Прокуратура возбудила уголовное дело на новосибирскую мостостроительную компанию из-за невыплаты зарплат

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска после проверки ООО «Мостостроительная компания "Сибирь"» возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Согласно данным «Контур.Фокус», ООО «Мотостроительная компания "Сибирь"» — предприятие, образованное в 2016 году. Компания занимается строительством мостов и тоннелей, ремонтом различного оборудования и разработкой строительных проектов. Учредитель и генеральный директор — Андрей Никитин. Выручка компании за 2020 год составила 8,9 миллиона рублей.
Во время проверки прокуратура установила, что 37 работникам предприятия с июля 2021 года более двух месяцев не выплачивалась заработная плата на сумму более 4 миллионов рублей.
— В связи с тем, что работодателем не было принято мер, направленных на погашение долгов по оплате труда, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, — пояснили в ведомстве.
После рассмотрения этих материалов на компанию возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование и восстановление трудовых прав граждан находятся на контроле в прокуратуре.
В феврале НГС выяснял, почему Сбербанк захотел простить «Сибмосту» свои и чужие долги, сможет ли он это сделать, и вспоминал, как с крупнейшей стройки области исчезли деньги.