Главу Обского бассейна водных путей судят за мошенничество на зарплате. Ущерб — свыше 400 тысяч рублей

Новосибирской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина. Ему инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.
— С сентября 2017-го по июнь 2020 года руководитель вышеуказанного федерального бюджетного учреждения, занимая одновременно должность заведующего кафедрой Сибирского государственного университета водного транспорта, используя свое служебное положение, осуществлял внесение фиктивных сведений в табели учета рабочего времени о своей учебной работе, которую фактически не осуществлял, — сообщили НГС в транспортной прокуратуре.
Общая сумма незаконно полученной зарплаты Павлушкина по подсчетам прокуратуры превысила 400 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Центральный районный суд для рассмотрения.
Год назад Павлушкину выписали штраф за злоупотребление должностными полномочиями. С 2015 по 2019 год он бесплатно разрешал пользоваться казенным теплоходом руководителям органов власти и коммерческих организаций, решая тем самым «вопросы личного характера». Кроме этого, глава Обского бассейна водных путей самостоятельно пользовался судном. Ущерб от действий Павлушкина оценили в миллион четыреста тысяч рублей, но оштрафовали его всего на 35 тысяч.
30 марта СК возбудил уголовное дело на новосибирскую мостостроительную компанию из-за невыплаты зарплат. 37 работникам не выплатили более 4 миллионов рублей.