Экс-чиновник мэрии Новосибирска получил условный срок — он одобрил продажу земли по заниженной цене

Бывшего заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Юрия Кузнецова признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Ему назначили 1 год лишения свободы условно.

Следствие установило, что в 2015 году между мэрией и частной компанией был заключен договор аренды муниципального земельного участка в Первомайском районе

— Существенным его условием являлось то, что арендатор должен построить объекты в соответствии с установленным проектом. В 2018 году организация обратилась в мэрию с ходатайством о приобретении арендуемого участка, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.