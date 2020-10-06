Чиновники мэрии Новосибирска попали под уголовное дело. Кто фигурирует в деле о растрате 202 миллионов

Чем известны подозреваемые



По информации источника НГС в правоохранительных органах, речь идёт о главе управления мэрии по жилищным вопросам Денисе Ковалёве и его предшественники Дмитрии Рыбалко.

Про Дмитрия Рыбалко известно, что он родился в 1969 году в Новосибирске, служил в вооружённых силах и органах внутренних дел, с 2012 года работал в мэрии Новосибирска. В 2013 году он переходил на работу в администрацию губернатора Новосибирской области. В 2014-м занял должность начальника отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэра города Новосибирска. С сентября 2014 года назначен начальником управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.

В феврале прошлого года чиновник подал в отставку по собственному желанию — произошло это практически сразу после репортажа НГС о семье Лялиных, которая воспитывает 6-летнюю девочку-инвалида Еву. Суд обязал мэрию предоставить семье квартиру, но в итоге Лялиных заселили в жилье без окон, дверей, света и воды. После публикации прокуратура потребовала наказать виновных в нарушении законодательства о предоставлении жилья инвалидам. И тогда же стало известно об увольнении главы городского управления по жилищным вопросам Дмитрия Рыбалко. Подразделение, которое он возглавлял, в частности, занимается расселением ветхого жилья и предоставлением квартир инвалидам.