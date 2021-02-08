8 февраля понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 9/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняВ Новосибирске откроют необычный частный парк

Все новости

Все новости

Главу Обского бассейна водных путей оштрафовали на 35 тысяч (сумма ущерба была 1 миллион 400 тысяч)

Он бесплатно разрешал чиновникам и директорам компаний кататься на пароходе, чтобы «решить вопросы личного характера»

3 509
57Обсудить

Поделиться

Сергей Павлушкин уже возместил ущерб

Сергей Павлушкин уже возместил ущерб

Поделиться

Главу Обского бассейна водных путей оштрафовали на 35 тысяч

Руководителю администрации Обского бассейна водных путей Сергею Павлушкину выписали штраф за злоупотребление должностными полномочиями. Из-за его действий организация получила ущерб в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом сумма штрафа меньше в 40 раз — всего 35 тысяч рублей.

— Руководитель, действуя из иной личной заинтересованности, обеспечил заключение договоров на проведение дорогостоящих ремонтных работ находящегося в оперативном управлении пассажирского теплохода, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирского СУТ СК России.

По данным следствия, Сергей Павлушкин с 2015 по 2019 годы бесплатно разрешал пользоваться пароходом руководителям органов власти и коммерческих организаций. Тем самым он решал «вопросы личного характера». Кроме этого, глава Обского бассейна водных путей самостоятельно пользовался судном.

— В результате преступных действий организации причинен ущерб на сумму более 1 400 000 рублей. Преступная деятельность судоводителя была пресечена сотрудниками УФСБ, — сообщили в СК на транспорте.

Сергей Павлушкин, по данным следователей, уже возместил ущерб.

Ранее стало известно, что на руководителя администрации Обского бассейна водных путей заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Ранее у него прошли обыски. Их также провели в Институте водного транспорта — Сергей Павлушкин входит в состав его попечительского совета.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

арендаштрафпароход
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (57)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...