Сотрудников мэрии подозревают в растрате более 200 миллионов рублей бюджетных средств

Сотрудников мэрии подозревают в растрате более 200 миллионов из бюджета
Действующего и бывшего сотрудников мэрии Новосибирска подозревают в необоснованном расходовании более 202 миллионов рублей из бюджета — следком расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.
По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года сотрудники мэрии, выступая, как муниципальный заказчик, и застройщики ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» заключили муниципальные контракты на услуги покупки квартир в объектах долевого строительства — домах по улицам Большая и Зорге на общую сумму свыше 249 миллионов рублей.
Должностные лица мэрии достоверно знали, что аванс должен быть не более 30 процентов от цены контрактов, что создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств и защищает дольщиков от злоупотреблений со стороны застройщиков, но все равно умышленно нарушили порядок оплаты. Они незаконно перечислили на счета застройщиков полную стоимость контрактов после госрегистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
Застройщики обанкротились и не выполнили свои обязательства по контрактам. Из-за действий сотрудников мэрии были нарушены права горожан, которые сейчас живут в аварийных домах, на своевременное улучшение жилищных условий. Кроме того, произошло необоснованное расходование более 202 миллионов рублей из бюджета.
Сейчас строительство пяти многоквартирных домов по улицам Большая и Зорге не окончено и не продолжается. Правоохранительные органы обыскали жилища подозреваемых сотрудников мэрии и подразделения администрации. Сейчас расследование дела продолжается.