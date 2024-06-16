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Дороги и транспорт Я паркуюсь как чудак Эффектный Ferrari у оперного, грузовик на газоне и перекрытый проезд: подборка новосибирских автохамов за неделю

Эффектный Ferrari у оперного, грузовик на газоне и перекрытый проезд: подборка новосибирских автохамов за неделю

Рассказываем, что известно о нарушителях

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Водители нарушают правила даже в самом центре города

В новую подборку «Я паркуюсь, как чудак» попал водитель, который бросил свой автомобиль на пешеходном переходе у новосибирской школы, а компанию ему составили владелец яркого Ferrari, вставший прямиком у знака «Работает эвакуатор», и кемеровчанин, перегородивший пожарный проезд.

Беззаботное отношение к жизни, правилам дорожного движения и другим жителям Новосибирска продемонстрировал владелец этой Toyota.

Это пешеход расположен неподалеку от школы

— Авто припарковано на тротуаре и на пешеходном переходе в школу №210 на Горской, — сообщила НГС автор этого снимка.

По информации НГС, Toyota зарегистрирована на 37-летнюю Юлию Г. До января 2024 года женщина была индивидуальным предпринимателем в сфере интернет-торговли, но закрыла ИП в январе.

— Это не мой автомобиль, вы ошиблись, — заявила женщина журналисту НГС.

В редакцию уже не в первые поступают жалобы на перекрытие проезда к дому на улице Семьи Шамшиных. Местные жители называют эту проблему хронической.

На этой парковке своя атмосфера и правила, утверждает автор снимка

— К дому на Семьи Шамшиных, 69 постоянно перегораживают въезд и выезды, бросают авто прямо на дороге. Пожарный проезд перекрыт, — сообщила автор фото.

Предположительно, Mazda CX-5 принадлежит 44-летнему жителю Кемеровской области, род занятий мужчины неизвестен, в реестре предпринимателей он не фигурирует.

Если вы надеялись хотя бы в отпуске вдали от Новосибирска отдохнуть от автохамов, то Белокуриха — явно не ваш выбор.

Владелец автомобиля не ответил на звонок НГС

— Автохам припарковался на тротуаре в Белокурихе у санатория «Алтайский замок», — рассказал

Возможный владелец Toyota Land Cruiser — 67-летний Геннадий Т. — директор и учредитель компании по производству бетона. В 2023 году фирма отчиталась о чистой прибыли в 1,2 миллиона рублей при выручке в 82 миллиона. На звонок журналиста НГС бизнесмен не ответил.

Еще один интересный способ парковки автомобиля не ускользнул от внимательного читателя НГС.

Фотография сделана неподалеку от Новосибирского зоопарка

Владелец этого автомобиля Mazda, по информации НГС, — 36-летняя Динара. До 2019 года она фигурировала в реестре предпринимателей в качестве врача общей практики, сейчас тоже работает в сфере медицины, но уже не самостоятельно, а в клинике. Сама женщина в разговоре с НГС заявила, что не владеет этим автомобилем.

Автохамы нередко ставят под угрозу жизни и здоровье людей в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций. К примеру, другая Mazda помешает проехать вдоль фасада пятиэтажки машинам экстренных служб. В ответ на претензии очевидцы, по их словам, нередко слышат хамство.

Такая парковка выходит за грани уже привычного новосибирцам автохамства

— Постоянно перекрывают проезд к дому, не может попасть скорая помощь, а если пожар? И такая ситуация на Никитина, 15 постоянно, на просьбы убрать машину и не перекрывать проезд слышим очень много в свой адрес нехорошего, — рассказала НГС жительница пятиэтажки Анна.

Идентифицировать владельца этого автомобиля НГС не удалось.

Эффектный красный Ferrari припарковался в центре города сразу под двумя запрещающими знаками.

Кажется, ответственности за свои действия владелец престижного авто не боится

Информации об этом и автомобиле нет в общедоступных и платных справочниках и сервиса.

Далее вас ждет не просто снимок, а фотография с историей от очевидца.

Этот автомобиль зарегистрирован на бывшего председателя СНТ

— Какая наглость со стороны водителя «Мерса». Возле дома на улице Дуси Ковальчук, 394 водителю прям срочно нужно было попасть в Сбербанк, что он, объезжая пешеходов, проехался по тротуару, запарковался и ушел. Надеюсь, штраф сотрудниками ГАИ ему будет выписан, — выразил надежду автор снимка.

Mercedes зарегистрирован на бывшего председателя СНТ, 66-летнюю Екатерину П. Дозвониться до нее на момент публикации не удалось.

Завершает нашу подборку грузовой автомобиль, брошенный водителем логистической компании на газоне у дома на Зорге, 72.

Парковки на газоне в Новосибирске стали привычным делом

В фирме «Грузовичкоф» журналисту НГС пообещали перезвонить, на момент публикации комментарий не поступил.

Неделей ранее мы показали, как любитель нард на BMW заблокировал автобусную полосу Красного проспекта — он молод, агрессивен и плюет на ПДД.

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