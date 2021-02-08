Главу Обского бассейна водных путей оштрафовали на 35 тысяч (сумма ущерба была 1 миллион 400 тысяч)

Главу Обского бассейна водных путей оштрафовали
Руководителю администрации Обского бассейна водных путей Сергею Павлушкину выписали штраф за злоупотребление должностными полномочиями. Из-за его действий организация получила ущерб в размере
— Руководитель, действуя из иной личной заинтересованности, обеспечил заключение договоров на проведение дорогостоящих ремонтных работ находящегося в оперативном управлении пассажирского теплохода, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирского СУТ СК России.
По данным следствия, Сергей Павлушкин с 2015 по 2019 годы бесплатно разрешал пользоваться пароходом руководителям органов власти и коммерческих организаций. Тем самым он решал «вопросы личного характера». Кроме этого, глава Обского бассейна водных путей самостоятельно пользовался судном.
— В результате преступных действий организации причинен ущерб на сумму более
Сергей Павлушкин, по данным следователей, уже возместил ущерб.
Ранее стало известно, что на руководителя администрации Обского бассейна водных путей заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Ранее у него прошли обыски. Их также провели в Институте водного транспорта — Сергей Павлушкин входит в состав его попечительского совета.