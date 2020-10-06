Сотрудников мэрии подозревают в растрате более 200 миллионов рублей бюджетных средств

Действующего и бывшего сотрудников мэрии Новосибирска подозревают в необоснованном расходовании более 202 миллионов рублей из бюджета — следком расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года сотрудники мэрии, выступая, как муниципальный заказчик, и застройщики ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» заключили муниципальные контракты на услуги покупки квартир в объектах долевого строительства — домах по улицам Большая и Зорге на общую сумму свыше 249 миллионов рублей.

