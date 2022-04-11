Новосибирского девелопера задержали по делу о мошенничестве — он пытался покинуть РФ

Новосибирского девелопера и бывшего председатель комиссии Общественной палаты региона Михаила Обласова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере с землей, которая принадлежала мэрии. Перед задержанием он пытался покинуть Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Центральном районном суде Новосибирска информагентству уточнили, что Обласова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А заключили под стражу его до 7 июня. С Обласовым задержали и его бизнес-партнера Николая Вдова — его задержали на аналогичный срок.