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году

Газета The New York Times обнародовала, как утверждается, полный проект мирного договора между Россией и Украиной. Это результат переговоров между двумя странами, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле.



Издание приводит документ из 17 страниц, в котором изложен целый ряд соглашений с обеих сторон. Всего опубликовано три версии договора 2022 года: от 17 марта, от 29 марта и третий — 15 апреля. Последний — «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» — был отправлен президенту России Владимиру Путину.



Согласно основным положениям, Москва требовала от Киева не вступать в НАТО или другие альянсы. «Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты».



Еще одним пунктом договора являлось признание Украиной Крыма частью территории России: «Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим внесет комплексные изменения в национальное законодательство». При этом украинская сторона не согласилась с данным пунктом, так как он не относится к предмету договора, касающегося нейтрального статуса Украины.



В коммюнике предлагалось зафиксировать, что «Украина и Россия не будут решать вопросы Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат политико-дипломатические усилия для разрешения этого вопроса».



Также российская сторона потребовала от Украины признать русский язык официальным языком в стране. В случае подписания договора Украина в течение 30 дней должна была подписать договор о снятии «всех ограничений на использование русского языка в любой сфере». Этот пункт в итоге Киев тоже не согласовал.



Россия предложила Украине отменить санкции, введенные с 2014 года. Еще одним камнем преткновения стал пункт о том, что в случае вооруженного нападения на Украину каждая из стран-гарантов (РФ, КНР, США, Великобритания и ряд других) обязана будет встать на ее защиту, в том числе закрыв ее воздушное пространство, а также, чтобы договор распространялся на «международно признанные границы» Украины. Москва внесла сюда правку: помощь будет оказана «на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения», включая саму Россию.



Среди «точек соприкосновения», которые появились в последней публикации договора, также: стороны договорились, что Украина закрепит за собой статус нейтральной страны, и ей будет разрешено вступить в Евросоюз, а также договоренность о дальности оружия, которое разрешалось использовать Украине.



В Саратовской области вспыхнул газопровод

В районе села Сторожевка Саратовской области вспыхнул газопровод. Причина — аномальня жара, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Источник: radio_sputnik / T.me

Из-за высокой температуры воздуха случилась разгерметизация, газопровод перекрыли.

— По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшим не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, — сообщил губернатор.

Число погибших при обстреле дома в Шебекино выросло до пяти

После обстрела жилого дома в Шебекино Белгородской области погибли пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Спасатели завершили поисковые работы. Об этом утром 15 июня рассказал в своем официальном телеграм-канале.



По его словам, из-под завалов достали останки четырех человек. Еще одна женщина скончалась в больнице. Врачи успели провести операцию, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, спасти пострадавшую не удалось. С верхних этажей здания спасли шесть человек.

Источник: «Городские порталы»

14 июня в Шебекино после обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар.



Водителя, устроившего смертельное ДТП с пешеходами в Благовещенске, отправили в СИЗО

Благовещенский городской суд заключил под стражу водителя микроавтобуса Евгения Бакарюкина, которого обвиняют в аварии с пятью погибшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Амурской области.



Евгению 59 лет. Его обвиняют по статье о нарушении водителем ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ). В суде, как пишет РИА Новости, автомобилист объяснил, что он таксист и начал работу в 4:15 утра. Выполнил 33 заказа и к обеду устал.

Источник: соцсети подозреваемого в ДТП / Следственный комитет











Помнит, что выпил с другом бутылку водки 0,7 литра, а момент ДТП в памяти не сохранился. Евгений сказал, что сожалеет о случившемся и признает, что совершил «страшное злодеяние». Раньше за руль, с его слов, пьяным не садился.



— Самое суровое наказание заслуживаю — если предусмотрено 15 (лет), то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания, — сказал Бакарюкин.

Известно, что обвиняемый не женат, детей у него нет. Евгений — пенсионер МВД, ранее не судим, приводов в полицию нет.



ДТП случилось 14 июня на улице Василенко в Благовещенске. Пьяный водитель на высокой скорости выехал на тротуар и сбил толпу людей. Сразу стало известно о гибели женщины и двоих подростков 14 и 15 лет.



По последним данным Минздрава Амурской области, еще двое пострадавших, мужчина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, сегодня переведут из реанимации в отделение травматологии, но их состояние все еще тяжелое.



Мы рассказывали всё, что известно об аварии.

Подросткам, неделю насиловавшим 10-летнего мальчика в Тыве, вынесли приговор

Суд в Тыве вынес приговор подросткам, которые неделю насиловали 10-летнего мальчика. Из карточки дела, которую обнаружил MSK1.RU, следует, что их осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст.132 ч.4 п.б УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 20 лет.



Журналистка Ксения Собчак сообщила, что троим обвиняемым дали разные сроки: одному дали девять лет и десять месяцев, второму — восемь лет тюрьмы, третьему — семь. Последний, по ее словам, дал признательные показания. Так и удалось доказать вину всех трех подростков.



Один из насиловавших 10-летнего мальчика подростков дал признательные показания на суде в Тыве Источник: Косаткина / YouTube.com











Мама пострадавшего от насилия мальчика рассказала Собчак, что юристы осужденных старшеклассников хотят обжаловать приговор и дойти до Верховного суда.



Пострадавшего 10-летнего мальчика журналистка помогла перевезти в Москву и организовала ему лечение. По словам матери, несколько дней назад ему сделали вторую операцию. Школьнику также нашли независимого психолога со знанием тувинского языка, чтобы мальчик мог восстановиться после пережитого кошмара.

Подробности случившегося рассказывал портал MSK1.RU. Нападение на младшеклассника было совершено 10 января 2023 года, когда 10-летний школьник возвращался с тренировки. Со слов матери, сына подкараулили трое старшеклассников, занимавшихся в той же секции, и затащили в уличный туалет. В тот день они якобы отмечали день рождения и были пьяны. После мальчика запугали, и он молчал, несмотря на то, что нападения повторялись на протяжении пяти дней.



В конце месяца родителям, заметившим неладное в поведении ребёнка, удалось его разговорить. Мать рассказывала о неторопливости местного следствия, о том, что ребёнку, по её мнению, не оказывали необходимую медпомощь, а также об угрозах и поджогах, сопровождавших расследование. Дело поставили на контроль в центральном аппарате СКР после запроса депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он также отметил, что переломить ситуацию помогло вмешательство Генпрокуратуры.



MSK1.RU пишет, что пострадавший ребёнок несколько дней назад перенёс вторую операцию.



МОК назвал имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024

Официальное разрешение на участие на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом получили первые 14 российских спортсменов. Перечень опубликован 15 июня на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).



В список вошли:



— Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов (спортсмен из Выборга);



— Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (петербурженка);



— Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (петербурженка).



Процесс допуска российских атлетов под нейтральным статусом на Олимпиаду в Париже курируется специальной панелью МОК, состоящей из трех членов: вице-президента МОК Николь Хевертц, бывшего испанского баскетболиста Пау Газоля и олимпийского чемпиона по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мина.

