Депутата новосибирского Заксобрания выпустили из СИЗО — его обвиняют в получении взятки

Дзержинский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения депутату Законодательного собрания НСО Владимиру Лаптеву, которого обвиняют в получении крупной взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ).
Теперь депутат до окончания разбирательства по делу будет находиться под домашним арестом, рассказал НГС источник в правоохранительных органах.
Лаптева задержали в конце сентября 2022 года. По версии следствия, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, он предложил одному из депутатов должность в возглавляемом им комитете, которая оплачивается из бюджета. За это коллега передал Лаптеву зарплатную банковскую карту, на которую в течение года поступали деньги на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.
28 сентября суд принял решение арестовать депутата, но после оглашения Лаптева увезли не в СИЗО, а в стационар, и только потом — в следственный изолятор. Обвиняемый пытался обжаловать это решение, но всякий раз суд приходил к выводу, что он должен оставаться в СИЗО. Под стражей Владимир Лаптев провел в общей сложности 9 месяцев.
Вскоре после ареста Владимира Лаптева НГС изучил его биографию, декларации и связи. До задержания за коррупционное преступление обвиняемый пользовался славой борца с коррупцией.