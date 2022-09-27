Связи со Штельмахом и пенсионная реформа: чем известен задержанный единоросс Владимир Лаптев

В 2020-м Владимир Лаптев в четвертый раз выиграл выборы в Заксобрание и возглавил комиссию по экологии.



— А если не мы, то кто? Наверное, будет неправильно мне в 58 лет говорить, что я уже устал. Запланировано у нас много, результат на выборах мы показали хороший, — рассказывал он в интервью в 2020 году.

Награжден медалью «За безупречную службу» МВД, почетным знаком и медалью «Общественное признание» Заксобрания, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Коллеги по Заксобранию отмечали его «организаторские способности и умение найти житейское, практическое решение самой сложной проблемной ситуации».