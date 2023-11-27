5 лет колонии и штраф в 11,9 млн: в Новосибирске экс-сенатора Лаптева наказали за взятки и мошенничество

В Октябрьском суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева. Его признали виновным в даче и получении взяток (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве с деньгами из бюджета Заксобрания (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
— Приговором суда Лаптеву Владимиру Васильевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 11,9 млн рублей, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины своих обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии за также мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.
Год спустя Лаптев предложил депутату Кошкину место зампредседателя комиссии по экологии. Взамен он получил зарплатную карту своего протеже, на которую за год поступило 1 миллион 187 тысяч рублей, большую часть из которых Лаптев потратил. Силовики расценили ситуацию как получение взятки.
Наконец, летом 2022 года Владимир Лаптев похлопотал за начальника ОБЭП Куйбышевского отдела МВД Сергея Романова перед мировым судьей: полицейский отказался проходить медосвидетельствование по требованию ГИБДД. Лаптев решил замять административное дело, оказав судье знаки внимания: он вручил ей букет белых роз, несколько бутылок вина, сладости, бокалы. Эту ситуацию силовики расценили как дачу взятки.
Владимира Лаптева задержали 27 сентября 2022 года. На суде по избранию меры пресечения политику вызвали скорую помощь: ему резко стало плохо. Лаптев поначалу свою вину отрицал и последующие 9 месяцев провел в СИЗО. Редакция НГС подробно рассказывала, кто такой Владимир Лаптев и как он стал владельцем целого поместья стоимостью 150 миллионов рублей в Новосибирске.
В июне 2023 года его выпустили из следственного изолятора. Тогда же стало известно, что Лаптев заключил досудебное соглашение со следователями и полностью признал вину.