Новосибирское заведение объявлено лучшим баром России

В Санкт-Петербурге вчера вечером были объявлены итоги ежегодной ресторанной премии WHERETOEAT Russia. Баром года было объявлено заведение из Новосибирска Nobody knows I suppose.

Премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Поначалу вручалась только в Санкт-Петербурге, но потом в список её номинантов вошли заведения из других регионов. Первые премии в Сибири были вручены в 2021 году.