Два рекорда Гиннесса. История 74-летнего путешественника, который первым достиг Северного полюса на воздушном шаре и выжил в аномальной зоне

Северный полюс Валентин Ефремов покорил в 2005 году Источник: Валентин Ефремов / Vk.com











В 2005 году Валентин Ефремов стал первым в мире человеком, который на воздушном шаре достиг Северного полюса. Спустя два года, в 57 лет, перелетел на тепловом аэростате «Святая Русь» через аномальную зону на Байкале. Так путешественник дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. На этом он не планирует останавливаться и готовится к кругосветному путешествию. Об экспедициях Валентин рассказал в интервью NN.RU.

Валентин попал в Книгу рекордов Гиннеса Источник: Городские порталы

Покоритель севера

Подготовка к экспедиции на Северный полюс длилась несколько лет. Валентин Ефремов поступил в школу воздухоплавателей в Литве, отучился и получил удостоверение пилота. Чтобы понять, как воздушный шар ведет себя при отрицательных температурах, нужно было испытать его на месте. Путешественники и раньше пытались добраться до севера на аэростатах, но заканчивались эти истории трагично.

Родился 1 января 1950 г. Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана. Пилот-воздухоплаватель, председатель Нижегородского клуба путешественников. Был женат, как сам рассказывал СМИ, встретил будущую жену во время путешествия по Чукотке. «Эскимоска, удивительно красивая, мы были счастливы, у нас родилась дочь», — говорил Ефремов. Но семья не сложилась из-за его кочевой жизни. Жена вышла замуж, живет за границей. Дочка-красавица уже выросла. Награжден орденом «Слава нации», орденом Ломоносова «За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной науки», орденом «За обустройство Земли Российской», орденом «Звезда Миротворца», памятной медалью «Человек тысячелетия», Большой золотой медалью международной ассоциации «Знание», дипломом Олимпийского комитета России. Отмечен высшей экологической премией «Берестяной свиток». Занесен в «Книгу рекордов России», «Книгу рекордов Гиннесса», энциклопедию «Люди нашего тысячелетия».

Попытка испытать воздушный шар Источник: Валентин Ефремов / Vk.com











Испытывать воздушный шар Валентин Ефремов решил в Якутии в поселке Тикси. Погодные условия были максимально подходящие — полярная ночь, северные ветры и температура ниже 45 градусов.



— Когда летишь и видишь полярное сияние, кажется, что находишься на какой-то другой планете. Вообще никого, ничего там нет. Только белые поля, отражение полярных сияний на снегу, и ты летишь, — вспоминает Валентин.



Поняв, что ждет его на севере, путешественник начал готовиться к главному полету. И тут встал вопрос финансирования. Стоимость экспедиции еще в начале 2000-х оценивалась примерно в 1,5 млн долларов. Спонсором стала крупная московская инвестиционная финансовая компания.



После этого потребовались месяцы для решения бюрократических вопросов. Нужно было получить множество разрешений, прийти не к одному согласованию.

К полету готовы Источник: Валентин Ефремов / Vk.com











Экспедиция началась в знаменательную для России дату — День космонавтики, 12 апреля. Старт проходил с архипелага Северная Земля в Северном Ледовитом океане. До стартовой точки на мысе Арктическом было доставлено необходимое для полета снаряжение и баллоны с газом.

— Мы долго ждали подходящей погоды — там ветер не всегда дует в сторону Северного полюса. Помогал нам знакомый метеоролог, в какой-то момент он сказал: «Идет циклон к северу. Если успеете, с ним долетите до Северного полюса. Если нет, значит, будете еще долго сидеть на месте. И мы полетели. Через некоторое время кончился газ, мы сели, связались с вертолетом, и я попросил: «Сбросьте газ, ребята». А они ответили, что погода нелетная, не могут взлететь. В итоге экипаж вертолета сделал подброс топлива, и на хвосте этого циклона мы долетели до Северного полюса, — вспоминает Валентин.

Иногда попутного ветра надо ждать месяцами Источник: Валентин Ефремов / Vk.com











Экспедиция заняла почти полтора месяца — причем большую часть времени путешественник ждал попутного ветра.



На полюсе Валентин с командой пробыли около суток. Там они установили символическую земную ось с указателями расстояния до трех российских городов, откуда они были родом: Нижний Новгород, Москва и Якутск. Также во время экспедиции провели экологическую программу по состоянию Северного Ледовитого океана.



— Мы стояли на вершине планеты и слышали скрип оси, вокруг которой наша планета вертится. В море же соленая вода, и ось ржавеет. Поэтому первым делом, когда прилетаешь, смазываешь хорошим маслом земную ось. Планета снова начинает мягко вращаться без скрипа. Это у нас тайная традиция, конечно, такая, — улыбаясь, рассказал Валентин.

Источник: Валентин Ефремов / Vk.com











Так он стал первым человеком в истории освоения Арктики, кто смог достичь Северного полюса на воздушном шаре. В 55 лет Валентин попал в Книгу рекордов Гиннесса. И, как выяснится позднее, это было только начало.



«Бермудский треугольник» Байкала

Во вторую, не менее сложную экспедицию Валентин и пилот Владимир Исайчев отправились в 2007 году. На воздушном шаре они перелетели через «бермудский треугольник» Байкала — аномальную зону, в которой погибло немало людей.



В этой местности пропало три международные экспедиции. А двумя годами раньше потерпел крушение вертолет, направлявшийся на тушение лесных пожаров.

Источник: Валентин Ефремов / Vk.com











Валентину и Владимиру полет тоже дался не сразу. Старт приходилось переносить из-за усиливающегося ветра. Уже в небе у спасателей, которые контролировали полет, пропала радиосвязь со «Святой Русью». Но пилотам все же удалось достичь цели — через шесть часов путешественники стали первыми, кто смог перелететь Байкал на воздушном шаре.



Но и на этом трудности не закончились. Аэростату было некуда приземлиться — вокруг тайга и сотни гектаров густого леса. Выбора не было — газ заканчивался, и пилотам пришлось в очередной раз рисковать.



— Я говорю: «Владимир Иванович, дело плохо, посадки нет нигде». Перед нами гора, там нет деревьев, но камни высотой метра в три. Думаю, вот здесь и сядем, если побьемся — ничего страшного. Главное, чтобы живыми остались. Я начинаю посадку, и нас протащило по земле 150–200 метров. Оболочка разорвана, корзина — в хлам. Удивительно еще, как баллоны 200-литровые с газом не взорвались. Потом «бум» — и тишина, корзина зацепилась за кедрач. Я говорю: «Владимир Иванович, живой?», — поделился воспоминаниями Валентин.



Он признался, что у полета была еще одна важная задача. Байкал долгие годы загрязняло сточными водами местное предприятие. Экспедиция вызвала интерес у федеральных и зарубежных СМИ. И путешественнику удалось привлечь внимание к проблеме.



— Байкал загрязнялся десятилетиями Бумажным северо-байкальским комбинатом. Все отходы с производства спускали в Байкал. И благодаря нашему перелету был прикрыт этот завод. В мире не хватает воды, а мы имеем одну треть запасов мировой пресной воды и так плохо относимся к ней.



В память об этом полете Фонд содействия сохранению Байкала установил на берегу озера стелу в виде воздушного шара. Это было второе путешествие нижегородца, с которым он попал в Книгу рекордов Гиннесса.



В память о первопроходцах

Другая, самая долгая, экспедиция Ефремова называлась «Россия от запада до востока». Путешественник провел в дороге девять месяцев, добираясь через десятки городов к крайней восточной материковой точки России и всей Евразии — мысу Дежнёва.



Добравшись до места, путешественник установил на обрывистом берегу колокол и якорь в память обо всех первопроходцах и первооткрывателях российских земель. Памятные знаки появились рядом с маяком, который в 50-х годах был построен в память о великом первооткрывателе Семене Дежнёве.



— Я взял с собой четыреста килограммов железа: отлитый колокол, якорь с табличкой, поклонный крест. И установил на мысе Дежнёва, на краю земли нашей, — рассказал Валентин.

Источник: Валентин Ефремов / Vk.com











Правда, оказалось, что мыс входит в состав природного заповедника, и руководство парка «Берингия» было не в восторге от появления каких-либо конструкций без разрешения и требовало убрать колокол и якорь.



Страх — не советчик

За годы путешествий с Валентином Ефремовым происходило множество пугающих, а порой и опасных ситуаций. Однако он всегда остается верен своему главному принципу — не бояться.



— Знаете, страх — очень плохой советчик. Никогда не слушайте его. Как говорится: страх, ты там подожди, дай насладиться, увидеть мир окружающий: голубые льды, полярное сияние, чистоту снегов. А когда я спущусь, ты бойся сколько угодно. Я не говорю, что я такой бесстрашный. Я, как и все, тоже боюсь. Но я страх не допускаю на главенствующую роль, — рассказал Валентин.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Одна из традиций Ефремова — встречаться перед путешествием с земляком Валерием Чкаловым. Летчик-испытатель совершил первый беспересадочный полет из Москвы в Америку, перелетев через Северный полюс. Как признался Ефремов, есть между ними что-то общее.



— Есть у меня традиция все время отправляться в путешествие от этого памятника. Это одно из ценнейших мест силы нашего города, нашей Нижегородской области. Когда подхожу к Валерию Чкалову, вспоминаю его маршрут до Северного полюса и говорю: «Я этот маршрут на шаре прошел, а ты — на самолете».



Ефремов и не думает останавливаться, для него путешествие — «зов души» и возможность каждый день открывать мир по-новому. В следующем году Валентин Ефремов будет отмечать свой 75-летний юбилей. На эту дату у него серьезные планы — отправиться в кругосветку.

