Новосибирское заведение объявлено лучшим баром России

В Санкт-Петербурге вчера вечером были объявлены итоги ежегодной ресторанной премии WHERETOEAT Russia. Баром года было объявлено заведение из Новосибирска Nobody knows I suppose.
Премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Поначалу вручалась только в Санкт-Петербурге, но потом в список её номинантов вошли заведения из других регионов. Первые премии в Сибири были вручены в 2021 году.
В этом году у новосибирского бара были сильные соперники. В первую десятку премии попали, например, такие прославленные заведения, как московский Batler и питерский El Copitas.
Nobody knows I suppose входит в ресторанно-барную группу Friends Orchestra (Ruby, Friends, Spark`s и т.д.) и работает в формате "бара без вывески". Для того, чтобы попасть туда, нужно позвонить в заведение и предупредить о своём приходе. До появления за зданием на Красном проспекте, 22 ресторанного дворика, бар действительно было непросто найти, поскольку он располагался, по сути, в неиспользуемом помещении старого гаража. Сейчас это здание превращено а барный комплекс «Типография».
Это не первая престижная награда, которую получает Nobody Knows. В 2021 году бар попал в список рекомендуемых заведений глобального путеводителя 50 Best Discovery, где был единственным заведением России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году WHERETOEAT назвала бар лучшим в Сибири.
Что касается ресторанов, то здесь у новосибирцев куда меньше поводов для гордости. В сотню лучших заведений страны в этом году попало только одно заведение из Новосибирска - ресторан Skopin. На этом фоне куда лучше выглядит Красноярск, который получил сразу пять номинаций. А винный бар 0,75 please даже занял в этом году десятое место.