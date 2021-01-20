У главы администрации Обского бассейна прошли обыски

У главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей прошли обыски
У руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина, а также в Сибирском институте водного транспорта прошли обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
— В рамках раннее возбужденного уголовного дела о мошенничестве у руководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Сергея Валентиновича Павлушкина и в институте водного транспорта были проведены обыски, — цитирует издание свой источник.
В Сибирском государственном университете водного транспорта сообщили, что не могут дать информации об обысках. Кроме того, такой информации нет и у Следственного комитета Новосибирской области.
Как указано на сайте Сибирского государственного университета водного транспорта, Павлушкин является доцентом института и входит в состав его попечительского совета.
Осенью 2019 года в здании управления делами