Громкий арест в Москве: за что задержали девелопера левобережной Рублевки и как он связан с первыми лицами Новосибирска

Почему задержали девелопера

11 апреля несколько СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о задержании в Москве бизнес-партнеров Михаила Обласова и Николая Вдова: они как раз собирались уехать из России. Обоих, по данным Центрального районного суда Новосибирска, взяли под стражу до 7 июня по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Причиной стали земельные махинации.



Дело основано на истории садового общества «Сказочная поляна», расположенного на территории Заельцовского и Калининского районов, подтвердил журналисту НГС главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» («ЦДЖ») Андрей Кузнецов. В 2012 году мэрия Новосибирска предоставила «Сказочной поляне» более 150 гектаров городской земли, потеряв около 383 миллионов рублей: по закону, для ведения садоводческой деятельности землю можно получить бесплатно.



— По версии следствия, Обласов, Вдов и еще ряд [людей] получили доверенности от 120 человек и без их ведома ввели их в состав СНТ. А потом, пользуясь теми же доверенностями, потребовали от мэрии Новосибирска признать право частной собственности на данные участки. И продали их, — рассказал Кузнецов.

