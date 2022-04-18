Громкий арест в Москве: за что задержали девелопера левобережной Рублевки и как он связан с первыми лицами Новосибирска
Конфликт двух застройщиков перерос в целую серию уголовных дел — что это изменит на рынке недвижимости
11 апреля в Москве задержали новосибирского девелопера Михаила Обласова — его подозревают в мошенничестве в сделке с муниципальной землей. Вместе с ним задержали и его партнера, Николая Вдова. Дело Обласова, хотя и косвенно, связывают с другим громким земельным мошенничеством, по которому другой известный в Новосибирске застройщик, Владислав Крючков, до сих пор находится в розыске. Кем был Михаил Обласов для новосибирского строительного рынка, в чём суть претензий к застройщику и как это может отразиться на работе застройщиков на городской земле, узнала Лиза Пичугина.
Почему задержали девелопера
11 апреля несколько СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о задержании в Москве бизнес-партнеров Михаила Обласова и Николая Вдова: они как раз собирались уехать из России. Обоих, по данным Центрального районного суда Новосибирска, взяли под стражу до 7 июня по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Причиной стали земельные махинации.
Дело основано на истории садового общества «Сказочная поляна», расположенного на территории Заельцовского и Калининского районов, подтвердил журналисту НГС главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» («ЦДЖ») Андрей Кузнецов. В 2012 году мэрия Новосибирска предоставила «Сказочной поляне» более 150 гектаров городской земли, потеряв около 383 миллионов рублей: по закону, для ведения садоводческой деятельности землю можно получить бесплатно.
— По версии следствия, Обласов, Вдов и еще ряд [людей] получили доверенности от 120 человек и без их ведома ввели их в состав СНТ. А потом, пользуясь теми же доверенностями, потребовали от мэрии Новосибирска признать право частной собственности на данные участки. И продали их, — рассказал Кузнецов.
По информации издания «Континент Сибирь», оформлением документов занимался Николай Вдов. Он же, по данным «Контур.Фокуса», был председателем правления «Сказочной поляны». Среди учредителей СНТ также значатся Олег Жабин и Динара Нежданова — втроем они организовали садовое товарищество в 2008 году. В конце апреля 2019 года Николай Вдов из числа соучредителей СНТ вышел, а 2 марта 2022 года два других учредителя стали бывшими.
«Вымутить подешевле, продать подороже»
Динара Нежданова, помимо прочего, была первой владелицей творческой архитектурной мастерской «Лантерна» — в последние годы ее проекты часто отмечают престижными архитектурными наградами. Из состава учредителей Нежданова вышла в 2019 году, сегодня компания принадлежит Ларисе Ющук. За два года до этого компания успела спроектировать необычные стеклянные «утюжки» — два здания-близнеца на улице Немировича-Данченко, 122а.
Второй корпус комплекса еще не достроен, а первый построила семья Обласовых: Виктор Обласов получал разрешение на строительство, Наталья Обласова — разрешение на ввод, в здании зарегистрирована «Клиника профессора Михайлова», основной владелец которой — Михаил Обласов. Комплекс — один из его девелоперских проектов, но при этом не самый известный.
Наиболее известен проект Михаила Обласова «Белые росы»: большой поселок в Левобережье, состоящий из дорогих коттеджей и жилого комплекса малоэтажных домов с благоустроенной территорией. Формально Обласов был связан с одноименным ДНТ — вместе с Натальей Обласовой, Еленой Красновой, Олегом Жабиным и чуть позже — Николаем Вдовом. Сегодня ДНТ «Белые росы» признано банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство.
Дома в «Белых росах» строила компания «ИнтерСтрой». С ней ни Михаил Обласов, ни Николай Вдов формально не связаны. Правда, согласно картотеке арбитражных дел, средства ей выделял именно Обласов: в 2018 году он взыскал с компании без малого 20 миллионов рублей по двум неисполненным договорам займа.
Как говорят участники рынка, как девелопер Обласов широко известен не был. Один из новосибирских аналитиков назвал его «разводящим»: он был связан с околовластными структурами и таким образом имел доступ к земельным ресурсам, а там, где занимался строительством, делал это косвенно.
— В ряду заслуженных новосибирских девелоперов Михаил Обласов — персона не очень значительная, — говорит еще один из собеседников НГС, знакомый с ситуацией. — У него бизнес такой был: кручу, верчу, запутать хочу. То есть использовать каким-то образом свои политические связи, чтобы вымутить землю подешевле и продать ее подороже. То есть он не со строительного рынка, а с политического, со связями, вполне вероятно, коррупционного характера. Про таких говорят, что это личность известная в узких кругах, и именно в узких кругах его хорошо знали много лет именно как человека, способного решать вопросы, а публично он крайне мало известен.
Михаил Обласов связан со многими политическими фигурами Новосибирска. Например, с экс-мэром и экс-губернатором, а сегодня сенатором Владимиром Городецким — какое-то время он был его советником и представителем новосибирской мэрии в Москве (его место после победы Анатолия Локтя на выборах-2014 занял Иван Стариков).
Есть у него пересечения и с бывшим вице-мэром Сергеем Боярским, который был одним из участников учрежденного Обласовым областного отделения Российского военно-исторического общества, а позже возглавил региональный Минстрой.
В 2018 году Михаил Обласов возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. В то время возбудили уголовное дело против начальника управления по земельным ресурсам Юрия Кузнецова: его обвиняли в превышении должностных полномочий. Обласов публично выступил в защиту чиновника — обращение опубликовала «Тайга.инфо». В следующем году Кузнецов оказался подозреваемым в новом расследовании земельных махинаций.
По информации «ЦДЖ», в обоих уголовных делах фигурировали сделки с компаниями, которыми руководили и владели Михаил Обласов и Николай Вдов. Сначала это была продажа земли по заниженной стоимости компании «Лидер-Нск», потом — неисполненный договор аренды с компанией «АСК».
Девелоперский конфликт
Андрей Кузнецов косвенно связывает все эти разбирательства с конфликтом между Михаилом Обласовым и еще одним новосибирским девелопером — Владиславом Крючковым. В 2018 году его заочно арестовали из-за сделки с земельным участком.
— Следом появилось два уголовных дела против чиновника мэрии Юрия Кузнецова, в обоих фигурировал Вдов, и это считали «алаверды» Обласову, — объяснил директор «ЦДЖ». — Можно сказать, что Обласов попал под пристальное внимание правоохранительных органов после конфликта с Крючковым. Во всяком случае, так совпало по времени на 100%.
Чужая земля
Все уголовные дела связаны с муниципальной землей: продажей, арендой и приватизацией. В частности, разбирательство против Владислава Крючкова связано с распространенной в Новосибирске схемой, которой пользуются многие застройщики: когда участок передается для строительства одного объекта, а строят на нём в итоге совсем другой.
— С моей точки зрения, там никакого нарушения закона не было. Была земля, на земле строился какой-то объект, потом земля оформлялась в собственность, потом менялось назначение земли, объект сносился и строился дом. Это говорит только о том, что у нас генплан города не работает, — считает новосибирский аналитик Сергей Николаев. — Ну примите решение Совета депутатов или закон областной примите о том, что запрещается менять назначения земель.
Андрей Кузнецов с ним соглашается: такая схема — вполне легальный способ снизить затраты на выкуп земли. Сейчас, считает он, она используется реже — в том числе из-за «негативного шлейфа». При этом в случае с Михаилом Обласовым, Николаем Вдовом и ДНТ «Сказочная поляна» схема реализована иначе — в нее оказались включены третьи лица.
— Уголовные дела против Крючкова и Обласова показывают рынку, что неоднозначные сделки с муниципальной или государственной землей могут привести к негативным последствиям даже годы спустя. В то же время следователи часто строят свои версии, выискивая криминальные мотивы в предпринимательских затеях, более-менее укладывающихся в рамки законодательства, — заключает Кузнецов.
Примечательно, что единственный девелоперский проект, к которому у следователей претензий нет и который до сих пор связывают с Михаилом Обласовым как минимум как с идеологом, «Белые росы», в последние годы отметился скандалами. Сперва опять же земельным, затем — просто показательными: из-за того самого шумевшего когда-то на весь Новосибирск уникального и заброшенного благоустройства и проблем с коммуникациями, с которыми жителей оставили один на один.