В Новосибирске на главу Обского бассейна водных путей завели уголовное дело

В Новосибирске завели уголовное дело на главу Обского бассейна водных путей
В Новосибирске завели уголовное дело о мошенничестве в отношении Сергея Павлушкина. Он занимает должность главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей.
— Управлением на транспорте МВД России по СФО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере, — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
20 января стало известно, что у Сергея Павлушкина и в Сибирском институте водного транспорта прошли обыски. Их провели в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве. При этом в самом СГУВТ, доцентом которого является Сергей Павлушкин, информацию об обысках не сообщили. Ее также не было у Следственного комитета.
19 января стало известно, что депутат новосибирского Заксобрания пойдет под суд за мошенничество с грантом. Преступление, в котором его обвиняют, произошло в 2019 году.