Такой «Мой бизнес»: за что в Новосибирске арестовали чиновника и застройщика «Флотилии»

Застройщика ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова задержали 7 июля — в этот же день суд отправил в СИЗО руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина. Для Владимира Наумова мера пресечения оказалась мягче.

— Избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 27 августа 2022 года, — сообщили НГС в Центральном районном суде.



В чем именно обвиняют застройщика, в суде не смогли объяснить. Как писал «Континент Сибирь» со ссылкой на собственный источник, его арест связан с уголовными делами о мошенничестве, присвоении и растрате, возбужденными в отношении Михаила Космынина. За несколько дней до этого в Минпромторге прошли обыски.