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Депутат Законодательного собрания НСО пойдет под суд за мошенничество с грантом

Преступление, в котором обвиняют Валентина Сичкарёва, произошло в декабре 2019 года

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По версии следствия, депутат в сговоре с директором ООО «Сельхозпрод» и главой крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района якобы похитили свыше 2,3 миллиона рублей

По версии следствия, депутат в сговоре с директором ООО «Сельхозпрод» и главой крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района якобы похитили свыше 2,3 миллиона рублей

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Депутата Новосибирской области обвиняют в мошенничестве

Следственный комитет Новосибирской области направил в суд уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Валентина Сичкарёва, главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств Чулымского района и директора ООО «Сельхозпрод». Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник в правоохранительных органах подтвердил журналисту НГС, что в деле фигурирует депутат Валентин Сичкарёв, который в Заксобрании занимает должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. На данный момент депутат в СИЗО не находится. По данным «Контур.Фокуса», депутат Валентин Сичкарёв — учредитель ООО «Сельхозпрод», директором которого является Виталий Кухта. Также депутат владеет строительной компанией ООО «Восток-Запад».

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По версии следствия, в июле 2017 года региональное Министерство сельского хозяйства выделило деньги главе фермерского хозяйства в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы. В конце января 2019 года остаток средств выделенного гранта составил свыше 2,3 миллиона рублей. В материалах Следственного комитета указывается, что обвиняемые изготовили фиктивные документы, подтверждающие факт ремонта животноводческого комплекса в поселке Кокошино в Чулымском районе, который на самом деле произведен не был.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком.

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Следственный комитетдепутат Заксобрания
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