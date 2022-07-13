Такой «Мой бизнес»: за что в Новосибирске арестовали чиновника и застройщика «Флотилии»
Одного вместо получения госнаграды в Кремле отправили в СИЗО, другого — под домашний арест
На прошлой неделе в Новосибирске возбудили уголовные дела против руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина и совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова. Сразу после задержания обоих стало известно, что дела связаны между собой: речь идет о возможных махинациях с государственными субсидиями. Журналист НГС Маша Вьюн выяснила, в чем обвиняют новосибирцев, и узнала у эксперта, что означает это уголовное преследование для других застройщиков.
Задержание и арест
Застройщика ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова задержали 7 июля — в этот же день суд отправил в СИЗО руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина. Для Владимира Наумова мера пресечения оказалась мягче.
— Избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 27 августа 2022 года, — сообщили НГС в Центральном районном суде.
В чем именно обвиняют застройщика, в суде не смогли объяснить. Как писал «Континент Сибирь» со ссылкой на собственный источник, его арест связан с уголовными делами о мошенничестве, присвоении и растрате, возбужденными в отношении Михаила Космынина. За несколько дней до этого в Минпромторге прошли обыски.
Центр «Мой бизнес» создан в Новосибирской области в сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его задача — вовлечь как можно больше людей в бизнес-активность, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес. «Мой бизнес» — это проект региональных министерств: Минпромторга и Минэкономразвития.
Михаила Космынина подозревают по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» на общую сумму более 78 миллионов рублей.
— Согласно данным следствия, Космынин направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 миллионов рублей, которые предназначались на субсидии МСП. Еще около 12 миллионов Космынин перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Кроме этого, он с марта по август 2020 года самовольно назначил себе премии на общую сумму более 386 тысяч рублей, — писал о деле ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Что известно про Владимира Наумова?
Владимир Наумов родился в 1968 году в Новосибирске, имеет юридическое образование. Несколько раз получал грамоты от мэрии и правительства региона.
Бизнесмен редко дает комментарии и интервью. Он совладеет ГК «Дом-Строй» вместе с Михаилом Владимировым. По данным «Контур.Фокуса», баланс застройщика на конец 2021 года составил 4,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 5,2 миллиона рублей.
Компания строит преимущественно жилье бизнес-класса: в числе реализованных проектов, помимо прочих домов, — узнаваемые ЖК «Эдем» на Богдана Хмельницкого, ЖК «Флотилия» на улице Сибревкома, La Grande возле Нарымского сквера и элитный комплекс Richmond Residence на Кирова. Последний в 2020 году получил федеральную премию Urban Awards как лучший региональный комплекс элит-класса.
В 2021 году стало известно, что «Дом-Строй» купил здание банка «Открытие» на улице Кирова рядом с метро «Октябрьская». Компания хотела перевести участок в зону, где можно строить многоэтажные дома.
Кроме «Дом-Строя» Владимир Наумов владеет ООО «Росинвестпроект», компанию учредили в 2005 году. По данным «Контур.Фокуса», она занимается арендой и управлением нежилым имуществом. Баланс компании на конец 2021 года — 537 миллионов, выручка — 21,1 миллиона, чистая прибыль — 57,8 миллиона.
НГС направил запрос в «Дом-Строй» с просьбой прокомментировать ситуацию.
В чем мошенничество
Представитель Михаила Космынина, ведущий юрист правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» Захар Глушков подтвердил НГС, что обвинение в мошенничестве связано с помещением для центра «Мой бизнес» в ЖК «Флотилия».
По словам юриста, на поиск помещения для центра выделили бюджетные деньги в размере около 70 миллионов рублей. На эти средства Космынин заключил 10-летний договор аренды площадки в ЖК «Флотилия» с собственником здания Владимиром Наумовым. Кроме того, часть суммы потратили на ремонт.
— Были некоторые нюансы. Во-первых, само помещение большое — 2 тысячи квадратных метров. Кроме того, были определенные пожелания к арендодателю: чтобы он позволил сделать перепланировку в соответствии с дизайн-проектом. Собственник, Наумов, согласился. Как считает следствие, в этом моменте было нецелевое расходование бюджетных средств, — объяснил юрист Захар Глушков.
То есть следствие сочло нецелевыми расходами ремонт помещения. По мнению следователей, Космынин мог найти площадку дешевле, говорит Захар Глушков. Хотя, заметил он, эксперты считают, что директор «Моего бизнеса» даже сэкономил.
— Если открыть сайт коммерческой недвижимости и посмотреть объявления в районе центра, можно понять, что это дешево. По истечении 10-летнего контракта, с учетом амортизации, экономии и того, что там часть помещений в субаренду сдавалась, вот эти выделенные бюджетные деньги окупились бы, — объяснил Глушков.
Так как Владимир Наумов — собственник «Флотилии», следствие полагает, что он имел преступный умысел при сдаче помещения в аренду, говорит юрист Захар Глушков. По версии следствия, за бюджетные деньги Наумов сделал ремонт в собственном здании.
— Плюс имел некоторую прибыль, потому что сдал в аренду, — ему как предпринимателю это выгодно. Но был ли там факт коррупции или это все-таки гражданско-правовые отношения? — подчеркивает Захар Глушков.
При этом события, о которых идет речь, происходили в 2019 и 2020 годах, говорит юрист. Сейчас «Мой бизнес» продолжает работать, несмотря на уголовные дела. Кадровый состав центра не менялся, а у министерства нет вопросов к организации:
— За это время ни мэрия, ни министерство — никто не выходил в суд с иском к Наумову или Космынину с требованиями эти средства взыскать. <...> Мы не даем оценку работе правоохранителей, потому что считаем, что здесь, скорее всего, произошло недоразумение. Я думаю, и они скоро сделают правильные выводы по этому событию, — сказал Глушков.
Дело Михаила Космынина
Вторая статья, по которой обвиняют Михаила Космынина, — растрата. По словам Захара Глушкова, здесь речь идет о премиях, которые директор центра якобы присвоил.
— Он получал ровно столько же, сколько рядовые сотрудники. А общая сумма премии за год составила 368 тысяч рублей. То есть в течение года человек, который распоряжается бюджетными средствами до сотен миллионов рублей, решил разбогатеть всего лишь на 368 тысяч. Это можно назвать либо безумной мелочностью, либо невероятной глупостью. Либо, как считаем мы, это совершенно не преступление, — настаивает Захар Глушков.
По словам юриста, решение об аренде, ремонте и размере премий директор центра принимал не единолично.
— Есть целая комиссия, которая уполномочена принимать такие решения. Только она решает — будет помещение или нет, кому назначить премию. Затем решение отправляют на подпись в министерство, — объяснил Глушков.
В отличие от Владимира Наумова, Михаила Космынина отправили в СИЗО. Суд принял такое решение, не приняв во внимание, что у мужчины на иждивении четверо детей, и ему дают только положительные характеристики. 13 июля он должен был получать государственную награду в Кремле как один из лучших руководителей центра «Мой бизнес» в стране.
— Семья, коллеги, бизнесмены, чиновники, с которым он когда-либо соприкасался, характеризуют его как семейного, воспитанного, образованного специалиста и человека. Никто не мог бы предположить, чтобы он допустил такой проступок. У него юридическое образование и он четко понимает все правовые последствия, он бы не допустил этого, — уверен Захар Глушков.
Что это значит?
Судя по тому, что Наумова отправили под домашний арест, у следствия нет больших претензий к девелоперу. А сам он не видит причин отказываться от сотрудничества со следствием, считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов. Эксперт предполагает, что Наумову придется вернуть государству средства, полученные от «Моего бизнеса» за аренду, если правоохранительные органы посчитали эти выплаты незаконными.
По словам Андрея Кузнецова, в последние годы контроль за государственными субсидиями увеличился. Это связано в том числе и с увеличением объемов поддержки, например в пандемию.
— Обращение с государственными деньгами — очень сложная наука. Порой требования финансовой дисциплины доходят до абсурда. Есть мнение, что на 100% исполнить их просто невозможно. Руководители часто оказываются перед выбором: сделать как лучше для дела или как положено по правилам. Рисковые выбирают интересы дела, даже понимая, что оно может трансформироваться в уголовное, — рассуждает Андрей Кузнецов.
При этом откровенных мошенничеств с госсредствами тоже хватает, говорит эксперт.
— Мы знаем немало уголовных историй, где следствие не смогло убедительно доказать конкретные факты прикарманивания государственных денег обвиняемыми, но это не помешало признать их виновными в нарушениях. В деле Космынина и Наумова пока тоже не прозвучали факты их личной выгоды от махинаций с бюджетными средствами. Впрочем, подробностей пока в целом практически нет, — подчеркивает Кузнецов.
Работа с госзаказчиками для предпринимателей — это и риск, и возможность, особенно в кризисные для экономики моменты, считает он. Государственные ресурсы находятся на особом контроле, и здесь выше шансы обрести проблемы с правоохранительными органами по сравнению с контрактами между частными структурами.
— Но скандальные информационные поводы не должны вводить в заблуждение, будто госконтракты сплошь и рядом приводят к уголовным делам и посадкам. Было бы так, экономика уже была бы в параличе. На самом деле, успешных для бизнес-структур контрактов с государством несравнимо больше, просто скандальные истории вызывают больший резонанс и формируют искаженное общественное мнение, — заключил Андрей Кузнецов.
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