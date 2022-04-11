Новосибирского девелопера задержали по делу о мошенничестве — он пытался покинуть РФ

Новосибирского девелопера и бывшего председатель комиссии Общественной палаты региона Михаила Обласова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере с землей, которая принадлежала мэрии. Перед задержанием он пытался покинуть Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Центральном районном суде Новосибирска информагентству уточнили, что Обласова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А заключили под стражу его до 7 июня. С Обласовым задержали и его бизнес-партнера Николая Вдова — его задержали на аналогичный срок.
По информации источников «Континента Сибирь», Михаил Обласов с неким рядом лиц захотели незаконно приобрести земельный участок, который мэрия выделила под размещение СНТ «Сказочная поляна» в Новосибирске.
По данным «Контур.Фокус», СНТ «Сказочная поляна» образовалось в 2008 году. Председателем правления до 2019 года значился Николай Вдов. По состоянию на 2 марта 2022 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении этого юридического лица из ЕРГЮЛ.
Для этого, уточняет издание, подозреваемые «нашли более 100 человек, которые согласились выдать фигурантам дела нотариальную доверенность, на основании которой граждане были введены в состав СНТ как лица, использующие входящую в участок товарищества землю для ведения садоводческого, огороднического или дачного хозяйства». По этим документам земли предоставляли в собственность бесплатно. Заключения об этом, по информации «Континента Сибирь», оформлял председатель правления СНТ Николай Вдов. Уточняется, что люди не знали о вступлении в товарищество и выделении земли.
Затем Обласов и Вдов якобы направили в мэрию заявление о предоставлении в собственность земельных участков в СНТ. Городские власти дали разрешение, а фигуранты дела зарегистрировали право собственности на земельные участки и «распорядились ими по своему усмотрению». Ущерб от их действий мэрии Новосибирска оценили в более чем 383 миллиона рублей.
Согласно «Контур.Фокус», Михаил Обласов владеет компанией по покупке и продаже недвижимости ООО «Атлас». Ее баланс за 2020 год составил 125,4 миллиона рублей, а выручка — 4,1 миллиона. Николай Вдов, по данным сайта, является соучредителем ООО «Основа» и ООО «Лидер-НСК». Первая компания занимается торговлей продуктами, а вторая — управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Последняя обанкротилась еще в 2019 году.
Новосибирской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина. Ему инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.