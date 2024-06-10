Сибирская «Бригада»: уникальное фото ОПГ Трунова прямиком из 90-х — изучаем, кто засветился на общем снимке и что с ними стало

Большинство людей на фото стали участниками самого громкого а всю историю Новосибирска дела об организации преступного сообщества Источник: читатель НГС











Их называли одной из мощнейших организованных преступных групп в России, а лидера Александра Трунова — царём Новосибирска. Сегодня от «труновских» остались лишь воспоминания, которые хранят семейные фотоархивы и бывшие сотрудники МВД, причастные к разгрому преступного сообщества. На снимке, попавшем в руки криминального корреспондента НГС Павла Тиунова, запечатлен костяк ОПГ на общем сборе в казино. Тогда группировка находилась в самом расцвете: деньги лились рекой, «труновских» боялась едва ли не половина города, а сами они еще были едины и даже не думали о возможных арестах.

Александр «Трун» Трунов

Александра Трунова считают основателем собственной ОПГ, которая получила название по его фамилии Источник: читатель НГС











Александр Трунов («Трун») родился в 1959 году в селе Красная Сибирь Кочковского района. По воспоминаниям односельчан, он рос в благополучной рабочей семье, в которой родственники работали животноводами. Александр окончил школу, получил средне-специальное образование монтажника-электросварщика, недолго поработал стюардом и впоследствии переключился на спорт.



Трунова называют последователем криминального авторитета по прозвищу Коммунист, который в 80-е годы начал заниматься рэкетом. Он получил свое прозвище якобы за то, что брал с торговцев 13% от прибыли, как и коммунистическое государство. К началу 90-х Александр Трунов основывает свою ОПГ на базе спортивного клуба «Надежда», где парни занимались боксом.

Членов ОПГ лидер набирал сам из числа спортсменов или доверял рекомендациям ближайших соратников. По словам самих «труновских», «зайти» в преступное сообщество было проще, чем из него потом «выйти». Тех, кто по каким-то причинам решал перестать работать на банду, избивали, вымогали с них крупные суммы денег.

Структура «Труновских» выглядела так: на вершине преступной пирамиды находились «старшие» во главе с Труновым, чуть ниже — «молодые», почти у каждого из которых были свои «бригады». Сборы группировки проходили на стадионе «Заря», где одномоментно могли встретиться 200–300 человек.

ОПГ Трунова быстро нарастила своё влияние в Новосибирске и по итогу обзавелась солидными активами: на рубеже 90-х и нулевых они контролировали часть Гусинобродской барахолки, основную часть Центрального рынка, торговые места в переходах у ГПНТБ и на площади Ленина и т.д.

В 2009 Александра Трунова задержали. Его обвинили в руководстве преступным сообществом, серии заказных убийств криминальных авторитетов, покушениях на убийство, мошенничестве, вымогательствах и еще нескольких преступлениях. Одним из самых громких обвинений в послужном списке — организация покушения на убийство бизнесмена Фрунзика Хачатряна, который, по материалам дела, отказался платить дань членам ОПГ. Особый резонанс делу Трунова придала его связь с новосибирскими чиновниками — вице-мэром Александром Солодкиным-младшим и советником губернатора по спорту Александром Солодкиным-старшим.

В 2012 году Александра Трунова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Он вину не признал и на приговоре публично заявил, что уголовное дело сфабриковано в интересах полицейского руководства региона. Срок он отбывает по сей день.

Анатолий «Челентано» Радченко

Анатолий Радченко отвечал в банде за боевое крыло Источник: читатель НГС / Ольга Бурлакова / NGS.RU











Анатолий Радченко родился в 1975 году в Новосибирске. Окончил престижный лицей, затем заочно Московский университет культуры и искусств, а также учился в Новосибирском юридическом институте. В начале 1990-х занимался бизнесом: перегонял машины, сдавал площади в субаренду. Одним из увлечений интеллигентного сибиряка были единоборства, благодаря которым он познакомился с Александром Труновым.



Челентано получил своё прозвище якобы за внешнее сходство с известным итальянским артистом. По материалам силовиков, он возглавил «молодых», а затем — боевое крыло ОПГ, которое занималось физическим устранением конкурентов. В распоряжении четверых киллеров, уверяли полицейские, было самое современное оружие и специальные средства для прослушки и слежения. В 2009 году, когда костяк ОПГ был задержан, Анатолий Радченко выехал за границу и был объявлен в международный розыск. В 2014 году его задержали в Австрии, где он жил по поддельному паспорту.

Его обвинили в организации серии заказных убийств, хранении оружия, вымогательствах и т.д. В 2019 году Новосибирский областной суд приговорил его к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Радченко свою вину не признал, заявив, что уголовное дело против него сфабриковано от начала до конца. После подачи апелляции на приговор вышестоящий суд скостил срок Челентано на полгода.

Хасан Ганеев

В 2019 году Ганеев стал героем сюжета забайкальского телеканала о выращивании овощей в колонии Источник: читатель НГС / скриншот youtube.com / ZABTV











Хасан Ганеев родился в 1975 году. По его словам, он «вошёл» в состав членов ОПГ Трунова в 1992–93 годах. Ряды группировки Ганеев пополнил в одно время с Анатолием Радченко. В спортклуб «Надежда», уверял он, их привёл некто Андрей Горохов (о нём ниже — Прим.ред.).



По материалам дела Трунова, Ганеев занимался сбором денег с предпринимателей на Гусинобродской барахолке. До 2000 года он же вёл дела группировки на Центральном рынке, пока у него не возник конфликт со «старшими». Они якобы выяснили, что Ганеев не доносил деньги до общей кассы, в результате его отлучили от всех крупных финансовых «проектов».

Тем не менее, Ганеев ещё несколько лет оставался активным членом группировки. В суде он признался, что Трунов поручил ему сжечь машину непокорного бизнесмена Фрунзика Хачатряна.

— Когда я выходил из ОПС Трунова, меня Трунов избил клюшкой и сказал, что я должен ему три миллиона рублей, — рассказал Ганеев в суде.

Он вышел из состава участников ОПГ в 2007 году. В 2009-м его задержали силовики вместе с другими видными членами группировки. Впоследствии Хасан Ганеев стал главным разоблачителем ОПГ Трунова и дал ценные показания о структуре ОПС, ее лидерах, основных источниках финансирования. Следователи включили его в программу защиты свидетелей. В 2014 году его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за бандитизм, убийства и причинение тяжких телесных травм. Чуть позже суд уменьшил срок Ганееву на один год.

В 2019 году Ганеев стал героем телесюжета, снятого в забайкальской колонии, где осужденные выращивают экологически чистые овощи. Сегодня он уже, скорее всего, находится на свободе. В 2024 году полный тёзка Хасана Ганеева, родившийся с ним в один день, зарегистрировал ИП, которое занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.

Сергей Закузённый

Сергей Закузенный собирал деньги с коммерсантов на нужды ОПГ Источник: читатель НГС











Сергей Закузённый родился в 1973 году. Он рассказывал, что пару лет занимался боксом в спортклубе «Надежда» вместе с «труновскими», но активным членом ОПГ стал в 1995 году. Он отмечал, что их лидер требовал поддерживать хорошую физическую форму, «чтобы можно было мобильно выехать и с кем-то разобраться».



Закузённый вошёл в состав «молодых», негласным лидером которых был Анатолий Радченко. Поначалу «молодые», по его словам, занимались банальным рэкетом, затем стали управлять крупными активами. После ухода с Центрального рынка Хасана Ганеева в 2000 году его дела принял Закузённый. В суде он подчеркивал, что при его непосредственном участии директором рынка был назначен свой для ОПГ человек, который упрощал взаимодействие с торговцами в плане сбора денег.



Впоследствии Закузённый обзавелся акциями Центрального рынка, которые в итоге были проданы алтайским предпринимателям Ракшиным за сумму около 100 млн рублей. Он подчеркивал, что из состава членов ОПГ вышел добровольно в 2005 году, но вынужден был скрываться от Александра Трунова, поскольку тот, по его словам, хотел с ним расправиться. Скрываться Закузённому пришлось около года.

В рамках расследования громкого уголовного дела Сергей Закузённый заключил сделку со следствием. В отличие от других членов ОПГ его обвинили только в вымогательстве. В суде дело против него было закрыто за истечением сроков давности.

Сегодня полный тёзка Сергея Закузённого является соучредителем компании «ЛоЗа», которая занимается оптовой торговлей продуктами, напитками, табаком. Фирма показывает скромные результаты. По итогам 2023 года, выручку компании зафиксировали на уровне 640 тысяч рублей, прибыль составила 61 тысячу рублей.

Александр Лобачев

Александр Лобачев в результате оказался владельцем акций Центрального рынка Источник: читатель НГС / Instagram* (Экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)











Александр Лобачев родился в 1972 году. Он является двоюродным братом Сергея Закузённого. Влился в ряды «труновских» в одно время со своим родственником и пополнил ряды «молодых». В середине 90-х его поставили на Гусинобродский вещевой рынок собирать деньги с коммерсантов. По показаниям Закузённого, оглашенным в суде, его кузен занимался сбором «дани» вплоть до 2004 года.



В 2000-х Лобачев наряду с Закузённым стал обладателем ценных бумаг Центрального рынка. В руках родственников были аккумулированы около 22% акций, которые они сообща уступили алтайских предпринимателям за 100 млн рублей. Александр Лобачев вышел из ОПГ вместе с братом в 2005 году. Сразу после выхода уехал в Тайланд, где пробыл три недели, а по возвращению в Новосибирск был вынужден скрываться от своих бывших соратников по группировке.

Впоследствии Лобачев участвовал в строительстве жилого дома на улице Романова вместе с Сергеем Закузённым и ещё одним бывшим участником ОПГ. После задержания лидеров группировки в 2009 году пошёл на сделку со следствием, дал обличающие показания.

Сегодня полный тезка Александра Лобачева — предприниматель. Он является соучредителем и дитректором компании «ЛоЗа», которой также владеет полный тёзка Сергея Закузённого.

Марк Лунёв

Марк Лунёв несколько лет скрывался в Тайланде Источник: читатель НГС











Марк Лунев родился в 1974 году. По словам раскаявшихся членов ОПГ, он рос в одном микрорайоне с Анатолием Радченко, вместе друзья занимались единоборствами, вместе вступили в ОПГ Трунова. Лунев считался одним из лидеров «молодых».



Считается, что в 90-е он занимался сбором денег с предпринимателей на Гусинобродской барахолке наряду с Ганеевым и Лобачевым. В суде он отмечал, что в начале «нулевых» в группировке было принято решение перейти от привычного «крышевания» бизнеса к коммерческой деятельности с использованием «административного ресурса». Сам Лунёв возглавил строительное направление — группировка якобы активно инвестировала большие деньги в возведение коммерческой недвижимости.

В 2008 году Марк Лунёв уехал в Тайланд, где поселился с женой и детьми по паспорту гражданина Камбоджи. В 2009-ом, когда его бывших соратников по ОПГ задержали, он не вернулся в Россию. Его объявили в международный розыск. Лунёва задержали в 2014 году в Паттайе, экстрадировали на родину и обвинили в вымогательстве. Он, в свою очередь, заключил сделку со следствием.

В 2015 году Марка Лунева признали виновным и назначили ему наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. В 2023 году полный тезка бывшего криминального авторитета зарегистрировал ИП, которое занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.

Андрей Горохов

Андрей Горохов занимал положение между «старыми» и «молодыми» в группировке Источник: читатель НГС











Андрей Горохов родился в 1966 году. О нём известно крайне мало. В материалах дела ОПГ Трунова это имя упоминал Хасан Ганеев, заявив, что именно Горохов привёл его в спортклуб «Надежда».



В структуре ОПГ Ганеев определил для Горохова место между «старыми» и «молодыми» — в среднем звене. В 1994 году он якобы вышел из группировки.

Примечательно, что человек, очень похожий на Андрея Горохова, есть на фото, которое ранее изучила редакция НГС. Снимок сделан в конце 80-х — начале 90-х во время встречи с «коллегами по цеху» из Первомайского района. «Горох», как нам опознал его один из бывших сотрудников МВД, был одет в коричневую кожаную куртку, которая в те времена указывала на «особое положение».

Экс-силовик тогда сообщил, что по последним данным «Горох занимается в Москве финансами». Сегодня полный тёзка Горохова владеет несколькими новосибирскими компаниями, которые занимаются управлением собственной и арендованной недвижимостью. Каждая из организаций, по данным сервиса «Конутр.Фокус» приносит по несколько миллионов рублей чистой прибыли в год. Примечательно, что компании Горохов делит с полным тёзкой Михаила Борисовича Колмогорова — человека, которого называют бывшим криминальным авторитетом из Кузбасса по прозвищу Чеботарь и которого сегодня судят по обвинению в даче взятки экс-зампрокурора области Андрею Турбину.

Максим Чередников

Максим Чередников долгое время находился в федеральном розыске Источник: читатель НГС











Максим Чередников родился в 1973 году. Он был «заместителем» Радченко в крыле «молодых», заявлял в суде Сергей Закузённый. Сам Чередников в своих показаниях знакомство с верхушкой ОПГ «Трунова» не отрицал, но подчеркивал, что их общение строилось на интересе к футболу: они собирались вместе, чтобы погонять мяч. Впоследствии отношения стали более близкими — начали ходить друг к другу на дни рождения.



Он отмечал, что в 90-е активно занимался бизнесом. Например, в 1996 году продавал автомобили. В конце 90-х якобы разработал план по упорядочению стихийной торговли на Центральном рынке, который представил в районную администрацию.

Долгое время Чередников находился в федеральном розыске. Сегодня его имени в базе нет. Дальнейшая судьба бывшего члена ОПГ редакции НГС не известна.

Николай Цурпал

Николай Цурпал, возможно, имел отношение к другой влиятельной «бригаде» Источник: читатель НГС











Единственный, кого не удалось ассоциировать с ОПГ Трунова на фото — человек, которого редакции НГС опознали как Николая Цурпала. Его имени в открытых материалах по «труновским» найти не удалось. Сервис GetContact идентифицирует его телефонный номер в том числе и как «Николай Цурпал Первомаец».



Полный тёзка Николая Цурпала в начале 2000-х был соучредителем ООО «Сибирь-Шоу» — компании, которая управляла делами одного из новосибирских казино. В то же время одним из соучредителей организации значился полный тёзка действующего сегодня депутата городского совета Евгения Яковенко. Кстати, человека, похожего на Яковенко, редакция НГС ранее обнаружила на видео с похорон «первомайского» авторитета Владимира Упорова.

Неопознанные

Кто эти парни, нам не известно Источник: читатель НГС











Этих людей на фото опознать не удалось.