Порешал на 4 года: история взлета и падения экс-зампрокурора Турбина — от коллекции часов до срока за взятку от авторитета

Андрею Турбину в ближайшие несколько лет будет не до элитных часов Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин выслушал приговор по делу о взятке. По версии следствия, бывший высокопоставленный силовик отмазал от тюрьмы человека, обвинявшегося в разбое. Человек — не простой. О его судьбе беспокоились известный в Сибири криминальный авторитет, а о взятке договаривался бизнесмен, которому в коррупционной помощи не отказывал даже сам бывший прокурор области Владимир Фалилеев. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил всех персонажей запутанной истории, которая тянет на сюжет для серии детективного сериала.



Тюрьма и воля

Бывший зампрокурора Андрей Турбин на оглашение приговора пришёл, как говорят, с вещами. Проработав в надзорном ведомстве больше 35 лет, он явно не питал надежды на мягкое решение суда. Сумка с символикой хоккейного клуба «Амур», судя по раздутым формам, была забита до отказа всем, что может пригодиться человеку в первые дни заключения.



— Турбина Андрея Юрьевича признать виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание следует в колонии строгого режима, — зачитал своё решение судья Центрального суда Руслан Фролов.

Турбин пришел в суд с сумкой, понимая, что реального срока не избежать Источник: Павел Тиунов











Ни один мускул на лице Турбина не дрогнул. Зато широкий спектр эмоций пережил другой подсудимый — посредник в передаче взятки, бизнесмен Сергей Белоус. Он тоже пришёл на приговор с вещами, которые в итоге ему не понадобились. За передачу миллионов для прокурора предпринимателю назначили 3 года условно.



— Спасибо вам за всё, за то, что вы есть, — заявил Белоус на выходе из суда дежурному судебному приставу.



— За то, что отпустили, — уточнила сопровождающая бизнесмена женщина.



Пристав только пожал плечами. Турбин в это время уже сидел в камере, ожидая этапа в следственный изолятор.



Проплаченное правосудие

События, которые стали поворотным моментом в судьбе Турбина и Белоуса, датированы 2017 годом. Именно тогда в непростую ситуацию попал некий Динислам Шугаибов, живший на тот момент в стиле 90-х. Однажды он выступил подобием третейского судьи в споре двух бывших компаньонов, которые не могли поделить общий бизнес — СТО. Недолго думая, Шугаибов ворвался в дом к одному из них, приставил к голове жены хозяина травматический пистолет и потребовал делиться. Уходя, захватил мобильный телефон женщины.



2017-й год — не 90-е. Потерпевшие обратились в полицию, силовики быстро вычислили агрессора и обвинили его в разбойном нападении. Обычному человеку, оказавшемуся на месте Шугаибова, скорее всего, тюрьмы было не избежать. Но Шугаибов не прост, у него был влиятельный покровитель.



Дело в том, что силовые методы он также использовал в интересах небезызвестного в Новосибирске предпринимателя Михаила Колмогорова. Бизнесмена называют криминальным авторитетом из Кузбасса — Михаилом Чеботаевым, по прозвищу Чеботарь. В 90-е у него якобы была плотная связь со знаменитой ОПГ киллеров «Лабоцкого-Шкабары», а также судимости за кражу и грабёж.

Михаила Колмогорова за взятку Турбину судят отдельно Источник: Павел Тиунов











В начале 2000-х Чеботарь исчезает, но параллельно в городе Куйбышев Новосибирской области появляется бизнесмен Михаил Колмогоров, который как две капли воды похож на пропавшего авторитета. Предприниматель в течение нескольких лет делает внушительные успехи, как сообщал «ЦДЖ», в том числе, не без участия бывшего члена Совета Федерации от региона Владимира Лаптева. Осенью прошлого года его осудили за взятки на 5 лет колонии строгого режима.



2017 год, похоже, стал для Колмогорова пиком предпринимательской карьеры. По его ходатайству губернатор Владимир Городецкий перевел три участка в районе Верх-Тулы из категории сельхозугодий в категорию земель промышленности. Там планировали наладить работу агропромышленного распределительного центра «Мандарин», который должен был стать конкурентом Хилокскому рынку. Не стал.



Имея серьёзные связи, Колмогоров, очевидно, решил помочь своему соратнику Шугаибову, которому грозил срок за разбой. Бизнесмен обратился к партнеру по «Мандарину» — предпринимателю Сергею Белоусу, тот вывел Чеботаря на бывшего председателя совета директоров завода «Винап» Олега Ярового. Сегодня уже известно, что Яровой долгое время выступал в Новосибирске, так называемым «решалой» по вопросам, связанным с правоохранительными органами, используя связи в областной прокуратуре. В частности, с бывшим прокурором области Владимиром Фалилеевым, которого в январе осудили на 9 лет строгого режима за взятки.

Владимир Фалилеев пытался обжаловать приговор, но вышестоящая инстанция в результате добавила к назначенному сроку ещё полгода Источник: Павел Тиунов











Яровой, по версии следствия, предложил зампрокурора области Андрею Турбину 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов за решение вопроса по делу Шугаибова. Тот согласился, пообещав переквалифицировать обвинение с разбойного нападения на самоуправство, а также периодически отчитываться о ходе расследования.



Обещание выполнил, поскольку в 2019 году судья Кировского суда Андрей Репа не нашел у Шугаибова «корыстного мотива» и приговорил его к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»).



Турбина и Белоуса задержали в феврале 2022 года. Колмогорова объявили в федеральный розыск. В апреле 2023 года на него надели наручники в Казани. Ярового по делу Турбина не обвиняли. На тот момент он уже заключил сделку со следователями и вскрыл целую коррупционную паутину, которую сам и сплёл вместе с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.



Не сроком единым

Наказание для Андрея Турбина не ограничивается только 4-летним сроком в колонии строгого режима. Вдобавок экс-зампрокурора лишили чина «старший советник юстиции», а также он должен будет пополнить государственную казну многомиллионным штрафом. Сумму высчитали в 5-кратном размере от полученной им взятки. В итоге получилось 15,2 миллиона рублей.

В пользу государства пойдут более 800 тысяч рублей с банковского счёта. До уплаты штрафа под арестом будет находиться конфискованное имущество Турбина. Это и нежилое помещение (35,6 кв. метра) в Новосибирске на улице Шевченко, квартира (149 кв метров) в Омске, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 (2014 г.в.), серебряный слиток с позолотой, а также внушительная коллекция дорогих часов.

— Часы Franck Muller Vanguard, Brigette Marine 258M, Breitling Super Ocean Automatic, Audemars Peugeot Millenari, Jaguar Reverso Grandata, Ulysse Nardin Marine Chronometer, Gold Time Automatic, — зачитал решение судья Руслан Фролов, подчеркнув, что арест с одних часов (Longines GFC Conquest) всё же пришлось снять, поскольку они принадлежат некому Павлу Андреевичу Турбину.

Сергею Белоусу суд назначил штраф в 3-кратном размере от взятки — 9,1 млн рублей. Пока он не выплатит деньги, его имущество будет под арестом: автомобиль Lexus LX570 (2016 г.в.), доли в нескольких компаниях и деньги, в том числе, на зарубежных счетах.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.