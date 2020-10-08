Интервью с чиновником мэрии, попавшим под уголовное дело. Про обыски, 200 млн ущерба и замороженные стройки

По версии следствия, в 2016 году Денис Ковалёв и Дмитрий Рыбалко заключили муниципальные контракты на услуги покупки квартир в объектах долевого строительства — домах на улицах Большой и Зорге на общую сумму свыше 249 миллионов рублей. Чиновники, считают в СК, достоверно знали, что аванс должен быть не более 30 процентов от цены контрактов, но всё равно умышленно нарушили порядок оплаты. Они незаконно перечислили на счета застройщиков полную стоимость контрактов. Застройщики обанкротились и не выполнили свои обязательства, а из-за действий сотрудников мэрии были нарушены права горожан, которые сейчас живут в аварийных домах, на своевременное улучшение жилищных условий. Кроме того, произошло необоснованное расходование более 202 миллионов рублей из бюджета. Подробный текст с разбором всей ситуации вы можете прочитать здесь.

— Что произошло в 2016 году?

— Мэрия заключила муниципальный контракт с «ДЖН» (ООО «Доступное жилье Новосибирск») на покупку квартир на улице Большой в ЖК «Новомарусино» и «НСК Девелопмент», которое вело строительство по улице Зорге в ЖК «Рихард». Оба объекта сейчас заморожены. Жильё приобреталось для расселения людей из аварийного жилищного фонда. Всё было сделано в соответствии с федеральным законом, на условиях аукциона, куда может заявиться любой застройщик. Других возможностей купить недвижимость у нас нет. В одном случае заявились «ДЖН», в другом «НСК Девелопмент». Более того — мы по закону были обязаны заключить контракт, оснований этого не делать у нас не было.