Чиновники мэрии Новосибирска попали под уголовное дело. Кто фигурирует в деле о растрате 202 миллионов

Чиновники мэрии Новосибирска попали под следствие из-за долгостроев
Главу управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дениса Ковалёва и его предшественника Дмитрия Рыбалко подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что из-за них бюджет потерял
Об уголовном деле в отношении бывшего и нынешнего сотрудника мэрии стало известно утром 6 октября. Их подозревают по
Чем известны подозреваемые
По информации источника НГС в правоохранительных органах, речь идёт о главе управления мэрии по жилищным вопросам Денисе Ковалёве и его предшественники Дмитрии Рыбалко.
Про Дмитрия Рыбалко известно, что он родился в
В феврале прошлого года чиновник подал в отставку по собственному желанию — произошло это практически сразу после репортажа НГС о семье Лялиных, которая воспитывает 6-летнюю девочку-инвалида Еву. Суд обязал мэрию предоставить семье квартиру, но в итоге Лялиных заселили в жилье без окон, дверей, света и воды. После публикации прокуратура потребовала наказать виновных в нарушении законодательства о предоставлении жилья инвалидам. И тогда же стало известно об увольнении главы городского управления по жилищным вопросам Дмитрия Рыбалко. Подразделение, которое он возглавлял, в частности, занимается расселением ветхого жилья и предоставлением квартир инвалидам.
На место Рыбалко назначили его заместителя Дениса Ковалёва — он до сих пор занимает кресло начальника управления по жилищным вопросам мэрии. Чиновник через свою секретаршу отказался комментировать уголовное дело, которое сейчас ведет СК. Пока журналист НГС находился в здании мэрии, Ковалёв из своего кабинета так и не вышел.
Подробности уголовного дела
По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года Сергей Ковалёв и Дмитрий Рыбалко, выступая как муниципальный заказчик, и застройщики ООО «Доступное жилье Новосибирск» («ДЖН») и ООО «НСК Девелопмент» заключили муниципальные контракты на услуги покупки квартир в объектах долевого строительства — домах на улицах Большой и Зорге на общую сумму свыше
Чиновники, считают в СК, достоверно знали, что аванс должен быть не более
Застройщики обанкротились и не выполнили свои обязательства по контрактам. Из-за действий сотрудников мэрии были нарушены права горожан, которые сейчас живут в аварийных домах, на своевременное улучшение жилищных условий. Кроме того, произошло необоснованное расходование более
Контракт с «ДЖН» мэрия заключила на покупку квартир на улице Большой в ЖК «Новомарусино», «НСК Девелопмент» должен был отстроить улицу Зорге в ЖК «Рихард». Оба объекта сейчас заморожены.
Как шло строительство в ЖК «Новомарусино»
На задержку строительства дольщики «Новомарусино» начали жаловаться ещё летом 2017 года. Люди не получали положенную неустойку и рассказывали журналистам, что работы фактически стоят. В компании «ДЖН» тогда говорили о временных проблемах, которые уже решены, и ускорении строительных процессов.
В январе 2018-го выяснилось, что одним из дольщиков оказалась мэрия — город вложил порядка двухсот миллионов в строящиеся квартиры, которые должны были стать частью маневренного фонда Новосибирска, но так и не получил их (сейчас следователи говорят о том, что эти контракты заключали Ковалёв и Рыбалко). А уже в мае Минстрой потребовал прекратить продажу квартир сразу в четырёх домах микрорайона.
И только в прошлом году власти наконец-то заговорили о том, что мэрия неэффективно потратила выделенные ей деньги на строительство жилья на улице Большой в ЖК «Новомарусино», а летом были поиски нового застройщика для жилого комплекса.
— Эти квартиры рано или поздно будут переданы — дом всё равно будет введён в эксплуатацию, может быть, его достроят по программе обманутых дольщиков, может, «ДЖН» всё-таки получит кредит, все вопросы с банком решит и дом достроит. То есть мы эти квартиры получим и будем использовать на реализацию программы, — уверял тогда Денис Ковалёв в беседе с журналистом НГС.
Но уже в июне прошлого года застройщик микрорайона был признан банкротом. В отношении бывшего директора данной организации возбуждено уголовное дело по
В мае дольщики «Новомарусино» в знак протеста заселились в недостроенные квартиры и сняли это на видео, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.
Как строился ЖК «Рихард»
На улице Зорге должно было появиться
В мае прокуратура требовала закрыть доступ к стройке: на долгостроях на высоте
Чиновниками, заключившими муниципальный контракт с разорившимися застройщиками, следователи заинтересовались только в этом году. Пока Денис Ковалёв и Дмитрий Рыбалко находятся в статусе подозреваемых. Силовики уже обыскали их дома и квартиры, а также подразделения администрации. Расследование уголовного дела продолжается.
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Сотрудники мэрии регулярно попадают в поле зрения правоохранительных органов. В конце сентября задержали главу комитета рекламы мэрии Новосибирска — его обвинили в получении взятки в крупном размере (мы публиковали фото из зала суда). А в марте задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова по уголовному делу о взятке.