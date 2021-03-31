Экс-чиновник мэрии Новосибирска получил условный срок — он одобрил продажу земли по заниженной цене

Экс-главе управления мэрии Новосибирска дали условный срок
Бывшего заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Юрия Кузнецова признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Ему назначили 1 год лишения свободы условно.
Следствие установило, что в 2015 году между мэрией и частной компанией был заключен договор аренды муниципального земельного участка в Первомайском районе
— Существенным его условием являлось то, что арендатор должен построить объекты в соответствии с установленным проектом. В 2018 году организация обратилась в мэрию с ходатайством о приобретении арендуемого участка, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.
Чиновник, зная о невыполнении условий договора, все равно поручил подчиненным подготовить договор купли-продажи арендуемого участка на льготных условиях. При этом у организации-покупателя не было льгот.
— Земельный участок был продан по цене, более чем в 10 раз ниже его рыночной стоимости. Мэрии Новосибирска был причинен ущерб на сумму более 14 миллионов рублей, — рассказали в СК.
Преступление было раскрыто вместе с новосибирской ФСБ.
Юрия Кузнецова задержали в 2018 году, тогда же в мэрии прошли обыски. За год до этого Юрий Кузнецов дал интервью сайту vseon.com, в котором рассказал, что всего в городе заключено около 1,4 тысячи договоров аренды земли под строительство. За эти участки все арендаторы в сумме должны отдавать городу 2 миллиарда рублей в год. При этом долги по аренде на тот момент были на уровне 2,7 миллиарда рублей.
Аресты и задержания сотрудников мэрии происходят постоянно. В прошлом году НГС поговорил с главой управления по жилищным вопросам Денисом Ковалевым, которого также подозревали в превышении должностных полномочий. Следователи пришли к Ковалеву из-за долгостроев. Чиновник объяснил, почему не считает себя виноватым. Вот расшифровка разговора с ним.
У следователей есть вопросы и к сотрудникам министерств. На днях был задержан заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства НСО. Рассказываем, в чем его подозревают и кто еще проходит по этому делу.