5 лет колонии и штраф в 11,9 млн: в Новосибирске экс-сенатора Лаптева наказали за взятки и мошенничество

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины своих обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии за также мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.