Эффектный Ferrari у оперного, грузовик на газоне и перекрытый проезд: подборка новосибирских автохамов за неделю

Водители нарушают правила даже в самом центре города Источник: читатели НГС











В новую подборку «Я паркуюсь, как чудак» попал водитель, который бросил свой автомобиль на пешеходном переходе у новосибирской школы, а компанию ему составили владелец яркого Ferrari, вставший прямиком у знака «Работает эвакуатор», и кемеровчанин, перегородивший пожарный проезд.

Беззаботное отношение к жизни, правилам дорожного движения и другим жителям Новосибирска продемонстрировал владелец этой Toyota.

Это пешеход расположен неподалеку от школы Источник: читатель НГС











— Авто припарковано на тротуаре и на пешеходном переходе в школу №210 на Горской, — сообщила НГС автор этого снимка.



По информации НГС, Toyota зарегистрирована на 37-летнюю Юлию Г. До января 2024 года женщина была индивидуальным предпринимателем в сфере интернет-торговли, но закрыла ИП в январе.



— Это не мой автомобиль, вы ошиблись, — заявила женщина журналисту НГС.



В редакцию уже не в первые поступают жалобы на перекрытие проезда к дому на улице Семьи Шамшиных. Местные жители называют эту проблему хронической.

На этой парковке своя атмосфера и правила, утверждает автор снимка Источник: читатель НГС











— К дому на Семьи Шамшиных, 69 постоянно перегораживают въезд и выезды, бросают авто прямо на дороге. Пожарный проезд перекрыт, — сообщила автор фото.



Предположительно, Mazda CX-5 принадлежит 44-летнему жителю Кемеровской области, род занятий мужчины неизвестен, в реестре предпринимателей он не фигурирует.

Если вы надеялись хотя бы в отпуске вдали от Новосибирска отдохнуть от автохамов, то Белокуриха — явно не ваш выбор.

Владелец автомобиля не ответил на звонок НГС Источник: читатель НГС











— Автохам припарковался на тротуаре в Белокурихе у санатория «Алтайский замок», — рассказал



Возможный владелец Toyota Land Cruiser — 67-летний Геннадий Т. — директор и учредитель компании по производству бетона. В 2023 году фирма отчиталась о чистой прибыли в 1,2 миллиона рублей при выручке в 82 миллиона. На звонок журналиста НГС бизнесмен не ответил.



Еще один интересный способ парковки автомобиля не ускользнул от внимательного читателя НГС.

Фотография сделана неподалеку от Новосибирского зоопарка Источник: читатель НГС











Владелец этого автомобиля Mazda, по информации НГС, — 36-летняя Динара. До 2019 года она фигурировала в реестре предпринимателей в качестве врача общей практики, сейчас тоже работает в сфере медицины, но уже не самостоятельно, а в клинике. Сама женщина в разговоре с НГС заявила, что не владеет этим автомобилем.

Автохамы нередко ставят под угрозу жизни и здоровье людей в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций. К примеру, другая Mazda помешает проехать вдоль фасада пятиэтажки машинам экстренных служб. В ответ на претензии очевидцы, по их словам, нередко слышат хамство.

Такая парковка выходит за грани уже привычного новосибирцам автохамства Источник: читатель НГС











— Постоянно перекрывают проезд к дому, не может попасть скорая помощь, а если пожар? И такая ситуация на Никитина, 15 постоянно, на просьбы убрать машину и не перекрывать проезд слышим очень много в свой адрес нехорошего, — рассказала НГС жительница пятиэтажки Анна.



Идентифицировать владельца этого автомобиля НГС не удалось.



Эффектный красный Ferrari припарковался в центре города сразу под двумя запрещающими знаками.

Кажется, ответственности за свои действия владелец престижного авто не боится Источник: Читатель НГС











Информации об этом и автомобиле нет в общедоступных и платных справочниках и сервиса.

Далее вас ждет не просто снимок, а фотография с историей от очевидца.

Этот автомобиль зарегистрирован на бывшего председателя СНТ Источник: читатель











— Какая наглость со стороны водителя «Мерса». Возле дома на улице Дуси Ковальчук, 394 водителю прям срочно нужно было попасть в Сбербанк, что он, объезжая пешеходов, проехался по тротуару, запарковался и ушел. Надеюсь, штраф сотрудниками ГАИ ему будет выписан, — выразил надежду автор снимка.



Mercedes зарегистрирован на бывшего председателя СНТ, 66-летнюю Екатерину П. Дозвониться до нее на момент публикации не удалось.

Завершает нашу подборку грузовой автомобиль, брошенный водителем логистической компании на газоне у дома на Зорге, 72.

Парковки на газоне в Новосибирске стали привычным делом Источник: читатель НГС











В фирме «Грузовичкоф» журналисту НГС пообещали перезвонить, на момент публикации комментарий не поступил.

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