«Это может коснуться многих»: главный застройщик «Родников» попал под уголовное дело — в чём его подозревают и что это значит для рынка
НГС поговорил с экспертом о том, почему следователи могли заинтересоваться крупным застройщиком
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Накануне, 14 сентября, было известно, что его не задержали, но проводили с ним следственные действия. По информации источника НГС, депутата заподозрили в афере с земельным участком в Калининском районе Новосибирска — по предварительным оценкам, ущерб составил около 160 миллионов рублей. НГС поговорил с экспертами о том, с чем может быть связано уголовное дело, а также вспомнил, чем известен народный избранник.
«Дела против Сидоренко — тревожный знак для рынка»
История в основе уголовного дела, в которое попал Сидоренко, похожа на фабулу обвинения против другого известного новосибирского застройщика Владислава Крючкова — так считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.
Владислав Крючков заочно обвинен в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступных путем, и объявлен в федеральный розыск с 20 августа 2018 года. По версии следствия, совместно с деловым партнером Александром Асадчим путем предоставления недостоверных сведений они приобрели земельный участок на улице Потанинской, а затем продали его вместе с расположенным на нем зданием за 65 миллионов. При оформлении права собственности на участок и его продаже бизнесмены использовали подложные документы.
По сути этой схемы компания номинально получает землю от мэрии ради одной цели, а фактически использует для другой. Например, берут участки в аренду под автостоянки, административные здания, магазины, а строят «потемкинские» объекты, объяснил Андрей Кузнецов. Затем оформляют право собственности на землю, сносят постройки и возводят на их месте многоэтажки, которые можно затем продать гораздо дороже.
— Схема позволяет существенно оптимизировать экономику девелоперских проектов. И она использовалась в Новосибирске массово, — рассказал Кузнецов.
Дело против Крючкова в свое время вызвало много вопросов на строительном рынке: с похожими претензиями правоохранительные органы могли заявиться к большинству участников рынка.
— Тогда не пришли, что лишний раз подчеркивает: в деле против Крючкова роль личности важнее собственно истории. Возбуждение дела против Сидоренко — более тревожный знак для рынка. Речь о влиятельном депутате, — подчеркнул редактор и директор «ЦДЖ».
В Заксобрании считают порядочным человеком
Иван Сидоренко действительно пользуется авторитетом среди коллег. В Заксобрании он занимает должность заместителя председателя строительного комитета, является членом президиума регионального политсовета «Единой России», секретарем Калининского районного отделения партии.
То, что Сидоренко уважают в депутатской среде, подтвердил и заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
— Мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы это всё оказалось неподтвержденным. Потому что Иван Леонидович пользуется уважением. К Ивану отношусь очень тепло, он порядочный человек. Но закон для всех един, — рассказал Панфёров.
О деталях дела в Законодательном собрании пока не знают. По словам Андрея Панфёрова, в случае, если информация об уголовном деле подтвердится, «Единая Россия» приостановит членство Ивана Сидоренко в партии.
Иван Сидоренко впервые был избран в марте 2010 года — тогда он вошел в горсовет Новосибирска. В то время он был техническим директором компании «Энергомонтажа», которую на тот момент возглавлял его отец, депутат Заксобрания Леонид Сидоренко. Кроме того, в тот год в горсовете оказался и второй кандидат из этой строительной компании — замдиректора по экономике «Энергомонтажа» Андрей Каличенко.
А уже в сентябре 2013 года на довыборах Иван Сидоренко прошел в Заксобрание Новосибирской области, заменив скончавшегося отца. На выборы депутата от Калининского района пришли 13,66% избирателей, 77,14% (5964 человека) из них проголосовали за Ивана Сидоренко. На тот момент компания «Энергомонтаж» фактически была монополистом на строительном рынке Родников.
— Если у истории не откроется второе дно, значит, в силовых структурах пересматривают взгляды на схемы развития девелоперского бизнеса, считавшиеся типовыми. Это может коснуться многих конкурентов Сидоренко, — предупредил Андрей Кузнецов.
Обыски в компании
ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что в компании «Новоторг-Сиб», которой руководит депутат, проходят обыски. По данным источника, речь идет о хищении около 2 га муниципальной земли. Иван Сидоренко якобы предоставил в мэрию поддельные документы о наличии на участке торгового центра площадью 5,1 тысячи квадратных метров. Это дало ему право выкупить участок без проведения торгов по льготной стоимости — за 17,2 миллиона рублей.
По данным «Контур.Фокуса», одним из учредителей «Новоторг-Сиб» является ООО «Энергомонтаж», генеральный директор которого — Иван Сидоренко. Доля в «Новоторг-Сиб» также принадлежит Елене Сидоренко и Владимиру Каличенко.
В картотеке арбитражного суда есть информация о разбирательстве между мэрией Новосибирска и «Новоторг-Сиб». Как следует из материалов дела, в 2015 году мэрия обратилась с иском о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка на Красном проспекте.
В документах указано, что между мэрией и «Новоторг-Сиб» в 2013 году был заключен договор аренды земельного участка на улице Краузе площадью 19,6 тысячи кв. м. По условиям договора, на нем компания должна была построить торговый центр с подземной автостоянкой.
В 2015 году «Новоторг-Сиб» обратился в мэрию с заявлением о покупке участка. В обоснование права на покупку компания предоставила документы, подтверждающие, что на участке есть объект недвижимости — сооружение площадью 5,1 тысячи кв. м.
Участок компании продали без торгов как собственнику недвижимости. Цена составила
В 2019 году мэрия решила осмотреть участок и выяснила, что на нем расположены «два свайных поля, между ними фундамент с бетонируемой поверхностью, складируются строительные материалы». Объектов недвижимости не было.
Кроме того, в 2019 году мэрии стало известно, что сооружению на участке не выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Власти обратились в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным, но проиграли дело и в первой, и в апелляционной инстанции. Сегодня на участке, фигурирующем в документах дела, компания Ивана Сидоренко «Энергомонтаж» строит ЖК RED: один дом на улице Краузе, 509 отмечен как построенный, еще один — в процессе строительства.
ООО «Энергомонтаж» было создано 4 августа 1992. По данным «Контур.Фокуса», в компании официально работает 245 сотрудников. Баланс компании 5,1 миллиарда рублей. Выручка за прошлый год составила 1,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 267 миллионов.
За время существования компания заключила 60 контрактов с государством на сумму 1,5 миллиарда рублей. Компания — генеральный строитель жилого комплекса «Родники». В 2017 году организация закончила строительство храма в микрорайоне. А весной 2022 года компания закончила строительство школы № 219 — на нее потратили больше миллиарда бюджетных средств.
Конфликт с убитым Арчибасовым
Но не только строительством новых объектов в Новосибирске известна компания и ее директор. Так, в январе 2020 годы был убит председатель правления ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов, который конфликтовал с компанией-застройщиком «Энергомонтаж» из-за дома на улице Залесского, 6.
Главное противоречие между «Энергомонтажом» и ЖСК «Залесский» было именно в достройке дома, который дольщики оплатили еще 15 лет назад. Строительство в 2003 году начал «Гарантсервисстрой», но после компания обанкротилась. Затем за дело взялся «Энергомонтаж».
По мнению Ивана Сидоренко, Олег Арчибасов умышленно затягивал подготовку всех необходимых для строительства документов. Арчибасов же утверждал, что затягивание процесса идет со стороны Сидоренко, который якобы хочет начать строительство вообще без смет, чтобы потом завысить стоимость работ. После гибели Арчибасова Иван Сидоренко рассказал, что в итоге руководители договорились и выполнили все условия контакта. На этом конфликт, утверждал он, был исчерпан.
— Какой тут комментарий? Только по-человечески: соболезнование родным и близким… У нас была одна задача, но разные взгляды на ее выполнение. Задача — достроить дом. В итоге мы обо всём договорились: мы выполнили свои условия, ЖСК выполнил свои условия. Дом сдан, люди получили квартиры — основная задача была выполнена. А наши какие-то разногласия... Так они никак не повлияли на завершение строительства дома, остались все в прошлом и все завершены. У меня такой же, наверное, шок, как у любого человека, который знал товарища Арчибасова. Обычный он человек. Все мы где-то упертые, все мы где-то преследуем свои интересы. Нормальный абсолютно. Никаких особенностей в его поведении и характере я не замечал, — говорил тогда журналисту НГС Иван Сидоренко.
Дело Ивана Сидоренко — уже третье против крупных застройщиков в Новосибирске с начала года. В апреле задержали бывшего партнера уже упомянутого Владислава Крючкова — Михаила Обласова. Претензии к девелоперу те же: махинации с землей. А в июле был задержан глава ГК «Дом-Строй» Владимир Наумов.
В 2021 году за полгода новосибирские силовики завели уголовные дела сразу на двух депутатов Законодательного собрания — Валентина Сичкарева и Александра Морозова. Оба дела связаны с махинациями с государственными субсидиями. Морозов и Сичкарев не только единороссы, но и коллеги. В 2015−2020 годах Сичкарев был заместителем Морозова в бюджетном комитете Заксобрания.