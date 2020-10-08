Интервью с чиновником мэрии, попавшим под уголовное дело. Про обыски, 200 млн ущерба и замороженные стройки

Интервью с чиновником мэрии про уголовное дело в Новосибирске
Региональный Следственный комитет подозревает в превышении должностных полномочий главу управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дениса Ковалёва и его предшественника Дмитрия Рыбалко. Предполагается, что из-за них бюджет потерял 202 миллиона рублей. Расследование связано с долгостроем на улице Большой в ЖК «Новомарусино» и замороженным ЖК «Рихард» на Зорге. Мы поговорили с Денисом Ковалёвым об этих событиях. Почему он уверен, что дело закроют, куда делись 200 миллионов бюджетных денег и что будет с дольщиками, которые остались без квартир?
По версии следствия, в 2016 году Денис Ковалёв и Дмитрий Рыбалко заключили муниципальные контракты на услуги покупки квартир в объектах долевого строительства — домах на улицах Большой и Зорге на общую сумму свыше 249 миллионов рублей. Чиновники, считают в СК, достоверно знали, что аванс должен быть не более 30 процентов от цены контрактов, но всё равно умышленно нарушили порядок оплаты. Они незаконно перечислили на счета застройщиков полную стоимость контрактов. Застройщики обанкротились и не выполнили свои обязательства, а из-за действий сотрудников мэрии были нарушены права горожан, которые сейчас живут в аварийных домах, на своевременное улучшение жилищных условий. Кроме того, произошло необоснованное расходование более 202 миллионов рублей из бюджета. Подробный текст с разбором всей ситуации вы можете прочитать здесь.
— Что произошло в 2016 году?
— Мэрия заключила муниципальный контракт с «ДЖН» (ООО «Доступное жилье Новосибирск») на покупку квартир на улице Большой в ЖК «Новомарусино» и «НСК Девелопмент», которое вело строительство по улице Зорге в ЖК «Рихард». Оба объекта сейчас заморожены. Жильё приобреталось для расселения людей из аварийного жилищного фонда. Всё было сделано в соответствии с федеральным законом, на условиях аукциона, куда может заявиться любой застройщик. Других возможностей купить недвижимость у нас нет. В одном случае заявились «ДЖН», в другом «НСК Девелопмент». Более того — мы по закону были обязаны заключить контракт, оснований этого не делать у нас не было.
— Других кандидатов не было?
— На тот момент не было. Объясню почему. Мы поставлены не в самые лёгкие условия. Закупочную цену устанавливает Минстрой России. Выше этой цены купить что-то для муниципальных нужд мы не можем. Я поднимал все документы, когда встречался со следователями, на тот период закупочная цена для Новосибирской области была 35 тысяч 980 рублей за квадратный метр, она значительно ниже сложившейся рыночной. Застройщики по такой цене просто отказываются работать. Поэтому и заявились всего две компании. Документы у них полностью соответствовали конкурсной документации, мы заключили муниципальный контракт, всё проверялось прокуратурой, сразу после заключения и оплаты.
— Вы действительно, как утверждает следствие, сразу перевели застройщикам полную сумму контракта?
— Есть федеральный закон об участии в долевом строительстве, где сказано — после заключения договора, если речь идёт об объектах долевого строительства, вносится оплата полностью, сразу. сразу или в сроки, установленные договором. То есть законом предусмотрена возможность внесения всей суммы оплаты по договору единовременно.
— Сумма ущерба — 249 миллионов рублей, куда делись эти деньги?
— Этот же вопрос задают порядка семисот дольщиков. Этот вопрос рассматривается в рамках другого уголовного дела, возбужденного в отношении руководства строительной компании. Мэрия не вмешивается в стройку, функции контроля у нас нет, эта функция есть у министерства строительства.
— Но вы общались с застройщиками, посещали стройку? Вообще были какие-то сомнения в надежности этих компаний, неужели не было никаких звоночков о том, что застройщики могут обанкротиться?
— Конечно, общались. Более того — мы по закону были обязаны заключить контракт, оснований этого не делать у нас не было. Не забывайте, что это был 2016 год, мы посещали объекты, строительство велось активно и на том, и на другом объекте. У нас не было никаких сомнений, что стройка будет закончена. Кроме того, было письмо от правительство области на мэра, рекомендующее нам конкретно «ДЖН» как участника программы «Жильё для российской семьи» (копия этого письма имеется в распоряжении редакции — Прим. Ред.). Какие у нас могли быть сомнения? Сомнений не возникало. Объекты были в достаточно высокой степени готовности. До какого-то времени в том же Новомарусино всё было хорошо, жилой комплекс отстраивался интенсивно.
— В чём суть обвинений Следственного комитета? Какой у вас сейчас статус?
— Статус подозреваемого. Если вкратце, то следователи считают, что мы не должны были переводить деньги в полном объёме. Вот я прочитал статью на НГС, из неё получается, что чуть ли не мэрия виновна в банкротстве застройщиков. Но ведь это не так! Вопрос идёт только о правомерности оплаты муниципальных контрактов, а застройщик обанкротился вне данного участия. По сути мы являемся такими же обманутыми дольщиками, как и люди. Нами будет подано заявление в ГУВД о признании мэрии потерпевшей стороной. Мы действительно являемся потерпевшими.
— Если вы сделали всё в соответствии с федеральным законом, то откуда вообще возникла эта формулировка — превышение должностных полномочий?
— Следователи ссылаются на решение Совета депутатов от 2015 года о бюджете на 2016 год, там перечислены случаи, когда идёт оплата услуг в 100% размере, единым платежом. Дальше цитирую последний абзац: «оплатить в размере 30%, если другое не предусмотрено действующим законодательством». Следователи и зацепились за эти 30%, но ведь у нас как раз тот самый другой случай, федеральный не лишает нас возможности оплачивать полностью. Может ли региональный закон перечить федеральному? В аналогичных регионах, от Ленинграда до Мордовии, всё тоже самое, я поднимал документы, везде оплата по контракту в долевых объектах строительства производится со 100% оплатой.
— А что вообще будет с этими объектами? Ситуация критичная, дольщики выходят на улицы, потому что они просто остались без жилья.
— Да, ситуация непростая. Было проведено большое количество совещаний, именно с обсуждением вопроса компенсаций и завершения объектов в Новомарусино и на Зорге. Вопрос завершения строительства объектов находится на контроле Министерства строительства НСО.
Сейчас в региональном бюджете у нас заложено порядка 800 миллионов рублей для таких ситуаций, то есть для софинансирования22% стоимости завершения строительства нескольких проблемных объектов, оставшиеся 78% будут финансироваться из федерального бюджета. Организационные мероприятия планируется завершить до конца текущего года и в 2021 году возобновить строительство этих объектов.
— Сейчас вы бы поступили точно также? Внесли бы оплату сразу или попытались договориться с застройщиком об оплате в 30%, к примеру?
— Я убеждён, что мы действовали правильно. Есть один нюанс — только внеся денежные средства в полном объёме мы получили взамен право имущественного требования. То есть мы оплатили товар и теперь имеем право его требовать. Эти квартиры обязательно будут получены мэрией в полном объёме. Если бы мы внесли только часть денег, то требовать товар мы бы не имели право. Мы могли бы только встать в реестр кредитора и претендовать на возврат какой-то незначительной суммы. Можно, грубо говоря, сказать, что обязательство просто отсрочено. Оно будет исполнено, но позже. Плюс мы встали в реестр требований кредитов по квартирам и по выплате денежных средств, штрафов и пенни. Успели набежать штрафные санкции.
— С Дмитрием Рыбалко вы успели пообщаться именно по поводу вашего уголовного дела?
— Нет, у меня нет возможности с ним общаться, нет телефона, его изъяли для снятия с него информации. Чем, собственно, сейчас, наверное, следователи и занимаются.
— Что ещё изъяли?
— Телефон, рабочий компьютер в кабинете и в приёмной. С представителями Следственного комитета мы общались, нам обещали сразу после снятия с носителей информации всё вернуть.
— Как вообще проходили обыски? Что искали?
— Обыски проходили в максимально корректной форме, сразу было заявлено, что ищут документы, относящиеся к деятельности застройщиков. Соответственно, мы добровольно выдали контракты, их изъяли.
— Как ваша семья отнеслась к происходящему?
— Спокойно. Я считаю, что я действовал в рамках закона, поэтому опасаться мне нечего.
— И даже мысли не допускаете о том, что ваш статус может поменяться и вы можете оказаться в СИЗО или тюрьме?
— Тут сложно о чём-то говорить, надеюсь, компетентные органы со всем разберутся. Мы максимально надеемся на взаимное сотрудничество. Мне скрывать нечего и Следственный комитет идёт нам навстречу. Надеемся, что мы придём к какому-то одному решению, справедливому и законному. Всё было в рамках законодательства, никто не выходил за эти рамки. Схема вам же понятна, на основании чего мы действовали? Есть федеральный закон, есть практика действий в других регионах. У нас не возникало даже тени сомнений, что мы действуем в данном случае неверно. Регулярно проводились проверки нашей деятельности, никто никогда не указывал на нарушения.
Сотрудники мэрии регулярно попадают в поле зрения правоохранительных органов. В конце сентября задержали главу комитета рекламы мэрии Новосибирска — его обвинили в получении взятки в крупном размере (мы публиковали фото из зала суда). А в марте задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова по уголовному делу о взятке.