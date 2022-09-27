Связи со Штельмахом и пенсионная реформа: чем известен задержанный единоросс Владимир Лаптев
Рассказываем, чем занимался депутат, попавший под уголовное дело
27 сентября в Новосибирске задержали депутата Законодательного собрания и экс-сенатора Владимира Лаптева («Единая Россия»). На него завели дело о получении взятки, дома у Лаптева прошли обыски. По версии следствия, Лаптев будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, за вознаграждение устроил туда другого депутата. Мы изучили биографию депутата и чем он запомнился новосибирцам.
Академия МВД и противодействие коррупции
Владимир Лаптев родился в 1962 году, закончил Омскую академию МВД России, а затем Томский государственный университет.
До того как стать депутатом, Лаптев был замдиректора новосибирского филиала ТГУ (НЮИ ТГУ). С 2005 года избирался в новосибирский парламент. Входил в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Был членом Комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. В 2015-м стал сенатором от Заксобрания.
В 2020-м Владимир Лаптев в четвертый раз выиграл выборы в Заксобрание и возглавил комиссию по экологии.
— А если не мы, то кто? Наверное, будет неправильно мне в 58 лет говорить, что я уже устал. Запланировано у нас много, результат на выборах мы показали хороший, — рассказывал он в интервью в 2020 году.
Награжден медалью «За безупречную службу» МВД, почетным знаком и медалью «Общественное признание» Заксобрания, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
Коллеги по Заксобранию отмечали его «организаторские способности и умение найти житейское, практическое решение самой сложной проблемной ситуации».
Время работы в Совете Федерации
С 2015 по 2019 год Лаптев был членом Совета Федерации. За это время он принял участие в разработке 6 законопроектов. Один из них был посвящен изменениям в федеральном законе о митингах — Лаптев предложил при подаче уведомления о массовом мероприятии указывать не только его цель, но и «причины». Законопроект отклонили.
Кроме того, Владимир Лаптев голосовал за повышение пенсионного возраста, НДС — с 18% до 20% и изоляцию Рунета. Лаптев поддержал и закон о «неуважении к власти» и «фейковых новостях».
Дачное партнерство «Березовое»
Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», Лаптев не фигурирует в составе учредителей каких-то компаний. ИП Лаптев Владимир Васильевич также прекратил деятельность.
До 2018 года Лаптев значился соучредителем новосибирского дачного некоммерческого партнерства «Березовое». Вместе с ним среди учредителей «Березового» числился экс-начальник ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах (его уволили с поста в 2018 году «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»), застройщик Игорь Тихонов (по данным «Тайги.инфо», получал подряды от администрации Куйбышева, а Лаптев избирался в Заксобрание по округу в Куйбышевском районе) и Николай Золотухин, который возглавлял обладминистрацию.
В качестве зарегистрированной деятельности ДНП обозначены «выращивание овощей» и «прочих плодовых и ягодных культур».
Лаптев также был участником ТСЖ «Новодом» на Ипподромской, 19.
Декларации
В 2019 году Лаптев задекларировал доход в 4,8 миллиона рублей. В собственности у него три земельных участка общей площадью 2534 квадрата, два из которых записаны на детей, жилой дом и объект индивидуального жилищного строительства, который записан на несовершеннолетнего ребенка. Также имеется гараж, доля в нежилом помещении площадью 15 квадратных метров и две квартиры — в пользовании у Лаптева площадью 54,6 квадрата, а в пользовании у двоих детей площадью 28,7 квадрата.
В 2020 году Лаптев заработал чуть меньше — 4,3 миллиона.
В 2021 году его доход снизился — за 12 месяцев он задекларировал 2,9 миллиона рублей. В собственности у него остался земельный участок, доля в доме и гараж. У двоих несовершеннолетних детей Лаптева в собственности два земельных участка и «объект», а также квартира в пользовании.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
Лаптев — уже пятый депутат от «Единой России» в этом созыве, на которого заводят уголовное дело. В 2021 году силовики пришли к депутатам Александру Морозову и Валентину Сичкареву, в 2022 году начался суд над Глебом Поповцевым. В начале сентября под уголовное дело попал Иван Сидоренко.