У главы администрации Обского бассейна прошли обыски

У руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина, а также в Сибирском институте водного транспорта прошли обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— В рамках раннее возбужденного уголовного дела о мошенничестве у руководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Сергея Валентиновича Павлушкина и в институте водного транспорта были проведены обыски, — цитирует издание свой источник.

В Сибирском государственном университете водного транспорта сообщили, что не могут дать информации об обысках. Кроме того, такой информации нет и у Следственного комитета Новосибирской области.