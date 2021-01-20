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У главы администрации Обского бассейна прошли обыски

По информации источников, обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве

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Сообщается также об обысках в университете водного транспорта

Сообщается также об обысках в университете водного транспорта

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У главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей прошли обыски

У руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина, а также в Сибирском институте водного транспорта прошли обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— В рамках раннее возбужденного уголовного дела о мошенничестве у руководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Сергея Валентиновича Павлушкина и в институте водного транспорта были проведены обыски, — цитирует издание свой источник.

В Сибирском государственном университете водного транспорта сообщили, что не могут дать информации об обысках. Кроме того, такой информации нет и у Следственного комитета Новосибирской области.

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Как указано на сайте Сибирского государственного университета водного транспорта, Павлушкин является доцентом института и входит в состав его попечительского совета.

Осенью 2019 года в здании управления делами СО РАН прошли обыски. Как позже стало известно, следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий: оно оказалось связано с незаконной передачей, а затем приватизацией одного из коттеджей академиков. НГС рассказывал о подробностях дела.

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мошенничествообыскиуголовное дело
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