«Это может коснуться многих»: главный застройщик «Родников» попал под уголовное дело — в чём его подозревают и что это значит для рынка

«Дела против Сидоренко — тревожный знак для рынка»

История в основе уголовного дела, в которое попал Сидоренко, похожа на фабулу обвинения против другого известного новосибирского застройщика Владислава Крючкова — так считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.



Владислав Крючков заочно обвинен в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступных путем, и объявлен в федеральный розыск с 20 августа 2018 года. По версии следствия, совместно с деловым партнером Александром Асадчим путем предоставления недостоверных сведений они приобрели земельный участок на улице Потанинской, а затем продали его вместе с расположенным на нем зданием за 65 миллионов. При оформлении права собственности на участок и его продаже бизнесмены использовали подложные документы.