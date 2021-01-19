Депутат Законодательного собрания НСО пойдет под суд за мошенничество с грантом

Следственный комитет Новосибирской области направил в суд уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Валентина Сичкарёва, главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств Чулымского района и директора ООО «Сельхозпрод». Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник в правоохранительных органах подтвердил журналисту НГС, что в деле фигурирует депутат Валентин Сичкарёв, который в Заксобрании занимает должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. На данный момент депутат в СИЗО не находится. По данным «Контур.Фокуса», депутат Валентин Сичкарёв — учредитель ООО «Сельхозпрод», директором которого является Виталий Кухта. Также депутат владеет строительной компанией ООО «Восток-Запад».