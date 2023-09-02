Депутаты и спортсмены: влиятельные новосибирцы пришли на похороны «Первомайского» авторитета — изучаем уникальное видео из 90-х

В сети появилась запись траурной церемонии прощания с новосибирским предпринимателем Владимиром Упоровым, убитым в мае 1998 года. Сегодня бизнесмена называют одним из лидеров «Первомайской ОПГ» — тем интереснее становится список скорбящих, пришедших лично попрощаться с авторитетом. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов отсмотрел получасовую запись, очевидно сделанную оперативниками, и увидел знакомые лица бандитов, спортсменов и будущих депутатов.
Упор лёжа
Запись похорон Владимира Упорова, более известного как Упор, появилась в начале августа в Telegram-канале «Эпоха криминальных войн». Видео было сделано на кассетную камеру в спортивном зале клуба «Первомаец» 10 мая 1998 года — судя по выставленной дате, через два дня после гибели предпринимателя.
«Коммерсант» писал, что в ночь на 8 мая Упоров находился в казино «Медведь», которое было расположено в гостинице «Сибирь» на улице Ленина. Около 4 часов утра Упор вместе с приятелем, своим телохранителем и двумя женщинами вышел на крыльцо отеля и направился к своему автомобилю. В этот момент рядом взорвалась граната. Предприниматель и его спутники бросились врассыпную, из кустов раздался выстрел. Пуля попала Упорову в голову и прошла навылет. Бизнесмена посадили в машину и повезли в больницу. По дороге он скончался.
Позже оперативники выяснили, что убийством Упора занималась целая бригада киллеров. На месте преступления криминалисты обнаружили осколки от гранаты Ф-1 и пулю, выпущенную из снайперской винтовки. После широкомасштабной милицейской операции было задержано несколько подозреваемых, но обвинение никому не предъявили. Убийство Владимира Упорова до сих пор остается не раскрытым.
Алтайское издание Bankfax отмечало, что Упора застрелили накануне запуска его нового проекта в кинотеатре имени Маяковского, который должен был включать в себя казино, бар и ночной клуб. По словам журналистов, новосибирец вложил в проект около 2 миллионов долларов, в том числе заёмных средств.
Характер съёмки на прощании с Владимиром Упоровым ясно говорит о том, что вели её сотрудники силовых структур: оператор фокусируется на пришедших попрощаться с авторитетом мужчинах, задерживая кадр на лицах каждого из них по несколько секунд. Поэтому рассмотреть скорбящих, попавших на видео, можно без особого труда. Вот кого мы заметили на похоронах криминального авторитета.
Отец и сын Солодкины: спортивный функционер и экс-вице-мэр
В 1998 году Александру Солодкину-старшему было 55 лет. На тот момент он руководит баскетбольным клубом «Локомотив» и готовится получить звание заслуженного работника физической культуры и спорта РФ. Спустя год Солодкина-старшего пресса назовёт близким другом мэра Виктора Толоконского.
Александру Солодкину-младшему 22 года. В 98-м он становится коммерческим директором ОАО «Искитимцемент», через несколько лет — депутатом Горсовета, позже — заместителем мэра города Владимира Городецкого.
В 2009 году отец и сын Солодкины были задержаны по делу банды Александра Трунова, впоследствии им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств, руководстве преступным сообществом, вымогательстве, покушении и т.д. Шесть лет спустя Солодкина-старшего приговорили к 6 годам колонии (вышел на свободу в 2016 году), младшего — к 8,5 года заключения (освободился в 2017 году). Оба сегодня руководят коммерческими фирмами.
Александр Александрович Солодкин сообщение корреспондента НГС с вопросом по поводу его присутствия на похоронах Упорова проигнорировал.
Человек, похожий на депутата Евгения Яковенко
В 98 году Евгению Яковенко 29 лет. По информации, опубликованной на сайте новосибирского отделения партии «Единая Россия», Яковенко является ветераном боевых действий в Афганистане. В своем интервью он говорил, что к 29 годам выполнил норматив мастера спорта по гиревому спорту. Через 4 года он войдёт в состав членов ветеранской организации, а ещё через два года возглавит её.
В 2005 году Евгений Яковенко впервые станет депутатом Горсовета. Успешно переизберётся в 2010, 2015, 2020 годах. На данный момент является заместителем председателя Совета депутатов, курирует комиссии по городскому хозяйству, культуре, спорту и молодёжной политике, муниципальной собственности.
Корреспондент НГС передал Евгению Яковенко вопрос по поводу его возможного присутствия на похоронах Упорова через его помощницу. Ответ на момент публикации не поступил.
Человек, похожий на бывшего депутата Игоря Салова
В мае 98 года Игорю Салову 31 год. К этому моменту, по данным с сайта «Единой России», он уже три года работает начальником отдела маркетинга транспортной акционерной компании. В том же году возглавит вышеуказанную фирму и с тех пор будет занимать руководящие должности в разных новосибирских компаниях.
В 2010 году впервые стал депутатом Горсовета, удачно переизбрался в 2015 году и потерпел поражение на выборах в 2020-м. В Совете депутатов Игорь Салов занимал должность председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству.
Сегодня возглавляет строительную компанию «ЗАО СМС» и является председателем Новосибирского отделения общественной организации «Опора России».
Игорь Салов в беседе с корреспондентом НГС заявил, что знал Владимира Упорова, но на его похоронах не был.
— На скриншоте изображён не я. Владимира я знал, потому что жил в то время в Новосибирске, а Упоров был известным предпринимателем. Но на его похоронах я не был, — подчеркнул Салов.
Главарь банды киллеров Анатолий «Челентано» Радченко
Ближайший соратник лидера ОПГ Александра Трунова появился на прощании в сопровождении свиты из пяти человек. На тот момент Александру Радченко было 23 года, но, по версии силовиков, он уже тогда возглавил бригаду киллеров, которая устраняла неугодных предпринимателей, криминальных авторитетов и т.д.
После задержания Трунова в 2009 году Челентано подался в бега. Его объявили в международный розыск и задержали через 5 лет в Австрии. В Новосибирском областном суде его судили за четыре заказных убийства и два покушения. В результате Радченко приговорили к 24 годам лишения свободы.
Экс-президент «Первомайца» Андрей Старых
Андрей Старых в 1998 году уже являлся президентом «Первомайца», поэтому его присутствие на прощании с Упоровым в спортивном зале клуба более чем оправдано.
На тот момент Старых 26 лет. Через несколько лет он попытается начать политическую карьеру. Он дважды захочет занять депутатское кресло: сначала в Облсовете, потом в городском собрании — но неудачно. Затем Старых возглавил региональное отделение общественной организации «Спортивная Россия».
В начале 2000-х на Старых несколько раз покушались, но всякий раз ему удавалось оставаться невредимым. В 2005 году его задержали по обвинению в организации заказного убийства бывшего директора АО «Торгмашсервис» Геннадия Миллера в 1996 году. По версии силовиков, Миллер дал показания по делу о том, как «Торгмашсервис» взыскал с НЗХК 10 миллиардов рублей через Арбитражный суд по поддельным документам. В состав учредителей компании входила супруга Андрея Старых — Татьяна. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Из-за угрозы потерять 10 млрд рублей с Миллером было решено расправиться.
В 2006 году Андрея Старых осудили на 9 лет за заказное убийство. 20 марта 2014 года он освободился.
Телефон Андрея Старых, который удалось найти корреспонденту НГС, оказался выключен.
Человек, похожий на боксёра Сергея Башкирова
В 1998 году Сергею Башкирову 28 лет. Через два года он начнёт карьеру профессионального боксёра и за 7 лет проведёт 19 боев — 14 выиграет (8 нокаутом) и 5 проиграет.
Популярность Башкирова приходится на начало 2000-х, когда он выступает на турнирах, организованных спортивным клубом «Крепость». Его идейный вдохновитель — бизнесмен Эдуард Кожемякин, владелец одноименной сети алкомаркетов с внушительным на тот момент оборотом по продаже дешевого спиртного.
Башкиров сегодня тренирует клиентов престижного фитнес-клуба. Спортсмен проигнорировал вопрос корреспондента НГС в соцсетях на тему возможного присутствия на похоронах Упорова.
Если вы узнали ещё кого-либо на видео, напишите в комментариях.
В прошлом году редакция НГС нашла в сети фотографию, на которой изображены члены известной «бригады» из 90-х. Мы попытались опознать тех, кто изображен на снимке, и выяснить, кто из них дожил до наших дней.