Застройщик сделал парк с прудами, чтобы продавать дома в левобережной «Рублевке». А как продал — забросил

«Белые росы» в Кировском районе — большой проект, который состоит из комплекса многоквартирных домов с одной стороны улицы и двух очередей коттеджей — с другой. С обеих сторон застройщик, строительная компания «ИнтерСтрой», планировал масштабное благоустройство.



По проекту, это место должно было стать чем-то вроде новосибирской «Рублевки» с прудами, озёрами, открытым бассейном для жителей и продуманным ландшафтным дизайном. Но сегодня части «Белых рос» отделены друг от друга заборами, и одно озеро, оказавшееся на территории 4-этажек, осталось в их управлении, а небольшой парк с тремя прудами, обустроенный на муниципальной земле, пришел в запустение.

