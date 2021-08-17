Застройщик сделал парк с прудами, чтобы продавать дома в левобережной «Рублевке». А как продал — забросил

Застройщик построил на окраине парк с прудами, но мэрии он оказался не нужен
Несколько лет назад проект «Белые росы» был для Новосибирска неожиданным и прорывным: красивые коттеджи и аккуратные 4-этажные дома, а территория похожа на большой европейский парк с ровными газонами, дорожками, озером с беседкой над водой, открытым бассейном, искусственными холмами и прудами. Последние были в каждой рекламной публикации застройщика, и в этот оазис переезжали, забыв о пробках и общей неблагоустроенности окраины Кировского района. Сегодня от былой красоты осталась только часть, а парк с прудами, обустроенный застройщиком на городской земле, оказался заброшен, и теперь сюда не ходят гулять даже с собаками. Попытка местных жителей взять контроль над запущенной территорией успехом не увенчалась. Как город потерял благоустроенную зеленую зону, узнала Лиза Пичугина.
«Белые росы» в Кировском районе — большой проект, который состоит из комплекса многоквартирных домов с одной стороны улицы и двух очередей коттеджей — с другой. С обеих сторон застройщик, строительная компания «ИнтерСтрой», планировал масштабное благоустройство.
По проекту, это место должно было стать чем-то вроде новосибирской «Рублевки» с прудами, озёрами, открытым бассейном для жителей и продуманным ландшафтным дизайном. Но сегодня части «Белых рос» отделены друг от друга заборами, и одно озеро, оказавшееся на территории 4-этажек, осталось в их управлении, а небольшой парк с тремя прудами, обустроенный на муниципальной земле, пришел в запустение.
Жительница одного из коттеджей Анна вспомнила, что парк с прудами на территории в 4 тысячи
Из 6 лет, что Анна живет в «Белых росах», примерно 4 года всё было в порядке: сначала за территорией ухаживал застройщик и аффилированная с ним УК «ИнтерСтрой-Комфорт», потом они от нее отстранились, но успели обнести забором с доступом только для жителей проекта, и они поддерживали порядок сами. По словам женщины, в парке даже проводили свадьбы.
— Мы отголосовывали дополнительно повышение тарифа, чтобы УК «ИнтерСтрой-Комфорт» осуществляла там дополнительный уход: стригла газон, подливала воду в маленькие озерца, — добавил председатель совета одного из многоквартирных домов Михаил Абросимов. — Но у них появились финансовые проблемы, и они стали сдавать позиции по всем параметрам.
Год назад забор внезапно снесли, фонари буквально выдрали с корнем, увезли лавочки, и постепенно жители ходить к прудам перестали.
— В этом году там всё в ужасном состоянии, пруды пустые, заросли, весь парк за год зарос, там бурьян по колено, мы даже с собакой туда не ходим гулять, — говорит Анна.
Среди местных жителей ходили слухи, что у застройщика, который арендовал территорию парка у мэрии Новосибирска, образовался внушительный долг перед городом, и районная администрация таким образом отметила возвращение земли в муниципальную собственность.
В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в ответ на запрос журналиста НГС сообщили, что участок действительно по договору аренды был передан строительной компании «ИнтерСтрой», но к 2019 году застройщик накопил долг — более полумиллиона рублей. Судя по базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, с долгом компания так и не рассчиталась.
Михаил Абросимов, впрочем, считает, что забор забрали те же люди, которые посягали на участок с их парковкой. Но если парковку жителям отстоять удалось, то участок с парком даже неформально к территории «Белых рос» не относится, и оснований его отстаивать у местных жителей не было никаких.
Хотя совсем надежду они еще не потеряли. Анна рассказала, что в прошлом году заявку на аренду заброшенных прудов подавала компания «Зелёный город» — она занимается озеленением и ландшафтным дизайном, обслуживает целые микрорайоны (например, «Весенний», рассказали в компании). Но из мэрии им пришел отказ — в том числе в организации аукциона на городскую землю. Причиной для отказа почему-то стали отношения властей с «ИнтерСтроем».
«В настоящее время указанный договор аренды расторгнут. Однако, по имеющейся в департаменте [земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска] информации, право аренды ООО Строительная компания «ИнтерСтрой» в отношении земельного участка до настоящего времени не прекращено», — указано в ответе за подписью начальника департамента Георгия Жигульского (копия имеется в распоряжении редакции НГС). «Согласно подпункту 7 пункта 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и предоставленный на праве аренды, не может быть предметом аукциона».
Согласно ответу мэрии журналисту НГС, все отношения с застройщиком, которые касались заброшенного парка, мэрия прекратила еще в октябре 2017 года, когда истек срок действия договора. При этом ни администрация Кировского района, ни департамент земельных и имущественных отношений об обращении «Зелёного города» не вспомнили.
Гендиректор «Зелёного города» Борис Мазурин говорит, что в целом от предложения не отказывается, хотя этот проект для компании не приоритетный.
— Мне хотелось этот участочек привести в порядок, у нас ресурсы есть и возможность. Просто жалко: изначально там были вложены хорошие деньги, можно было бы сделать красивый уголочек, — отметил он в разговоре с журналистом НГС. — У нас там много клиентов, которых мы обслуживаем, у них тоже есть интерес как-то вскладчину привести там всё в порядок. Мы готовы оказать содействие, может, усовершенствовать, улучшить, подремонтировать, юридически принять участие — у меня квалифицированный штат работников.
Борис Мазурин признался, что и сам живет недалеко от «Белых рос», и в том районе находится офис компании, а она, в свою очередь, владеет и небольшим питомником. Он говорит, что рассчитывал соблюсти баланс в парке: и благоустроить его для жителей, и получить территорию для компании, которая занимается озеленением. Построить что-то капитальное здесь всё равно нельзя: участок предназначен для зеленой зоны с прудами. Он не исключил, что в случае, если обременение с земли будет снято, компания снова попробует получить право на аренду. В мэрии сообщили, что как минимум администрация Кировского района на нее не претендует и в планы его развития она не входит.
По оценке гендиректора «Зелёного города», чтобы привести заброшенный парк в порядок — скосить траву, убрать сорняки, привести в порядок деревья, кусты, пруды и дорожки — потребуется 200–300 тысяч рублей. Бюджет содержания территории может составить 20–30 тысяч рублей в месяц.
Михаил Абросимов признает: 36 коттеджам первой очереди «Белых рос» самостоятельно обслуживание парка не потянуть: один только забор, который ограничит доступ посторонних в парк, может обойтись в пару миллионов рублей.
— У нас есть успешный опыт сотрудничества управляющей компании с местным ТСН, и можно было бы восстановить этот забор и сделать парк, облагородить его общими усилиями за свой счет, — говорит он. — И мы не против пообщаться с теми, кто желает добра району, найти точки соприкосновения.
Но, по мнению мужчины, стоит немного подождать. По его сведениям, есть застройщик, который планирует строительство многоквартирного дома на участке между конечной остановкой транспорта и второй очередью коттеджей в «Белых росах». Не исключено, что он тоже будет заинтересован в благоустройстве района, в котором ему предстоит продавать квартиры.
УК «ИнтерСтрой-Комфорт», которая раньше обслуживала и коттеджи, и дома жилого комплекса, с июля исключена из ЕГРЮЛ. Поселком сегодня управляет ТСН, 4-этажками — УК «Краснообск». Но последней пока не до благоустройства чужой территории, считает Михаил Абросимов: слишком много работы ей оставили предшественники.
СК «ИнтерСтрой» — всё еще действующая компания, хотя телефоны, указанные в ЕГРЮЛ и на сайте, недействительны. Связаться с нынешней владелицей компании, Каролиной Кашкаровой, журналисту НГС не удалось.
В Новосибирске возможно благоустройство не только когда-то красивых территорий, но и в буквальном смысле свалок: семье Натальи Иванцовой при помощи волонтеров это удалось. Причем здесь реализовали примерно то, на что рассчитывает Борис Мазурин: на Кедровой не только красивый парк с бесплатным входом, но и питомник для растений, и экспериментальные сады.