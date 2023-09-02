Депутаты и спортсмены: влиятельные новосибирцы пришли на похороны «Первомайского» авторитета — изучаем уникальное видео из 90-х

Упор лёжа

Запись похорон Владимира Упорова, более известного как Упор, появилась в начале августа в Telegram-канале «Эпоха криминальных войн». Видео было сделано на кассетную камеру в спортивном зале клуба «Первомаец» 10 мая 1998 года — судя по выставленной дате, через два дня после гибели предпринимателя.



«Коммерсант» писал, что в ночь на 8 мая Упоров находился в казино «Медведь», которое было расположено в гостинице «Сибирь» на улице Ленина. Около 4 часов утра Упор вместе с приятелем, своим телохранителем и двумя женщинами вышел на крыльцо отеля и направился к своему автомобилю. В этот момент рядом взорвалась граната. Предприниматель и его спутники бросились врассыпную, из кустов раздался выстрел. Пуля попала Упорову в голову и прошла навылет. Бизнесмена посадили в машину и повезли в больницу. По дороге он скончался.

