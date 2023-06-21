Депутата новосибирского Заксобрания выпустили из СИЗО — его обвиняют в получении взятки

Теперь депутат до окончания разбирательства по делу будет находиться под домашним арестом, рассказал НГС источник в правоохранительных органах.



Лаптева задержали в конце сентября 2022 года. По версии следствия, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, он предложил одному из депутатов должность в возглавляемом им комитете, которая оплачивается из бюджета. За это коллега передал Лаптеву зарплатную банковскую карту, на которую в течение года поступали деньги на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.