В Новосибирске задержали депутата Заксобрания Владимира Лаптева — его подозревают в получении взятки от коллеги

В Новосибирске задержали депутата Законодательного собрания Новосибирской области 7-го созыва и бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева.

В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил редакции НГС источник в правоохранительных органах.



По версии следствия, Лаптев, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов место в возглавляемом им комитете, зная что предлагаемая должность оплачивается из бюджета. В качестве благодарности Лаптев получил зарплатную банковскую карту коллеги, на которую в течение года поступили средства в сумме около 900 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.