В Новосибирске задержали депутата Заксобрания Владимира Лаптева — его подозревают в получении взятки от коллеги
В его доме силовики проводят обыски
В Новосибирске задержали депутата Законодательного собрания Новосибирской области 7-го созыва и бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева.
В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил редакции НГС источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, Лаптев, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов место в возглавляемом им комитете, зная что предлагаемая должность оплачивается из бюджета. В качестве благодарности Лаптев получил зарплатную банковскую карту коллеги, на которую в течение года поступили средства в сумме около 900 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». В настоящее время в доме Владимира Лаптева проводятся обыски.
В пресс-службе Заксобрания НСО на момент публикации не ответили.
В 2019 году президент России Владимир Путин наградил Владимра Лаптева орденом «За заслуги перед Отечеством»: «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».