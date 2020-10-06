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Тема дняСотрудники мэрии попали под уголовное дело

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Чиновники мэрии Новосибирска попали под уголовное дело. Кто фигурирует в деле о растрате 202 миллионов

Дело связано с замороженными стройками

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Дениса Ковалёва и Юрия Рыбалко подозревают в превышении должностных полномочий&nbsp;

Дениса Ковалёва и Юрия Рыбалко подозревают в превышении должностных полномочий 

Чиновники мэрии Новосибирска попали под следствие из-за долгостроев

Главу управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дениса Ковалёва и его предшественника Дмитрия Рыбалко подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что из-за них бюджет потерял 202 миллиона рублей. Расследование, которое проводит Следственный комитет, связано с долгостроем на улице Большой в ЖК «Новомарусино» и замороженным ЖК «Рихард» на Зорге. Мы собрали всё, что известно об уголовном деле к этому часу.

Об уголовном деле в отношении бывшего и нынешнего сотрудника мэрии стало известно утром 6 октября. Их подозревают по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Чем известны подозреваемые

По информации источника НГС в правоохранительных органах, речь идёт о главе управления мэрии по жилищным вопросам Денисе Ковалёве и его предшественники Дмитрии Рыбалко.

Про Дмитрия Рыбалко известно, что он родился в 1969 году в Новосибирске, служил в вооружённых силах и органах внутренних дел, с 2012 года работал в мэрии Новосибирска. В 2013 году он переходил на работу в администрацию губернатора Новосибирской области. В 2014-м занял должность начальника отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэра города Новосибирска. С сентября 2014 года назначен начальником управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.

В феврале прошлого года чиновник подал в отставку по собственному желанию — произошло это практически сразу после репортажа НГС о семье Лялиных, которая воспитывает 6-летнюю девочку-инвалида Еву. Суд обязал мэрию предоставить семье квартиру, но в итоге Лялиных заселили в жилье без окон, дверей, света и воды. После публикации прокуратура потребовала наказать виновных в нарушении законодательства о предоставлении жилья инвалидам. И тогда же стало известно об увольнении главы городского управления по жилищным вопросам Дмитрия Рыбалко. Подразделение, которое он возглавлял, в частности, занимается расселением ветхого жилья и предоставлением квартир инвалидам.

На место Рыбалко назначили его заместителя Дениса Ковалёва — он до сих пор занимает кресло начальника управления по жилищным вопросам мэрии. Чиновник через свою секретаршу отказался комментировать уголовное дело, которое сейчас ведет СК. Пока журналист НГС находился в здании мэрии, Ковалёв из своего кабинета так и не вышел.

Подробности уголовного дела

По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года Сергей Ковалёв и Дмитрий Рыбалко, выступая как муниципальный заказчик, и застройщики ООО «Доступное жилье Новосибирск» («ДЖН») и ООО «НСК Девелопмент» заключили муниципальные контракты на услуги покупки квартир в объектах долевого строительства — домах на улицах Большой и Зорге на общую сумму свыше 249 миллионов рублей.

Чиновники, считают в СК, достоверно знали, что аванс должен быть не более 30 процентов от цены контрактов, что создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств и защищает дольщиков от злоупотреблений со стороны застройщиков, но всё равно умышленно нарушили порядок оплаты. Они незаконно перечислили на счета застройщиков полную стоимость контрактов после госрегистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Застройщики обанкротились и не выполнили свои обязательства по контрактам. Из-за действий сотрудников мэрии были нарушены права горожан, которые сейчас живут в аварийных домах, на своевременное улучшение жилищных условий. Кроме того, произошло необоснованное расходование более 202 миллионов рублей из бюджета.

Контракт с «ДЖН» мэрия заключила на покупку квартир на улице Большой в ЖК «Новомарусино», «НСК Девелопмент» должен был отстроить улицу Зорге в ЖК «Рихард». Оба объекта сейчас заморожены.

Как шло строительство в ЖК «Новомарусино»

На задержку строительства дольщики «Новомарусино» начали жаловаться ещё летом 2017 года. Люди не получали положенную неустойку и рассказывали журналистам, что работы фактически стоят. В компании «ДЖН» тогда говорили о временных проблемах, которые уже решены, и ускорении строительных процессов.

Здания не могут достроить уже несколько лет&nbsp;

Здания не могут достроить уже несколько лет 

В январе 2018-го выяснилось, что одним из дольщиков оказалась мэрия — город вложил порядка двухсот миллионов в строящиеся квартиры, которые должны были стать частью маневренного фонда Новосибирска, но так и не получил их (сейчас следователи говорят о том, что эти контракты заключали Ковалёв и Рыбалко). А уже в мае Минстрой потребовал прекратить продажу квартир сразу в четырёх домах микрорайона.

И только в прошлом году власти наконец-то заговорили о том, что мэрия неэффективно потратила выделенные ей деньги на строительство жилья на улице Большой в ЖК «Новомарусино», а летом были поиски нового застройщика для жилого комплекса.

— Эти квартиры рано или поздно будут переданы — дом всё равно будет введён в эксплуатацию, может быть, его достроят по программе обманутых дольщиков, может, «ДЖН» всё-таки получит кредит, все вопросы с банком решит и дом достроит. То есть мы эти квартиры получим и будем использовать на реализацию программы, — уверял тогда Денис Ковалёв в беседе с журналистом НГС.

Но уже в июне прошлого года застройщик микрорайона был признан банкротом. В отношении бывшего директора данной организации возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обманутыми дольщиками признали более 750 человек.

В мае дольщики «Новомарусино» в знак протеста заселились в недостроенные квартиры и сняли это на видео, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Как строился ЖК «Рихард»

На улице Зорге должно было появиться 8 домов в новом микрорайоне «Рихард», но построить и сдать застройщик смог только два дома. Компанию «НСК девелопмент» признали банкротом в 2018 году, тогда же было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокурорская проверка выявила финансовые нарушения, из-за которых пострадали более 400 граждан, а также мэрия Новосибирска. Город покупал в «Рихарде» 44 квартиры для переселения людей из аварийного жилья. Всего в стройку было вложено более 850 миллионов рублей.

В мае прокуратура требовала закрыть доступ к стройке: на долгостроях на высоте 16-го этажа играли дети. Тогда конкурсный-управляющий компании-долгостроя заявил о невозможности нанять охранника на объект.

В комплексе должно было быть <nobr class="_">8 домов</nobr>, но построить и сдать застройщик смог только 2

В комплексе должно было быть 8 домов, но построить и сдать застройщик смог только 2

Чиновниками, заключившими муниципальный контракт с разорившимися застройщиками, следователи заинтересовались только в этом году. Пока Денис Ковалёв и Дмитрий Рыбалко находятся в статусе подозреваемых. Силовики уже обыскали их дома и квартиры, а также подразделения администрации. Расследование уголовного дела продолжается.

Если вам известны подробности этого уголовного дела, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом.

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Сотрудники мэрии регулярно попадают в поле зрения правоохранительных органов. В конце сентября задержали главу комитета рекламы мэрии Новосибирска — его обвинили в получении взятки в крупном размере (мы публиковали фото из зала суда). А в марте задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова по уголовному делу о взятке.

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уголовное дело
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