«Потрясает халатностью». Ева Меркачева — о возможных нарушениях в ростовском СИЗО, где сегодня захватили заложников

О захвате сотрудников СИЗО-1 в заложники сообщили около 9 утра по московскому времени Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.



По данным телеграм-канала Baza, шестеро обвиняемых по террористическим статьям выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников.



Все входы и выходы на участок, захваченный бандитами, блокированы. Сейчас преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они продолжают удерживать в заложниках двух сотрудников УФСИН и требуют обеспечить им свободу и возможность скрыться.



Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, известная своей правозащитной деятельностью в сфере прав заключенных, прокомментировала MSK1.RU происходящее в ростовском СИЗО. По мнению Меркачевой, в СИЗО-1 не соблюдались правила по содержанию подозреваемых в террористических преступлениях.



— Мы по факту можем говорить про то, что было страшнейшее нарушение режима. Я напомню, что все последние годы руководство ФСИН говорило, что подозреваемых, обвиняемых в террористических преступлениях, должны помещать под особый надзор в СИЗО, — объяснила Ева Меркачева. — Есть такая практика, что обвиняемых в терактах сразу ставят на профучет — это красная полоса в личном деле. В свою очередь, красная полоса означает круглосуточное видеонаблюдение в камерах.



С такой полосой они [обвиняемые в теракте] содержатся под усиленным надзором. Ева Меркачева, правозащитница

Также правозащитница удивилась, что трое из нападавших ранее проходили по одному делу (подрыв здания Верховного суда Республики Карачаево-Черкесия). По мнению Евы Меркачевой, это обстоятельство могло облегчить захватчикам планирование нападения на сотрудников СИЗО.

— Они как-то договорились, что один выбивает решетку, другой каким-то образом знал, где взять ключи. Это было всё очень спланировано, — рассказала правозащитница. — В СМИ пишут, что у них была с собой запрещенная символика. Где они ее хранили там? То же самое с телефонами у них. Отсюда масса вопросов к оперативной части.



Эта история потрясает халатностью. Надеюсь, что с сотрудниками всё будет хорошо. Ева Меркачева, правозащитница



Стоит отметить, что на днях УФСИН по Ростовской области сделала репортаж из СИЗО № 1. В материале рассказывалось об охране изолятора и о том, что служба охраны в СИЗО-1 на протяжении последних нескольких лет признаётся лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области. Также там был частично описан распорядок дня сотрудников изолятора.



— За охраняемым объектом ведется круглосуточное наблюдение, используются различные системы видеонаблюдения и современные инженерно-технические средства охраны, — говорилось в материале.