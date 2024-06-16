Одному — 84, другому — 77: кругосветные путешественники из Новой Зеландии приземлились в Толмачево

Боб Бейтс и Барри Пейн прилетели из Новой Зеландии Источник: Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)/ Вконтакте











В аэропорту Толмачево вчера, 15 июня, приземлился экипаж, совершающий кругосветное путешествие. Как рассказали в группе аэропорта во «Вконтакте», самолет Piper PA-24 стартовал в начале июня из Новой Зеландии.

В Новосибирск прилетели 84-летний Боб Бейтс и 77-летний Барри Пейн. Это самый возрастной экипаж, который когда-либо совершал кругосветные путешествия на воздушном судне авиации общего назначения. На двоих у мужчин летный стаж 105 лет.

— Их маршрут полета проходит через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Казань, Москва, Новгород, Санкт-Петербург. Далее маршрут проходит через территорию Европы и США и, спустя 3 месяца, вновь в РФ через Камчатку и Сахалин, — рассказали в Толмачево.

Мужчины летают на самолете Piper PA-24 Источник: Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)/ Вконтакте











В 2024 году исполнилось 100 лет с первого кругосветного полета в истории авиации. Оно прошло летом 1924 года и на то, чтобы облететь земной шар, авиаторам потребовалось 175 дней. В честь этого события запланировано сразу несколько кругосветных полетов, которые проходят через территорию России.